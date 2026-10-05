Rozdźwięk między nastawieniem analityków, maklerów i zarządzających w stosunku do polskiego rynku akcji, a rynku amerykańskiego jest jeszcze bardziej wyraźny. Wall Street, jak najbardziej tak, GPW już dużo ostrożniej – takie sygnały płyną z najnowszego odczytu Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP). Warto jednak podkreślić: ostatnie dane nie wskazują na powszechny wzrost awersji do ryzyka. Sugerują raczej, że eksperci selektywnie podchodzą do poszczególnych rynków.

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Polska giełda ma swoje problemy

Najmocniejszym sygnałem z najnowszego badania jest spadek miesięcznego indeksu dla WIG do 39,2 pkt. z 45,5 pkt. w poprzednim odczycie. Oznacza to pogorszenie aż o 6,3 pkt. i powrót w okolice tegorocznych minimów. Niższy wynik w całym zestawieniu zanotowano jedynie na początku września, kiedy wskaźnik znalazł się na poziomie 37,7 pkt.

Widmo korekty spadkowej nadal więc unosi się nad GPW. Warto jednak też podkreślić, że krótkoterminowy INP dla Polski już siódmy tydzień z rzędu jest poniżej poziomu 50 pkt., a rynek nadal broni się przed mocniejszą przeceną. Eksperci sugerują jednak, że argumentów za spadkami jest coraz więcej.

– Silny dolar może być iskrą zapalną. Potencjalnego powodu spadków upatrywałbym właśnie z tej strony – wskazuje jeden z ankietowanych.

Foto: GG Parkiet

Znacznie spokojniej wygląda sytuacja w horyzoncie sześciu miesięcy. Indeks dla WIG wzrósł z 49,1 do 50,2 pkt., czyli ponownie znalazł się minimalnie powyżej poziomu równowagi. Nie jest to jednak wynik świadczący o mocnym optymizmie. Jeszcze w sierpniu wskaźnik przekraczał 60 pkt., natomiast w całej historii badania jego średnia wynosi około 58 pkt. Na tym tle można więc raczej mówić o uspokojeniu nastrojów niż o ich wyraźnej poprawie.

Foto: GG Parkiet

Wiara w Wall Street się odradza

Zdecydowanie lepiej uczestnicy rynku oceniają perspektywy rynku amerykańskiego. Miesięczny INP dla S&P 500 wzrósł z 49,6 do 50,4 pkt. Zmiana jest niewielka, ale istotne jest samo przekroczenie granicy 50 pkt., oznaczające przejście od lekkiego pesymizmu do niemal neutralnego, z delikatną przewagą pozytywnych oczekiwań. Przypomnijmy, że jeszcze na początku września krótkoterminowy wskaźnik dla Wall Street wynosił zaledwie 40 pkt. Od tego czasu wzrósł więc o ponad 10 pkt.

Foto: GG Parkiet

W dłuższym terminie przewaga rynku amerykańskiego jest jeszcze bardziej widoczna. Sześciomiesięczny indeks wyniósł 56,9 pkt. Co prawda obniżył się z 58,9 pkt. w poprzednim badaniu, ale nadal pozostaje zdecydowanie powyżej granicy 50 pkt. Wiara w Wall Street w długim terminie pozostaje niezachwiana i jest ona wyraźnie większa niż w przypadku polskiego rynku, gdzie obawy przeplatają się z nadziejami.

Foto: GG Parkiet

Co to jest Indeks Nastrojów „Parkietu”?

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.