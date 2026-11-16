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Polski eksport przyspiesza, ale deficyt w wymianie handlowej rośnie

– Według naszych najnowszych szacunków eksport w roku 2026 może wzrosnąć do 375,1 mld euro tj. o 8,3 proc., a w roku 2027 wzrosnąć o kolejne 6,5 proc. i osiągnąć 399,6 mld euro – ujawnia Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG. Jednak deficyt w wymianie handlowej zwiększa się.

Publikacja: 16.11.2026 06:00

W pierwszych 8 miesiącach 2026 r. wartość polskiego eksportu do UE wyniosła 192,5 mld euro (wzrost r

W pierwszych 8 miesiącach 2026 r. wartość polskiego eksportu do UE wyniosła 192,5 mld euro (wzrost r/r o 6,3 proc.), w tym do strefy euro wyniosła 152,6 mld euro (wzrost o 6 proc.), wynika z komunikatu opublikowanego w drugiej połowie października przez GUS

Foto: Fot. shutterstock

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Adam Woźniak

Polski eksport, po czasowym schłodzeniu, znowu radzi sobie całkiem nieźle. Według Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), jego wartość we wrześniu 2026 r. wyniosła 33,34 mld euro. To o 16,7 proc. więcej niż w sierpniu i o jedną dziesiątą więcej w porównaniu do września 2025 r. Natomiast wielkość eksportu w październiku, ze względów sezonowych, będzie wyższa od notowanej we wrześniu. – Według naszych najnowszych szacunków eksport w roku 2026 może wzrosnąć do 375,1 mld euro tj. o 8,3 proc., a w roku 2027 wzrosnąć o kolejne 6,5 proc. i osiągnąć 399,6 mld euro – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG.

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