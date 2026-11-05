Z tego artykułu dowiesz się: Ile zarobiła Grupa LPP w trzecim kwartale br. według wstępnych szacunków zarządu.

Czy marka Sinsay poprawiła rezultaty i jak zmiany na rynku e-commerce wspierają jej pozycję.

Dlaczego analitycy podnoszą prognozy dla spółki i jakie wyzwania wiążą się z utrzymaniem wysokiej rentowności.

Na których rynkach zagranicznych grupa LPP notuje najlepsze wyniki i co wpłynęło na odbudowę sprzedaży w kluczowym regionie.

Już ponad 52 mld zł warta jest największa krajowa firma odzieżowa – LPP. W pierwszy czwartek listopada, po tym, jak pokazała wstępne wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2026 (w LPP jest przesunięty o miesiąc i kończy się 31 października) kurs akcji znowu zyskał kilka procent (dokładnie 5,64 proc.) i ostatecznie wyniósł 28,08 tys. zł za akcję.

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Przychody sklepów LPP urosły o 21 proc. Sprzedaż porównywalna także w górę

LPP, właściciel sieci sklepów Sinsay, Reserved, Cropp, House i Mohito, zarobiło w ciągu trzech miesięcy więcej niż zakładały biura maklerskie, korzystając jeszcze z relatywnie taniego dolara i poprawiając ofertę towarową w sklepach.

Jeszcze relatywnie korzystny kurs dolara i dobre przyjęcie kolekcji jesiennej, sprzedawanej w pierwszych cenach sprawiły, że zarząd szacuje marżę brutto na sprzedaży grupy w III kwartale na co najmniej 59 proc. (rok temu 57,6 proc.). Jak zwraca przy tym uwagę, pozytywny efekt dolara wygasał w dalszej części okresu.

Przy około 21-proc. wzroście przychodów, skorygowany zysk operacyjny grupy urósł o około 30 proc. w porównaniu z rezultatem w trzecim kwartale 2025 r., a zysk netto powiększył się w podobnym tempie – podał wstępne szacunki zarząd LPP pod kierunkiem Marka Piechockiego. To oznacza, że w minionym kwartale grupa wypracowała 7,43 mld zł przychodów i mogła zarobić na czysto ponad 1 mld zł.

To nasze obliczenia, bo LPP przy okazji szacunkowych wstępnych wyników podaje jedynie zmiany procentowe, licząc je od wyników biznesowych (rok temu dane raportowane były od nich słabsze, bo obciążyły je odpisy na należności z Rosji).

Analitycy ankietowani przez „Parkiet” spodziewali się wolniejszego wzrostu przychodów (o 18,3 proc.), a także, że zysk operacyjny wyniesie 1,39 mld zł, czyli urośnie o około 18 proc., a zysk netto zamknie się sumą 998 mln zł (wobec 800 mln zł rok wcześniej).

Trigon: LPP może zarobić w tym roku 3,2 mld zł

Sylwia Jaśkiewicz, analityczka Domu Maklerskiego BOŚ wskazuje teraz, że pozytywnym zaskoczeniem był poziom przychodów i silny wzrost sprzedaży porównywalnej w sklepach tradycyjnych, która powiększyła się o 4,4 proc. Jak zauważa zarząd LPP, sprzedaż porównywalna rosła drugi kwartał z rzędu.

Wcześniej z uzyskaniem wzrostu sprzedaży porównywalnej grupa miała problem w związku z tym, że rozwijana sieć sklepów Sinsay początkowo nie spełniła oczekiwań i wymagała zmiany planów.

Grzegorz Kujawski z Domu Maklerskiego Trigon także zwraca uwagę na szybszy niż oczekiwany wzrost przychodów. Według niego dzięki temu wyższe od oczekiwań są także zyski. Jak napisał w komentarzu dla inwestorów, w czwartym kwartale widzi potencjał do lepszej dynamiki sprzedaży oraz silniejszej marży brutto. Jego zdaniem w całym 2026 roku marża brutto na sprzedaży LPP może wynieść około 58 proc., czyli nieco więcej niż prognozowała spółka (56,5–57 proc.). Pociągnąć może to za sobą podniesienie prognoz także na 2027 r. zarówno dla marży brutto, jak i rentowności netto. W tym roku LPP może zarobić około 3,2 mld zł, a w przyszłym 3,4–3,5 mld zł – nie wyklucza specjalista.

Dodatnia była tym razem sprzedaż porównywalna w sieci Sinsay (plus 2,8 proc.), co zdaniem Tomasza Sokołowskiego z Erste Biuro Maklerskie kładzie kres obawom inwestorów o potencjał tego konceptu. Sprzedaż porównywalna Reserved, Cropp i House urosła w sumie o 6,6 proc., a ujemna była kolejny raz w sklepach Mohito.

W ujęciu regionalnym do rynków z najlepszymi wynikami LFL należały kraje bałtyckie i Europa Środkowo-Wschodnia. Istotny był również powrót Europy Południowo-Wschodniej do dodatniej dynamiki sprzedaży porównywalnej – po raz pierwszy od pożaru magazynów w Rumunii – podało LPP.

Rację mieli analitycy, którzy spodziewali się, że sklepy internetowe grupy LPP wykażą większą dynamikę niż sklepy stacjonarne. Różnica nie była jednak duża: fizyczne punkty sprzedaży, w części za sprawą ich zwiększonej liczby i większej powierzchni handlowej (o 16 proc. rok do roku do 3,3 mln m kw.), zanotowały wzrost przychodów o 19,5 proc., a e-commerce o 21,1 proc.

Cła wyhamowały impet chińskich platform. Zyskuje Sinsay

Nie pomylili się także ci, który oceniali, że polskie firmy odczuwają korzyści wynikające z obłożenia dodatkowymi opłatami sprzedaży internetowej przez azjatyckie platformy. Według zarządu gdańskiej grupy skorzystał na tym głównie Sinsay.

– W bieżącym roku LPP osiągnie rekordowo wysokie marże, co jest efektem skutecznego wykorzystania szeregu sprzyjających czynników w różnych obszarach działalności. Kluczową obawą inwestorów jest to, czy tak wysoki poziom rentowności uda się utrzymać w średnim terminie – zwłaszcza że niektóre z dotychczasowych sprzyjających okoliczności zaczynają słabnąć. Należą do nich m.in. umocnienie złotego, które poprawiło opłacalność zakupów towarów, oraz proces dezinflacji w kategoriach kosztowych, takich jak transport czy energia. Mimo to nie zgadzamy się z coraz bardziej ostrożnymi głosami kwestionującymi trwałość obecnego profilu zysków LPP – ocenia Tomasz Sokołowski.

Jego argumenty to poprawiające się wyniki Sinsay, umiejętne zarządzanie LPP, czy malejąca presja ze strony chińskich platform.

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– Mimo wzrostów notowań specjalista Erste uważa wycenę LPP za atrakcyjną. – Obecnie akcje spółki są wyceniane na poziomie około 15-krotności (dla 2026 r.) oraz 14-krotności (dla 2027 r.) prognozowanego zysku (wskaźnik P/E). Uważamy, że wycena ta nie odzwierciedla w pełni jakości zysków spółki, jej potencjału do dalszego wzrostu, silnej zdolności do generowania gotówki oraz poprawiającej się pozycji konkurencyjnej – ocenił Tomasz Sokołowski.

Jego cena docelowa dla akcji LPP to 34 515 zł, a rekomendacja „powyżej rynku”.

LPP rozwija obecnie jedynie sieć sklepów Sinsay: ich łączna powierzchnia urosła w ciągu 12 miesięcy o 27 proc. i zbliża się do 2,2 mln. W ciągu trzech kwartałów grupa otworzyła 423 sklepy pod tym szyldem, a pod pozostałymi – 63 placówki.

Prowadzi już w sumie ponad 4 tys. sklepów stacjonarnych.