Z tego artykułu dowiesz się: Jaka będzie dynamika konsumpcji w 2027 r.

Kiedy deflacja przestanie być problemem sieci handlowych.

Jak radzą sobie Biedronka i Dino.

Czy beneficjentem będzie Allegro i cały e-commerce.

Napływające w ostatnim czasie dane makroekonomiczne i nienajlepsze wyniki spółek handlowych sprawiają, że coraz częściej pojawiają się obawy o słabnącą konsumpcję. Ekonomiści uspokajają.

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– Zgodnie z naszą prognozą, konsumpcja prywatna w Polsce wzrośnie o 3,2 proc. w 2027 r. wobec 2,9 proc. w 2026 r. – informuje Krystian Jaworski, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych Credit Agricole. Dodaje, że utrzymujące się wysokie ceny paliw oraz związany z nimi wzrost inflacji ograniczają realną siłę nabywczą gospodarstw domowych, oddziałując w kierunku spowolnienia konsumpcji.

– Oczekujemy jednak, że negatywny wpływ tego czynnika będzie łagodzony przez wygładzanie konsumpcji, polegające na częściowym finansowaniu bieżących wydatków ze zgromadzonych wcześniej oszczędności, dzięki czemu gospodarstwa domowe nie będą w pełni dostosowywać swoich wydatków do przejściowego obniżenia dochodów realnych – mówi Jaworski. Dodaje, że wsparciem dla konsumpcji pozostaną również dalszy realny wzrost wynagrodzeń oraz relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy.

Foto: GG Parkiet

Swoje kwartalne prognozy w przyszłym tygodniu opublikuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych.

– Jeżeli chodzi o tempo wzrostu konsumpcji (czyli spożycia w sektorze gospodarstw domowych), to nasza prognoza będzie z pewnością zawierać się w przedziale 2,9–3,1 proc. W prognozie z początku sierpnia dawaliśmy 3,1 proc. – wskazuje Jacek Fundowicz, wiceprezes IPAG. Dodaje, że jeśli chodzi o wysokie koszty paliw, to zarówno zakup paliwa do prywatnych środków transportu, jak i np. koszty ogrzewania mieszkań w pełni zaliczają się do spożycia w sektorze gospodarstw domowych. Wzrost tych kosztów wpływa zatem w pierwszej kolejności na zmianę struktury konsumpcji, a nie jej ograniczenie. Negatywnie na poziom konsumpcji wpływa natomiast ogólne tempo inflacji, zmniejszając fizyczne wolumeny zakupu poszczególnych kategorii koszyka konsumpcji.

– Jeżeli jednak realne tempo wzrostu wynagrodzeń jest dodatnie, to wolumeny zakupu dóbr i usług konsumpcyjnych wcale nie muszą się obniżać. Mówimy oczywiście o sytuacji makroekonomicznej, a nie sytuacji poszczególnych gospodarstw domowych, ta może być mocno zróżnicowana – zaznacza Fundowicz.

Rzut oka na spółki

Nawet Żabka, której biznes jest stosunkowo odporny na rynkowe zawirowania, przyznała, że III kwartał był trudny. Dobrze pokazuje to przykład Biedronki. Tam wartość sprzedaży w porównywalnych sklepach spadła o 1,8 proc., ale w ciągu 9 miesięcy sprzedano ilościowo 5 proc. więcej.

– Wzrost liczby sprzedanych produktów został w dużej mierze zniwelowany przez obniżki cen i promocje. Z kolei Żabka zanotowała w III kwartale wzrost sprzedaży porównywalnej o 3,5 proc., choć rok wcześniej było to 4,5 proc. Wyniki tych dwóch sieci pokazują raczej ostrą walkę o portfel klienta niż powszechny odwrót od zakupów – ocenia Bartosz Sawicki, prezes Meest Transfer.

Grzegorz Kujawski, szef działu analiz Trigon DM zwraca z kolei uwagę, że sieci starają się poprawiać warunki zakupowe u dostawców i szczególnie aktywnie działają w tym zakresie te podmioty, które mają największe wolumeny, takie jak Biedronka czy Dino.

– Pod względem wolumenów notują one wyższe dynamiki niż cały rynek. Sieci w ten sposób próbują sobie rekompensować deflację, która – zgodnie zresztą z naszymi prognozami – się pogłębiła– komentuje Kujawski. Deflacja jest niekorzystna dla branży, pogarsza odczyty LfL, a jednocześnie baza kosztowa firm rośnie.

– Zakładamy, że III kwartał był okresem, w którym deflacja była najgłębsza. W IV kwartale będzie również widoczna w odczytach LfL. Zakładamy, że w Biedronce będą one ujemne, a w Dino nieco powyżej zera. Natomiast na przełomie I i II kwartału 2027 r. spodziewamy się punktu przegięcia i sprzedaż LfL powinna zacząć rosnąć – mówi ekspert Trigona. Zastrzega, że jeśli chodzi o stronę popytową, to konsument jest obecnie ostrożny. W obecnym otoczeniu makroekonomicznym nie należy się raczej spodziewać większej skłonności do konsumpcji. Należy też wziąć pod uwagę sygnały inflacyjne – na razie czujemy je przede wszystkim na stacjach paliw. Inflacja nie jest jeszcze w pełni widoczna w łańcuchach dostaw, ale to będzie się zmieniać i zwiększać koszty, wywierając presję na marże firm handlowych. Do tego dochodzi osłabienie złotego, które ma negatywny wpływ m.in. na rentowność sektora odzieżowego, ponieważ podnosi koszty zakupu kolekcji.

– Wśród innych spółek z sektora podtrzymujemy preferencję dla Allegro, które powinno nadal korzystać na ograniczonej aktywności chińskich platform w II półroczu oraz w 2027 r. Wsparciem dla całego rynku e-commerce powinien być dalszy wzrost penetracji kanału online, któremu sprzyja inflacja – podsumowuje ekspert Trigona.

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E-commerce rośnie

Udział e-commerce w sprzedaży detalicznej wzrósł w dziewięciu miesiącach 2026 r. z 8,7 do 9,3 proc.

– Nie spodziewam się jednak masowej ucieczki ze sklepów stacjonarnych. W zakupach spożywczych bliskość sklepu i możliwość zabrania towaru od razu, pozostają istotną przewagą – mówi Sawicki. Wtóruje mu Katarzyna Iwanich, prezes Insightland z grupy Hexe Capital.

– Nie jesteśmy świadkami końca konsumpcji, lecz raczej końca bezrefleksyjnego wydawania pieniędzy. Nie zakładałabym, że słabsza sprzedaż stacjonarna automatycznie przełoży się na wzrost e-commerce. Koszty dostaw, minimalna wartość zamówienia czy warunki uzyskania darmowej wysyłki mogą sprawić, że końcowy rachunek będzie porównywalny z zakupami w sklepie, a niekiedy nawet wyższy. Konsumenci coraz częściej biorą więc pod uwagę nie tylko cenę samego produktu, ale całkowity koszt i wygodę zakupu – podkreśla Iwanich.

W Polsce nadal niewielki udział w e-commerce ma sprzedaż żywności, co tworzy przestrzeń do rozwoju tego rynku.

– Wyzwania operacyjne tego segmentu nie wykluczają jego wzrostu: przykłady Auchan Direct i Frisco pokazują, że sprzedaż żywności online może rosnąć w tempie dwucyfrowym, a operatorzy stopniowo rozszerzają zasięg dostaw na kolejne obszary kraju – wskazuje Tomasz Gutkowski, menedżer z Univio.