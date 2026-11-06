Z tego artykułu dowiesz się: które parametry finansowe Grupy Modivo zaskoczyły rynek i wpłynęły na wzrost notowań;

jaką strategię przyjęła grupa, by osiągnąć znaczący wzrost marży brutto na sprzedaży;

z jakimi wyzwaniami mierzy się spółka, w tym ze słabszymi wynikami e-commerce i umacniającym się dolarem;

jakie są strategiczne plany rozwojowe grupy, dotyczące nowych formatów sklepów i przyszłych kierunków inwestycji.

W czwartek Grupa LPP, a w piątek rano Grupa Modivo pokazała wstępne wyniki za trzeci kwartał br. zakończony 31 października. Inwestorzy doceniają poprawę kluczowych parametrów operacyjnych i finansowych polkowickiej spółki. Notowania akcji rosną w piątek nawet o 9 proc. do około 105 zł za walor.

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Grupa Modivo pokazała silne wzrosty sprzedaży. Na co warto zwrócić uwagę?

Podobnie jak LPP także Modivo pozytywnie zaskoczyło inwestorów skalą przychodów grupy oraz danymi nt. tzw. sprzedaży porównywalnej. W ciągu trzech miesięcy do końca października kierowana przez Dariusza Miłka grupa uzyskać mogła niecałe 3,2 mld zł przychodu ze sprzedaży, 372 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) oraz 120 mln zł zysku operacyjnego. Skorygowana EBITDA mogła sięgnąć 450 mln zł, a marża brutto na sprzedaży 51,4 proc.

Spółka podała, że przychody wzrosły o 11 proc., przy sprzedaży porównywalnej plus 9 proc., a skorygowana EBITDA (po odjęciu przede wszystkim kosztów wynikających z niekorzystnych kursów walut) o 48 proc. Analizując dane, trzeba zwrócić uwagę, że Modivo skorygowało w dół wyniki z 2025 roku, co sprawia, że widoczne wzrosty są wyższe niż by były w zestawieniu z danymi raportowanymi rok temu.

Biura maklerskie ankietowane przez "Parkiet" spodziewały się, że Modivo wykaże 3,15 mld zł przychodu, 384 mln zł EBITDA oraz 127 mln zł zysku operacyjnego. Jak widać, różnice między danymi zaraportowanymi przez polkowicką grupę a tymi liczbami nie są duże, przy czym raportowane zyski są lekko niższe od oczekiwań.

W segmencie CCC sprzedaż wzrosła o 16 proc. (porównywalna o 4 proc.), HalfPrice o 41 proc. (odpowiednio 10 proc.), a w Modivo.com spadła o 6 proc.

Marża brutto na sprzedaży w górę. Zdaniem analityka Wood&Company to ważny czynnik

Łukasz Wachełko, analityk Wood&Company, pytany o powody dzisiejszego wzrostu notowań akcji Modivo, tłumaczy go przede wszystkim wykazanym przez grupę wzrostem marży brutto na sprzedaży i rosnącą skorygowaną EBITDA. Podkreśla, że są to wstępne wyniki i ważne będą te ostateczne.

Zarząd handlowej grupy szacuje, że marża brutto na sprzedaży wyniosła w III kw. br. 51,4 proc., o 5,5 pkt proc. więcej niż rok temu. Według menedżmentu grupy, pomogła optymalizacja zapasów i wysoka sprzedaż w pierwszej cenie (czyli mniejsze lub brak przecen). W szyldzie CCC marża wzrosła o 7,9 pkt proc. do 60,1 proc., w HalfPrice o 1,2 pkt proc. do 50,9 proc., a w Modivo.com o 0,5 pkt proc. do 43 proc.

– Trzymamy się założenia, że w 2027 r. marża brutto dla CCC to 60 proc. plus, dla HalfPrice 50 proc. plus, a dla Modivo.com około 45 proc. – powiedział dziś podczas telekonferencji Łukasz Stelmach, wiceprezes i dyrektor finansowy grupy.

CFO Modivo: dolar rośnie, ale jeszcze nas nie niepokoi. Co z Worldbox i Shockprice?

Pytany, czy nie obawia się umocnienia dolara, nie ukrywał, że plan zakłada przerzucenie kosztu waluty na klienta. – Dolar rośnie, ale nie powyżej poziomów, które mogłyby nas niepokoić. Jesteśmy nadal w stanie generować dobrą marżę. Jeśli trend dolara się utrzyma, to trzeba będzie jakoś skalkulować cenę sprzedaży naszych produktów; potencjalnie możemy go przerzucać na klientów – mówił wiceprezes Modivo.

Według spółki, sprzedaż sklepów stacjonarnych w III kw. była wyższa o 25 proc. rok do roku, a e-commerce niższa o 4 proc., głównie za sprawą kontynuacji zmiany modelu biznesu Modivo.com. Stelmach podtrzymał plan, że marża EBITDA internetowego ramienia grupy docelowo urośnie do 15 proc. (około 9 proc. w trzecim kwartale).

Wynikom grupy nadal ciąży nowa sieć Worldbox, choć jej rezultaty poprawiają się. Łukasz Stelmach podtrzymał, że w czwartym kwartale sieć ma osiągnąć próg rentowności, a w 2027 r. zacznie dodatnio kontrybuować do wyników grupy. – Obecne wyniki Worldboxa to za mało, aby odmrozić plany rozwoju. Powiedzieliśmy sobie, że to zrobimy, gdy wyniki będą dodatnie i stabilne przez 2–3 kwartały – powiedział Stelmach.

W minionym kwartale Modivo uruchomiło pierwsze sklepy pod szyldem ShockPrice. Dziś rusza 10-ta placówka – w Rumunii – podał Stelmach.

Według wiceprezesa grupy sieć ta nie przynosi rozczarowań, a jej rozwój idzie zgodnie z założeniami. – Produkt nie jest jeszcze docelowy – zaznaczył menedżer. Podał także, że w przyszłym roku grupa chce otworzyć 50 sklepów tego typu.

Modivo dobrze zaczęło czwarty kwartał. W 2027 r. mniej zainwestuje w sklepy

Łukasz Stelmach pytany o to, jak zaczął się dla grupy czwarty kwartał, przyznał, że wyniki są dużo lepsze niż rok temu, ale podkreślił, że w kalendarzu miały miejsce przesunięcia. – Zaczęliśmy ten kwartał bardzo dobrze. Kontynuujemy dobry trend z drugiej połowy października dynamicznej sprzedaży – powiedział. – Lajki na CCC są nawet powyżej 40 proc., na HalfPrice powyżej 20, ale mamy do czynienia z przesunięciem kalendarza – mówił.

Z jego prezentacji wynika, że w tym roku wydatki inwestycyjne Grupy Modivo na sklepy wyniosą 490–510 mln zł, a na logistykę 250 mln zł. Plan na 2027 rok zakłada zaś odpowiednio: 300–350 mln zł i 350–375 mln zł na logistykę i projekty informatyczne.

Według wiceprezesa w połowie przyszłego roku grupa chciałaby zakończyć rozmowy z bankami ws. refinansowania. Jeden z celów zarządu to jego konsolidacja. Obecnie finansowanie jest podzielone między dwa segmenty grupy.

Po trzech kwartałach obrotowego roku 2026–27 Grupa Modivo prowadzi 1596 sklepów o powierzchni 1,32 mln m kw. W porównaniu ze stanem na koniec października 2025 r. to wzrost o 440 (38 proc.) i 330 tys. metrów kwadratowych. (33 proc.).

Do giełdowej grupy należy 951 (plus 9 proc. rok do roku) sklepów CCC, 252 sklepy HalfPrice (wzrost o 29 proc.), 82 sklepy eObuwie (plus 44 proc.) oraz 311 placówek (plus 789 proc.) pod innymi szyldami: ShockPrice, Worldbox, Boardriders, Beverly Hills Polo Club i innych.