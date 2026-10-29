Dystrybutorzy części samochodowych notowani na GPW w bieżącym roku mają dużo bardziej sprzyjające warunki do wzrostu biznesu w porównaniu z trudnym 2025 r., czego potwierdzeniem jest przyspieszenie tempa poprawy przychodów. W jeszcze większym tempie rosły ich zyski, co jest zasługą poprawy rentowności.

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Otoczenie sprzyja poprawie wyników Inter Cars i Auto Partner

Deflacja cen części zamiennych przestała straszyć jak w poprzednich latach. Jednocześnie odbudował się popyt, a silna krajowa waluta nie stanowi już tak istotnego problemu. – Kursy walutowe i popyt wspierają inflację na rynku części samochodowych, co przekłada się na poprawę przychodów i marży brutto na sprzedaży. Zatem widzimy dobre wyniki i odzwierciedlenie tego w kursie obu spółek – wskazuje Sylwia Jaśkiewicz, analityk Domu Maklerskiego BOŚ.

Co istotne, korzystne otoczenie rynkowe w postaci inflacji zdaniem analityków utrzyma się dłużej, będąc istotnym wsparciem dla ich wyników w kolejnych okresach. – Traktujemy pojawienie się inflacji jako zmianę cyklu koniunkturalnego w branży, dlatego inflacja powinna utrzymać się na dłużej, co będzie wspierać wyniki dystrybutorów. W połączeniu z osłabieniem złotego, utrzymującą się wysoką dynamiką sprzedaży i efektami wcześniej zrealizowanych inwestycji tworzy to korzystne otoczenie dla dystrybutorów części zamiennych, zwiększając szanse na poprawę wyników finansowych i marż w kolejnych kwartałach. Ponadto należy zauważyć, że Inter Cars i Auto Partner rozwijają się wyraźnie szybciej od największej konkurencji w Europie (LKQ, GPC, MEKO), więc widać, że te modele skalowania cały czas dobrze działają. Sądzę, że pozytywne zmiany w branży mogą powodować częstsze zaskoczenia na plus w wynikach obu spółek – uważa Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities.

W ocenie Jaśkiewicz nieco lepiej wygląda sytuacja Inter Carsu, będącego rynkowym liderem pod względem wielkości sprzedaży i, co za tym idzie, udziału w rynku w naszym regionie Europy. – We wrześniu obie spółki pokazały dobre dane sprzedażowe. Inter Cars miał jednak, mimo swojej skali, zdecydowanie wyższą dynamikę. Zwiększa udziały rynkowe, zyskuje na oferowaniu wysokiej dostępności do części, co jest szczególnie ważne, kiedy popyt jest wysoki. Dużo inwestuje w logistykę, co strategicznie będzie dawało mu przewagę rynkową – zauważa ekspertka. Szansą na przyspieszenie wzrostu Inter Carsu jest kontynuacja ekspansji na rynkach zagranicznych, na których sprzedaż rośnie szybciej niż w Polsce. Celem dalszej ekspansji grupy jest Europa Zachodnia, gdzie mocniej zamierza zaznaczyć swoją obecność.

Eksperci nie zamierzają jednak skreślać Auto Partnera, który również rozpędza się z ekspansją zagraniczną, stawiając na nowe zachodnie rynki. Tym bardziej, że ostatnia korekta uatrakcyjniała jego wycenę. Janusz Pięta, analityk BM mBanku, spodziewa się wyraźnie lepszych rok do roku wyników spółki za III kwartał. – Zakładamy, że sprzyjające otoczenie makroekonomiczne będzie wciąż wywierać pozytywny wpływ na marżę brutto Auto Partnera w III kwartale. W związku z tym spodziewamy się, że marża EBITDA wzrośnie o ok. 2,4 pkt proc. w ujęciu rok do roku, co przełoży się na wzrost nominalnego wyniku EBITDA o ok. 47 proc., do ok. 123 mln zł. Jeśli chodzi o zysk netto, to spodziewamy się, że osiągnie w III kwartale poziom 79 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – szacuje.

Akcje Auto Partnera z większym potencjałem

W tym roku posiadacze akcji dystrybutorów części nie mają powodów do narzekań. Efektowna tegoroczna zwyżka wynagrodziła im rozczarowujące dwa poprzednie lata. Od początku stycznia akcje Inter Carsu zdrożały już o prawie 90 proc. W ostatnich tygodniach kurs przebił okrągły poziom 1000 zł i wyznaczył nowy historyczny szczyt 1060 zł. Z kolei Auto Partner może się pochwalić stopą zwrotu przekraczającą 70 proc. Byłaby ona jeszcze bardziej okazała, gdyby nie październikowa korekta, która była odpowiedzią na sprzedaż w ramach ABB dużego pakietu akcji przez głównego akcjonariusza spółki. Z rekomendacji biur maklerskich wynika, że wyceny giełdowe spółek z branży są atrakcyjne. Uśredniona wycena uwzględniająca ceny docelowe z aktualnych raportów analitycznych dla akcji Inter Carsu wynosi 1116,75 zł, podczas gdy na rynku płacono za nie niewiele ponad 1040 zł, co wskazuje na ok. 7 proc. potencjału wzrostu. W przypadku Auto Partnera, którego akcje analitycy wyceniają na ok. 33,70 zł, przestrzeń do poprawy notowań jest większa i wynosi niemal 20 proc.