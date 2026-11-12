W samym III kwartale spółka zarobiła blisko 575 mln zł, ponad 45 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

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Większy zysk, więcej kupujących

Zgodnie z komunikatem wynikowym spółki, w tym samym okresie 2025 r. zysk netto przekroczył 1 mld zł, czyli w ciągu roku wzrósł o ponad 360 mln zł (ok. 34 proc.). Łączna liczba aktywnie kupujących zwiększyła się o 1 mln, z czego w Polsce przybyło 0,6 mln klientów.

Wskaźnik GMV (całkowita wartość sprzedaży brutto) po trzech kwartałach wyniósł 56,7 mld zł przy sprzedaży ok. 1,19 mld przedmiotów.

Allegro zapowiada kolejne kroki w rozwoju

„Allegro realizuje wszystkie swoje obietnice złożone w ostatnich kwartałach i przynosi to wyraźne efekty. Liczba aktywnych kupujących w całej grupie sięgnęła 21,5 miliona, a dane dotyczące ruchu w serwisie potwierdzają, że nasza przewaga nad czołowymi konkurentami z Chin – mierzona liczbą miesięcznych wizyt na stronach – podwoiła się” - czytamy w komunikacie prasowym spółki.

Cytowany w komunikacie prezes Allegro Marcin Kuśmierz zapowiada, że kolejne kroki spółki obejmują m.in. pilotażowy eksport do Ukrainy, zapewnienie użytkownikom doświadczeń typowych dla sklepów marek własnych podczas zakupów na Allegro, a także stopniowe udostępnianie marek i narzędzi poza własną platformą.

Spółka zwraca uwagę, że przyciągają 15,8 miliona aktywnych kupujących w Polsce, a w trzecim kwartale wzrost GMV przyspieszył do 14,7 proc. rok do roku, czyli ponad dwukrotnie szybciej niż nominalna sprzedaż detaliczna w całym kraju.

Smart! i Allegro Pay zyskują na znaczeniu

Poinformowano też, że liczba użytkowników „Allegro Smart!” w Polsce wzrosła w ujęciu rocznym o ponad 800 tys., osiągając poziom ponad 7,8 mln osób realizujących średnio 7 transakcji miesięcznie. Z kolei usługa Allegro Pay sfinansowała ponad 16,2 proc. całkowitej wartości sprzedaży brutto (GMV) trzeciego kwartału. Wolumen pożyczek wzrósł o 37 proc. rok do roku do 4,7 mld złotych.

Rozbudowana sieć dostaw i umowa z InPost za minimum 8 mld zł

Spółka przekonuje, że oferuje największą w Polsce sieć punktów odbioru przesyłek, obejmującą około 73 tys. automatów paczkowych w całym kraju. „Sieć partnerska Allegro Delivery to już 40 tys. automatów oraz ok. 35 tys. punktów odbioru (w tym ok. 12 tys. automatów Allegro One Box) i obsługuje 51 proc. całego wolumenu przesyłek realizowanych przez Allegro” - przekazano.

Allegro poinformowało również, że zawarło nowe partnerstwo strategiczne z InPost. Spółka określa to jako „największy kontrakt logistyczny na polskim rynku” gwarantujący wolumeny o wartości minimum 8 mld zł do końca 2031 r.

Zawarta umowa ma obowiązywać do końca 2031 r. i w całości zastąpić poprzednie porozumienie, wprowadzając zaktualizowane warunki komercyjne, gwarancje przepustowości infrastruktury oraz przestrzeń do rozwoju nowych usług dla konsumentów.

„Wartość realizowanych w ramach kontraktu usług logistycznych wyniesie co najmniej 8 mld zł, co czyni go największym porozumieniem w polskim sektorze logistycznym. Z perspektywy InPost umowa zabezpiecza kluczowy strumień przychodów i wieloletnią bazę wolumenową dla sieci Paczkomat z największym ekosystemem e-commerce w regionie. Dla Allegro umowa oznacza długoterminową przewidywalność kosztową oraz zapewnioną przepustowość dla dalszego wzrostu” - czytamy w komunikacie prasowym Allegro.

W ramach zawartego porozumienia strony uzgodniły również „definitywne i polubowne zakończenie postępowania arbitrażowego dotyczącego wcześniejszej umowy, otwierając w relacjach obu firm w pełni partnerski rozdział oparty na wspólnym rozwoju”.

Allegro to założona ćwierć wieku temu w Polsce platforma handlowa (tzw. marketplace). Działa w Europie Środkowo-Wschodniej. Siedziba spółki jest w Luksemburgu, ale notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2016 r. Allegro zostało kupione przez grupę funduszy inwestycyjnych za 12,7 mld zł.