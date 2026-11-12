Allegro zakończyło trzeci kwartał z wynikami lepszymi niż zakładał rynek.
Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 kurs rośnie o ponad 5 proc. do 64 zł. Jest najwyżej od ponad pięciu lat.
Za nami niespełna godzina sesji, a wartość obrotu akcjami Allegro przekracza już 60 mln zł – jest zdecydowanie najwyższa na GPW (na drugim miejscu pod względem obrotów jest PKO BP z około 30 mln zł).
Ten entuzjazm inwestorów to pokłosie dobrych informacji, które napłynęły właśnie na rynek. Dotyczą opublikowanych wyników za III kwartał, podwyższenia całorocznych prognoz i zawarcia strategicznej umowy z InPostem. Kontrakt obowiązuje do końca 2031 r. Jego wartość to co najmniej 8 mld zł, co czyni go największym porozumieniem w polskim sektorze logistycznym.
Allegro zakończyło trzeci kwartał z wynikami lepszymi niż zakładał rynek. Skorygowana EBITDA sięgnęła 1,13 mld zł, a rynek liczył na 1,08 mld zł. Zysk operacyjny i zysk netto przebiły prognozy analityków o około 2 proc., a przychody były zgodne z oczekiwaniami. Wyniki są znacząco lepsze w ujęciu rok do roku. Przychody wynoszą 3,4 mld zł (+20 proc.), zysk operacyjny 789,7 mln zł (+30 proc.), a zysk netto 574,7 mln zł (+45 proc.). Również w ujęciu narastającym widać mocne, dwucyfrowe dynamiki.
– Choć Allegro nie podwyższało prowizji, dając tym samym partnerom więcej przestrzeni na poszerzanie oferty, wartość GMV w Polsce osiągnęła najszybsze tempo wzrostu od czterech lat, przy rekordowo wysokiej marży. Jednocześnie nasz międzynarodowy biznes kontynuuje podwajanie swojej wartości rok do roku, ponieważ konsumenci z całego regionu stopniowo wyrabiają sobie nawyk zakupów właśnie u nas. Zarówno w Polsce, jak i na platformach międzynarodowych, klienci odwiedzają Allegro częściej niż kiedykolwiek, a średnia wartość ich zakupów rośnie w ujęciu rocznym – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, nowa dyrektor finansowa Allegro. Dodaje, że w pierwszych tygodniach czwartego kwartału grupa utrzymała dobrą passę: tempo wzrostu GMV w Polsce przyspieszyło do 16 proc. w ujęciu rocznym, a na rynkach międzynarodowych wskaźnik ten nadal utrzymuje się na poziomie dwukrotnie wyższym niż rok wcześniej.
– Uwzględniając też efekt naszych partnerstw, pozwoliło nam to znacząco podnieść całoroczne prognozy. W Polsce obecnie zakładamy wzrost GMV o około 13 proc. rok do roku, spodziewając się wzrostu skorygowanej EBITDA o 18,5–20,5 proc. Dla całej grupy przewidujemy zaś wzrost GMV o 15–16 proc. rok do roku oraz wzrost skorygowanej EBITDA o 22–24 proc. -informuje przedstawicielka Allegro.
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Po miesiącach przepychanek, Allegro poinformowało też o zawarciu strategicznej umowy z InPostem. Obowiązuje ona do końca 2031 r. Gwarantuje wartość usług logistycznych na co najmniej 8 mld zł. Nowy kontrakt zastępuje poprzednie porozumienie, wprowadzając zaktualizowane warunki komercyjne, gwarancje przepustowości infrastruktury oraz przestrzeń do rozwoju nowych usług dla konsumentów. W ramach zawartego porozumienia strony uzgodniły również definitywne i polubowne zakończenie postępowania arbitrażowego dotyczącego wcześniejszej umowy.
Z perspektywy InPostu umowa zabezpiecza kluczowy strumień przychodów i wieloletnią bazę wolumenową dla sieci paczkomatów. Dla Allegro umowa oznacza długoterminową przewidywalność kosztową oraz zapewnioną przepustowość dla dalszego wzrostu.
– Nowy kontrakt nie tylko zabezpiecza operacyjną skalę i rentowność naszego wzrostu w Polsce, ale stanowi także solidny fundament pod dalsze skalowanie biznesu na rynkach międzynarodowych – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro. Z kolei Rafał Brzoska, prezes InPostu podkreśla, że porozumienie daje obu spółkom solidną bazę do dalszego, dynamicznego wzrostu oraz otwiera przestrzeń do wspólnego wdrażania nowatorskich usług, również poza rynkiem polskim.
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