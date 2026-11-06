Akcje Dino Polska zniżkują w piątkowe popołudnie o 3 proc. przy 2,3-proc. zniżce WIG20. Spółka zaprezentowała wyniki kwartalne, na ogół zgodne z oczekiwaniami analityków.

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Kurs Dino Polska jest nadal wyraźnie pod kreską w tym roku. Inwestorów rozczarowuje niewielki wzrost sprzedaży i niższa niż w poprzednich latach rentowność. Podczas piątkowej telekonferencji zarząd przyznał, że sieć dalej boryka się z deflacją cen żywności.

– Mamy cały czas do czynienia z deflacyjnym środowiskiem, które nie pomaga poprawianiu marży – przyznał Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska. – Wchodzimy w okres wzmożonej aktywności świątecznej, w którym będziemy się skupiać na pozyskiwaniu klientów i zwiększaniu wolumenów – dodał.

Dino planuje w tym roku otworzyć około 400 sklepów. – Cel przyszłoroczny jest na podobnym poziomie, jeśli chodzi o liczbę sklepów – zapowiedział Krauze.

Zarząd analizuje możliwość wypłaty dywidendy

– Cały czas otwieramy dużą liczbę sklepów i dodatkowo musimy dostosować logistykę do liczby otwarć, natomiast analizujemy możliwość wypłaty dywidendy – przyznał Krauze.

Zarząd Dino liczy na poprawę marży brutto w IV kwartale, ale dynamika wzrostu może być mniejsza niż w III kwartale. Spółka będzie się przede wszystkim skupiać na wolumenach sprzedaży.