Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób rewolucja AI stała się fundamentem rekordowych wyników finansowych grupy Asbis.

Dlaczego sprzedaż sprzętu AI, mimo że obniża marżę, jest kluczową strategią firmy na przyszłość.

Jak zmienia się mapa przychodów spółki i które rynki napędzają jej dynamiczny wzrost.

Jakie są prognozy analityków dotyczące przyszłości spółki w kontekście presji na rentowność.

2,19 mld dol. przychodów (wzrost o 135 proc. rok do roku), 74,4 mln dol. zysku operacyjnego (ponad trzy razy więcej niż przed rokiem) i 51,6 mln dol. zysku netto (wobec 11,6 mln dol. rok wcześniej) wykazała Grupa Asbis, dystrybutor sprzętu ICT w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2026 r.

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Wyniki są lepsze niż prognozy biur maklerskich zebrane przez PAP. Z wyjątkiem przychodów, wyniki są wyższe o około 10-12 proc. Mimo tego notowania Asbisu zaczęły czwartkową sesję od spadku. Ok. godz. 10.30 akcje kosztowały 153,3 zł, o ponad 2 proc. mniej niż w środę. Dodajmy, że Asbis to tegoroczna gwiazda giełdowego parkietu. W porównaniu z początkiem roku kurs jest dziś o ponad 380 proc. wyższy.

Zarząd Asbisu: spółka była dobrze przygotowana na rewolucję AI. Rośnie udział Europy Zachodniej

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników Grupy osiągniętych w trzecim kwartale oraz w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 r. Takie rezultaty stanowią znakomite osiągnięcie i dowodzą, że spółka była dobrze przygotowana na rewolucję w dziedzinie sztucznej inteligencji, a jej sukces nie był kwestią przypadku – skomentował zarząd kierowany przez Siarheia Kostevitcha w sprawozdaniu finansowym. Podkreśla on w raporcie wielokrotnie, że wyniki za trzeci kwartał były rekordowe.

Po dziewięciu miesiącach przychody Asbisu wynoszą 5,15 mld dol. (wzrost o 97 proc. rok do roku). Grupa ma 132,2 mln dol. zysku netto (wobec 31,1 mln dol. rok wcześniej). Spółka z siedzibą na Cyprze podała, że na koniec września dysponuje prawie 273 mln dol. środków pieniężnych i ekwiwalentów. Rok wcześniej było to 257,6 mln dol.

Firma tradycyjnie największą część przychodów pozyskała w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Według zarządu, sytuacja uległa zmianie w trzecim kwartale, co wynika z dynamicznego wzrostu w Europie Zachodniej.

W ujęciu produktowym, największy wzrost sprzedaży w firmie odnotowano w segmencie serwerów i bloków serwerowych (wzrost o 545 proc. rok do roku), a na kolejnym miejscu znalazły się smartfony (wzrost o 78 proc.). Za sprawą sprzedaży sprzętu informatycznego, marża brutto grupy obniżyła się i w III kwartale wynosiła 6,16 proc.

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"W III kwartale 2026 r. marża zysku brutto obniżyła się do 6,16 proc. na skutek znacznego wzrostu sprzedaży nowych, dużych projektów (głównie serwerów wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz komponentów serwerowych), które charakteryzują się niższą marżą" – tłumaczy zarząd.

"Obecnie wykorzystujemy każdą pojawiającą się przed nami szansę (głównie w obszarze inwestycji na dużą skalę w infrastrukturę chmurową oraz infrastrukturę AI). Naszym celem jest obsługa zarówno obecnych, jak i nowych klientów oraz ugruntowanie pozycji preferowanego przez nich dystrybutora na wiele kolejnych lat. Pozwoli nam to na rozszerzenie oferty produktowej i zapewni wzrost marży zysku brutto w przyszłości" – zapewnił menedżment Asbisu.

W odtajnionej dziś rekomendacji wydanej 28 października Jakub Viscardi, analityk Domu Maklerskiego BOŚ ustanowił 12-miesięczną cenę docelową dla walorów na 202 zł (podniósł ją o 59 proc.). Specjalista przewiduje, że w przyszłym roku przychody Asbisu urosną o 40 proc. Jego zdaniem niepewność dotyczy poziomu rentowności grupy w związku z presją konkurencyjną w segmencie serwerów. Nie wyklucza, że Asbis może rezygnować z części marży na rzecz długoterminowych relacji z klientami. Wykazana dziś marża jest zgodna z jego przewidywaniami. Podobnej spodziewa się w czwartym kwartale, ale w 2027 r. jego zdaniem może ona spaść poniżej 6 proc.

"Mimo tego materialnie wyższe przychody i dźwignia operacyjna powinny więcej niż rekompensować wpływ rozwodnienia marży na poziomie wyników ogółem" – uważa specjalista.

Analitycy o wynikach i perspektywach Asbisu

Same wyniki kwartalne Jakub Viscardi ocenia pozytywnie. - Głównym motorem wzrostu pozostaje dynamicznie rozwijający się biznes serwerowy, napędzany inwestycjami w infrastrukturę sztucznej inteligencji. Sprzedaż serwerów i komponentów serwerowych zwiększyła się o 545 proc. rok do roku, a ich udział w przychodach przekroczył już 54 proc.. Tak szybka ekspansja wiąże się jednak z presją na marżę brutto, która spadła do 6,2 proc. z 7,0 proc. rok wcześniej. Przepływy operacyjne w samym trzecim kwartale były ujemne i słabsze niż rok wcześniej, co wynikało z rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W ujęciu dziewięciu miesięcy pozostają jednak dodatnie i wyraźnie poprawiły się rok do roku do 30,9 mln USD z -54,1 mln USD. Sezonowo mocny czwarty kwartał powinien naszym zdaniem sprzyjać również poprawie przepływów pieniężnych – uważa analityk.

- W naszej ocenie wyniki potwierdzają fundamentalną zmianę skali działalności Asbisu i zasadność niedawno podniesionych przez nas prognoz. Dobra widoczność kolejnych projektów infrastruktury AI sygnalizowana przez spółkę przemawia za tezą kolejnego trwałego przeskalowania poziomu sprzedaży co widzieliśmy w wynikach sprzedaży wrześniowej. Kluczowe dla dalszych perspektyw spółki pozostają trwałość obecnej koniunktury oraz kształtowanie się marż w warunkach rosnącego udziału dużych kontraktów serwerowych - napisał specjalista DM BOŚ.

Piotr Zielonka, analityk Ipopema Securities (biuro zajmuje się Asbisem w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego GPW i wycenia akcję ostatnio na 159,8 zł) wydał na temat wyników spółki opinię "lekko pozytywną".

- Wyniki przewyższyły nasze i konsensusowe oczekiwania dzięki silnej kontroli kosztów w Asbis. Marża brutto firmy zaskoczyła negatywnie. Jak wyjaśniamy dalej w naszej dzisiejszej notce, skłaniamy się ku przekonaniu, że Asbis dystrybuuje coraz więcej serwerów typu rack o niższej rentowności niż inne produkty w portfolio Asbis. Mimo niższych marż brutto na serwerach rack, rozbudowana globalna sieć logistyczna pozwala Asbis poprawiać wyniki bez dodatkowych inwestycji w bazę kosztów. Skłaniamy się również ku przekonaniu, że biznes serwerów rack nieco negatywnie wpływa na przepływy pieniężne, co widać w tym kwartale. W poprzednich kwartałach segment serwerów AI był zdominowany przez wolumeny pamięci z istotnymi przedpłatami od klientów. Sprzedaż serwerów rack wydaje się obciążać kapitał obrotowy w krótkim okresie. Podsumowując, Asbis osiągnął kolejny silny wynik kwartalny - ocenił Piotr Zielonka.

O planach grupy Asbis rozmawialiśmy niedawno z Costasem Tziamalisem, jej wiceprezesem.