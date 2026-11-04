Z tego artykułu dowiesz się: Kto pokieruje rozwojem Zalando w Europie Środkowo-Wschodniej i jakie ma doświadczenie.

W jaki sposób sztuczna inteligencja umożliwi zakupy u konkurencji bez opuszczania aplikacji.

Jakie są kluczowe priorytety firmy na dziewięciu rynkach regionu, w tym w Polsce.

Z jakimi wyzwaniami finansowymi mierzy się platforma mimo rosnących przychodów.

Zalando ogłosiło dziś, że od początku listopada funkcję dyrektora generalnego (ang. general manager) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pełni Dawid Choczyński.

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Menedżer, który do niedawna związany z LPP, a wcześniej z Modivo, przejął odpowiedzialność za kształtowanie strategii, rozwój biznesu, budowanie zaangażowania klientów oraz dopasowanie oferty do specyfiki lokalnych rynków - podał jego nowy pracodawca w komunikacie prasowym.

– Chcę, abyśmy byli najlepszym możliwym partnerem dla lokalnych biznesów, pomagając im docierać do milionów nowych klientów - deklaruje Dawid Choczyński.

Dawid Choczyński pracował był ostatnio dyrektorem marketplace – nowego projektu rozwijanego przez grupę pod szyldem Sinsay przez grupę LPP.

Czy ktoś go zastąpi? - Nie planujemy rekrutacji bezpośredniego następcy na to stanowisko. Zdecydowaliśmy się przebudować wewnętrzne struktury i szerzej wykorzystać potencjał zespołu, który dotychczas odpowiadał za budowę i rozwój platformy. Pozwoli nam to zapewnić ciągłość działań i oprzeć dalszy rozwój marketplace na kompetencjach, które już mamy w organizacji – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Monika Wszeborowska, rzeczniczka LPP.

Zanim dołączył do LPP Choczyński przez 7 lat, jako dyrektor ds. zakupów i sprzedaży w eObuwie, był związany zawodowo z Grupą Modivo (d. CCC). W latach 2017-2018 pracował natomiast jako specjalista ds. produktu dla Marketing Investment Group przy marce Sizeer.

Dawid Choczyński jest absolwentem Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, który ukończył w 2016 r..

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Za co odpowiadać będzie Polak w Zalando? Poprzednik komentuje

Zalando podkreśla, że do jego kompetencji należało kierowanie kluczową działalnością handlową firm – od zakupów i zarządzania kategoriami, przez politykę cenową, aż po szeroko pojęty rozwój biznesu. W niemieckiej grupie Polak będzie odpowiadał za zarządzanie działalnością firmy na dziewięciu rynkach: w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, Estonii, na Łotwie i Litwie.

Menedżer ogłosił zmianę pracy w serwisie LinkedIn i zbiera gratulacje od osób z branży. - Gratulacje! Nie popsuj - napisał opatrując komentarz uśmiechem pod jego wpisem Daniel Rogiński, który był dyrektorem generalnym Zalando na ten sam region do lata 2025 r. Rogiński obecnie pracuje dla Allegro w roli głównego dyrektora ds. sprzedaży (CCO).

Z kolei Marcin Czyczerski, b. dyrektor finansowy Grupy Modivo ocenił, że Zalando pozyskało osobę potrafiącą "łączyć kropki między markami, technologią i strategią biznesową".

Platforma e-commerce chce zatrzymać klientów. Agent AI pomoże im kupować od konkurencji

Według Zalando, rozwój na rynkach CEE pozostaje jednym z kluczowych priorytetów firmy, zarówno w obszarze obsługi klientów indywidualnych w modelu wielu aplikacji, jak i wsparcia (technologicznego, marketingowego i logistycznego) dla partnerów biznesowych. Ta druga działalność jest relatywnie nowa, a przychody z jej tytułu szybko rosną.

Narzędziem, które zamierza wykorzystywać Zalando w coraz większym stopniu jest sztuczna inteligencja. Przy okazji publikacji wyników za trzeci kwartał 2026 r. we wtorek ogłosiło, że w 2027 r. planuje uruchomić na swojej platformie „Zalando Extended” funkcję finalizacji zakupów wspieraną przez AI.

Usługa ta ma umożliwić klientom nabywanie produktów od innych sprzedawców internetowych bez konieczności opuszczania aplikacji Zalando, a w procesie zakupowym pomagać będą agenci AI. Obecnie trwa projekt pilotażowy realizowany we współpracy ze sprzedawcą wyposażenia wnętrz, firmą Westwing.

Firma przypomina, że w Polsce wdraża narzędzia napędzane przez AI, takie jak Asystent Zalando i wirtualna przymierzalnia.

Wyniki Zalando w trzecim kwartale: przychody rosną, ale jest strata

W trzecim kwartale br. Zalando wykazało 4,54 mld euro obrotu (GMV – łączna wartość transakcji na platformie) oraz 3,17 mld euro przychodu. Wielkości te urosły w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. odpowiednio o 7,5 proc. i 5,1 proc. W ujęciu pro forma (gdyby przejęte AboutYou należało do Zalando przez cały czas w porównywanych okresach) wzrosty wyniosły odpowiednio 6,1 i 3,3 proc. Skorygowany zysk operacyjny grupy urósł o 10,6 proc. do niecałych 107 mln euro (marża wyniosła na tym poziomie 3,4 proc.). Strata netto handlowej firmy internetowej wyniosła 18 mln euro.

Inwestorów rozczarował poziom marży brutto na sprzedaży, która obniżyła się rok do roku o 0,9 pkt proc. - zauważa agencja Reuters. Jednak zdaniem zarządu była to przejściowa sytuacja.