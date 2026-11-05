Końcówka tygodnia przyniesie wstępne wyniki za trzeci kwartał (zakończony 31 października) wypracowane przez odzieżowych gigantów notowanych na warszawskiej giełdzie. Analitycy z biur maklerskich ankietowani przez „Parkiet” spodziewają się, że gdańska grupa LPP, właściciel marek Reserved i Sinsay, a także Cropp, House i Mohito pochwali się wzrostami zarówno przychodów, jak i zysków, ale jej rentowność będzie względnie stabilna. Natomiast polkowicka grupa Modivo, właściciel sieci sklepów CCC, HalfPrice, ShockPrice, eObuwie czy Worldbox – zmagać miała się w tym czasie ze wzrostem kosztów i spadkiem zyskowności.

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Analitycy o wynikach LPP w III kwartale: odbicie w e-commerce

Średnia prognoz analityków dla LPP mówi, że w trzecim kwartale trwającego roku obrotowego grupa kierowana przez Marka Piechockiego mogła wypracować 7,26 mld zł przychodu (wzrost o 18,3 proc. rok do roku), 2,03 mld zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (wzrost o około 19 proc. względem porównywalnego wyniku przed rokiem), 1,39 mld zł zysku operacyjnego (plus 18 proc.) oraz prawie 1 mld zł zysku netto (wzrost o 52 proc. w porównaniu z wynikiem oczyszczonym ze zdarzeń jednorazowych w 2025 r.).

Zdaniem części analityków sklepy tradycyjne prowadzone przez LPP w trzecim kwartale ustępowały tym razem biznesowi on-line, jeśli chodzi o tempo wzrostu. Dla przykładu Erste Biuro Maklerskie jest zdania, że klienci sklepów internetowych grupy zostawili w nich tym razem o ponad 25 proc. więcej niż przed rokiem. Z jednej strony efekt ten przypisują poprawie jakości oferty i jej rozwojowi, a drugiej – osłabieniu chińskiej konkurencji w postaci platform Shein czy Temu.

PMR: unijne cło pomogło krajowym graczom w internecie

Według analiz PMR Market Experts by Hume’s dotyczących polskiego rynku, zakupy na tych platformach wyraźnie hamują. Wpływ na to mają przede wszystkim zmiany celne w UE, rosnące ceny i stopniowe nasycanie się popytu na ofertę azjatyckich serwisów – uważa analityczna firma. Zdaniem jej analityków, popyt przejmą krajowe platformy handlowe oraz kompleksowe e-sklepy, a rynek e-commerce do 2031 r. będzie rósł w średniorocznym tempie około 8 proc.

Podczas gdy w latach 2022-2025 transgraniczny handel przeżywał rozkwit, a zakupy na zagranicznych platformach rosły średnio o 20 proc., przekraczając 30 proc. w ubiegłym roku, w tym widoczne ma być istotne wyhamowanie.

Kluczowym czynnikiem zmian jest reforma celna UE, która stopniowo zwiększa koszty importu małych przesyłek. Od 1 lipca 2026 r. na towary w przesyłkach o wartości do 150 euro nakładane jest tymczasowe cło w wysokości 3 euro, naliczane według pozycji taryfowych. W UE planowane są dalsze zmiany celnych zasad.

Z badania PMR Market Experts by Hume’s wynika, że 86 proc. e-konsumentów zauważyło zmianę cen na platformach cross-border, a 82 proc. deklaruje, że w związku z podwyżkami zmieniło sposób korzystania z zagranicznych platform. Kupują tam rzadziej, częściej wybierają polskie sklepy i platformy oraz częściej porównują ceny z innymi ofertami.

Październik i kursy walut niekorzystne dla Modivo

Najbardziej perspektywicznymi kategoriami mają być chemia gospodarcza, produkty dla zwierząt i biżuteria, które w latach 2026-2031 będą rosnąć w dwucyfrowym tempie CAGR – prognozują analitycy. Najsłabsze perspektywy mają natomiast produkty dla dzieci – oceniają.

To właśnie te kategorie: produkty dla właścicieli zwierząt domowych, chemia domowa i kosmetyki, sprzedawane są na marketplace otwartym w tym roku przez LPP.

W wypadku polkowickiej grupy Modivo (już wiadomo, że zarząd omówi wyniki podczas telekonferencji w piątek 6 listopada) biura maklerskie spodziewają się 3,15 mld zł przychodu (wzrost o 5,9 proc. rok do roku), niewielkiego (o 5,2 proc.) spadku wyniku EBITDA, 127 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 42,5 proc.) oraz około 47 mln zł zysku netto (spadek o 61 proc. rok do roku).

To oznacza, że po okresie przyspieszenia widocznym w sierpniu i wrześniu, gdy grupa sygnalizowała wzrost przychodów o 13 proc., październik przynieść miał spowolnienie.

Specjalistów martwi, że szybki rozwój powierzchni handlowej grupy nie idzie w parze z równie szybkim wzrostem przychodów.

Na wyniki kwartału wpływ będą miały także niekorzystne kursy walut – oceniają specjaliści.