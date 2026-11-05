Wyniki kwartalne i dynamika sprzedaży

Zysk operacyjny grupy obniżył się do 620,2 mln zł z 622,1 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 4,7 proc., do 785,5 mln zł.

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Wzrost sprzedaży w sklepach działających także przed rokiem w III kwartale wyniósł 0,1 proc. podczas gdy w II kwartale 0,3 proc. Od początku roku wzrost sprzedaży według tego wskaźnika to 1,4 proc.

Według spółki czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu sprzedaży, była znacząca deflacja cen żywności w sklepach Dino, która w III kwartale jeszcze pogłębiła się w stosunku do II kwartału.

Po trzech kwartałach: wzrost przychodów, niższe marże

Po trzech kwartałach przychody grupy Dino wyniosły 27,68 mld zł, rosnąc o 11,9 proc. w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację zwiększył się rok do roku o 4,3 proc. do 2 015,5 mln zł, a zysk netto grupy osiągnął poziom 1 199 mln zł. Rok wcześniej było to 1 190,6 mln zł.

Marża EBITDA wyniosła 7,3 proc., wobec 7,8 proc. po trzech kwartałach zeszłego roku. W samym trzecim kwartale marża EBITDA wyniosła 8,1 proc. Rok wcześniej było to 8,6 proc. Spółka tłumaczy, że jej wysokość była pod wpływem polityki cenowej sieci, nakierowanej na maksymalizację wolumenów sprzedaży oraz stosunkowo wolnego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Nowe sklepy i plany inwestycyjne

W III kwartale Dino uruchomiło 108 nowych sklepów. Od początku roku łącznie otwarto 256 placówek. W efekcie sieć liczy 3283 markety.

Zgodnie z zapowiedzią w tym roku liczba otwarć nowych sklepów ma wzrosnąć o kilkanaście procent. Łączne nakłady inwestycyjne osiągnąć mają poziom blisko 2,5 mld zł.