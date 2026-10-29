Wygląda na to, że III kwartał w handlu nie był łatwy, na co wskazują wyniki grupy Jeronimo Martins, właściciela m.in. działającej w Polsce Biedronki. Biedronka w III kwartale wypracowała 154 mln euro zysku netto, tj. aż o 28,2 proc. mniej niż przed rokiem. Przychody wzrosły w tym samym czasie o 4,3 proc., do 9,5 mld euro, natomiast EBITDA wzrosła o 7,6 proc. rok do roku, do 714 mln euro.

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Sprzedaż porównywalna w sklepach Biedronki spadła w III kwartale o 1,8 proc. Przypomnijmy, że Biedronka zanotowała 1,6-proc. spadek sprzedaży porównywalnej także w II kwartale tego roku. "W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku nasze sieci sklepów zdecydowanie i skutecznie zareagowały na trudniejsze niż początkowo przewidywano warunki rynkowe, umacniając swoją pozycję konkurencyjną i osiągając dobre wyniki w zakresie sprzedaży i marż. Okres ten charakteryzował się przede wszystkim presją na ceny żywności w Polsce oraz silnym naciskiem ze strony gospodarstw domowych na niskie ceny i promocje" - wskazał w komunikacie Pedro Soares Dos Santos, prezes Jeronimo Martins. W jego ocenie otoczenie konkurencyjne pozostaje bardzo wymagające i nie przewiduje złagodzenia presji, jaką wywierają na firmy i domowe budżety koszty paliw.

Na samym otwarciu czwartkowej sesji kurs Dino zareagował spadkiem, ale po chwili ruszył do zwyżek. Po pierwszym kwadransie Dino zyskuje już 2,7 proc. Podobnie pozytywnie dzisiejszą sesję rozpoczęło Jeronimo Martins. Na otwarciu sesji w Portugalii akcje handlowej grupy rosną o 3 proc.