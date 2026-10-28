Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miała Żabka w III kwartale.

Jakie są prognozy.

Czy Żabka zniknie z giełdy.

Jak zarząd ocenia otoczenie rynkowe.

Notowania Żabki w środę oscylują w okolicach 31,7 zł (–0,2 proc.). Są zbliżone do ceny (32 zł) oferowanej w trwającym wezwaniu, ogłoszonym przez Alimentation Couche-Tard. Zapisy do sprzedaży akcji trwają do 2 grudnia. Jeśli wezwanie się powiedzie, Żabka zniknie z giełdy. Tymczasem polska spółka właśnie podała wyniki za III kwartał 2026 r. i nakreśliła perspektywy na kolejne okresy.

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Żabka podtrzymuje prognozy

Zarząd Żabki podczas dzisiejszej wideokonferencji poinformował, że otoczenie zewnętrzne było w trzecim kwartale trudniejsze niż wcześniej.

– Zaobserwowaliśmy słabsze wydatki konsumentów na zakupy spożywcze. Inflacja wzrosła umiarkowanie, częściowo za sprawą wyższych cen paliw. Jednocześnie nadal rosły płace realne, choć ich wzrost wyhamował i jest najniższy od wielu kwartałów – powiedział Tomasz Blicharski, dyrektor ds. strategii i rozwoju Żabki.

Grupa podtrzymała oczekiwania wzrostu sprzedaży porównywalnej w tempie od średnich do wysokich jednocyfrowych wartości procentowych w średnim terminie, a w 2026 r. bliżej średniego jednocyfrowego wzrostu oraz oczekiwania marży skorygowanej EBITDA na stabilnym poziomie bliżej górnej granicy przedziału 12-13 proc. w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Zarząd podtrzymał też plany dotyczące rozwoju sieci. W 2026 r. grupa planuje otworzyć ponad 1300 nowych sklepów, a w perspektywie średnioterminowej utrzymać tempo ponad 1300 otwarć łącznie w Polsce i w Rumunii. Do końca 2028 r. sieć ma liczyć około 16 tys. sklepów. W długim terminie spółka ustawiła sobie cel na poziomie niemal 20 tys. sklepów.

Jakie wyniki miała Żabka w III kwartale

W III kwartale 2026 r. wyniki były wyraźnie lepsze niż rok wcześniej i symbolicznie przebiły oczekiwania analityków. Przychody urosły rok do roku o 13,8 proc. do prawie 8,5 mld zł. EBITDA poszła w górę o 21 proc. do 900 mln zł (rynek oczekiwał około 880 mln zł). Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł rok do roku o 14 proc. do 528 mln zł.

Narastająco w trakcie 9 miesięcy 2026 r. grupa miała 777 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 530 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach wynoszących 23,1 mld zł wobec 20,2 mld zł rok temu. Sprzedaż porównywalna wzrosła o 3,6 proc., a w samym III kwartale o 3,5 proc., utrzymując zbliżoną dynamikę do poprzednich okresów. Wzrost był napędzany dalszym zwiększaniem udziałów rynkowych oraz silnymi wynikami strategicznych kategorii (m.in. oferta gastronomiczna).

Skorygowany zysk netto w trzech kwartałach 2026 r. wyniósł 886 mln zł, co oznacza wzrost o 36,6 proc. rok do roku.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 r. grupa otworzyła 1 143 nowe sklepy, w tym 1 008 w Polsce i 135 w Rumunii, zwiększając łączną liczbę placówek do 13 405 (+10,8 proc. rok do roku). W ciągu ostatnich 12 miesięcy otworzyła ponad

1 400 sklepów.

Żabka ma dobrą płynność. Wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 1 977 mln zł wobec 1 804 mln zł w trzech kwartałach 2025 r. (+9,6 proc.). W samym III kwartale wyniosły 736 mln zł wobec 639 mln zł rok wcześniej. Silna generacja gotówki, wspierana wzrostem skorygowanego wyniku EBITDA i korzystnymi zmianami kapitału obrotowego, przyczyniła się do dalszej poprawy pozycji finansowej grupy. Pomimo wzrostu zobowiązań leasingowych związanego z ekspansją sieci oraz indeksacją czynszów do inflacji, wskaźnik długu netto do skorygowanego wyniku EBITDA spadł na koniec III kwartału 2026 r. do 0,7 z 1 rok wcześniej.