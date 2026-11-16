Polski eksport przyspiesza, ale deficyt w wymianie handlowej rośnie

W pierwszych 8 miesiącach 2026 r. wartość polskiego eksportu do UE wyniosła 192,5 mld euro (wzrost r/r o 6,3 proc.), w tym do strefy euro wyniosła 152,6 mld euro (wzrost o 6 proc.), wynika z komunikatu opublikowanego w drugiej połowie października przez GUS
Polski eksport, po czasowym schłodzeniu, znowu radzi sobie całkiem nieźle. Według Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), jego wartość we wrześniu 2026 r. wyniosła 33,34 mld euro. To o 16,7 proc. więcej niż w sierpniu i o jedną dziesiątą więcej w porównaniu do września 2025 r. Natomiast wielkość eksportu w październiku, ze względów sezonowych, będzie wyższa od notowanej we wrześniu. – Według naszych najnowszych szacunków eksport w roku 2026 może wzrosnąć do 375,1 mld euro tj. o 8,3 proc., a w roku 2027 wzrosnąć o kolejne 6,5 proc. i osiągnąć 399,6 mld euro – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG.
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