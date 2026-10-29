W ostatnich tygodniach Eurocash powstrzymywał się przed kontynuacją spadków, a nawet ubił grunt pod odreagowanie. Nadzieje na odbicie tej mocno zdołowanej handlowej grupy okazują się jednak płonne. W czwartek po południu akcja Eurocashu kosztuje 4,47 zł, tj. o 11 proc. mniej w porównaniu ze środowym zamknięciem. Obroty wynoszą 8,5 mln zł i są najwyższe od kilku tygodni.

Reklama Reklama

Spadek ten trudno uzasadnić oficjalnym komunikatem, natomiast wyniki spółki za III kwartał poznamy dopiero 19 listopada. Pogorszenie nastawienia do Eurocashu może natomiast być powiązane z wieściami z Biedronki. Jak podało Jeronimo Martins, grupa w III kwartale odnotowała spadek sprzedaży porównywalnej, podobnie jak w II kwartale tego roku.

Eurocash znalazł się także w gronie spółek, których wyniki mogą nieprzyjemnie zaskoczyć według raportu DM BOŚ. Wraz z Eurocashem do grupy tej analitycy zaliczyli jeszcze Arctic Paper, Creepy Jar, Dino oraz Śnieżkę.

Czwartkowe spadki Eurocashu sprowadzają kurs do poziomów widzianych ostatnio w 2006 .. Od początku roku spółka przeceniła się o niemal 29 proc.