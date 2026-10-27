Zgodnie z komunikatem Grupa Żabka zanotowała w trzecim kwartale 2026 roku 1,489 mld zł skorygowanej EBITDA wobec 1,279 mld zł rok wcześniej. Analitycy spodziewali się 1,441 mld zł skorygowanego wyniku EBITDA. Raportowana EBITDA wzrosła o 17,2 proc. rdr do 1,438 mld zł.

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Wyniki finansowe Grupy Żabka powyżej oczekiwań

EBIT wyniósł 900 mln zł wobec 743 mln zł rok wcześniej. Konsensus wynosił 879,4 mln zł.

Zysk netto w III kw. wyniósł 528 mln zł wobec 463 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 521,1 mln zł zysku netto.

Przychody Grupy Żabka wyniosły w III kwartale 8,463 mld zł wobec 7,440 mld zł przed rokiem (wzrost o 13,8 proc. rdr). Konsensus przewidywał 8,43 mld zł przychodów.

W trzech kwartałach sprzedaż porównywalna (LfL) wzrosła o 3,6 proc., a w samym III kwartale zwiększyła się o 3,5 proc., utrzymując zbliżoną dynamikę do poprzednich okresów. Wzrost był napędzany dalszym zwiększaniem udziałów rynkowych oraz silnymi wynikami strategicznych kategorii, w szczególności QMS i napojów.

Narastająco, po trzech kwartałach 2026 roku Grupa Żabka ma 23,129 mld zł przychodów i 3,392 mld zł skorygowanej EBITDA. Zysk netto wyniósł 777 mln zł.

Marża skorygowanego zysku netto była na poziomie 3,4 proc., rosnąc rok do roku o 0,6 p.p. W III kwartale wyniosła 6,0 proc., czyli na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku.

Wydatki inwestycyjne (CAPEX) w III kwartale wyniosły 423 mln zł, co oznacza wzrost o 22,7 proc. rdr. Wyższe nakłady wynikały z realizacji inwestycji, w tym związanych z ekspansją zagraniczną.

Ekspansja Żabki w Polsce i w Rumunii

„W trzech kwartałach 2026 r. Grupa Żabka kontynuowała konsekwentny rozwój, osiągając wyniki powyżej dynamiki rynku FMCG (...) Jednocześnie kontynuowaliśmy rozwój sieci, otwierając w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 1.400 sklepów. Osiągnęliśmy kolejne ważne kamienie milowe, przekraczając poziom 13.000 sklepów w Polsce oraz 300 sklepów w Rumunii, gdzie sieć ponad dwukrotnie zwiększyła swoją skalę” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka oraz Przewodniczący Rady Dyrektorów.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 r. grupa otworzyła 1143 nowe sklepy, w tym 1008 w Polsce i 135 w Rumunii, zwiększając łączną liczbę placówek do 13405 (+10,8 proc. rdr). W trzecim kwartale otwarto 302 sklepy w Polsce i 63 w Rumunii. Zgodnie z długoterminowym planem rozwoju do końca 2028 r. sieć ma liczyć około 16 tys. sklepów.

Tomasz Blicharski, Chief Strategy & Development Officer i przyszły Chief Executive Officer Grupy Żabka, wskazał, że model biznesowy grupy pozostaje odporny na zmieniające się warunki rynkowe, czego dowiódł również w słabszym otoczeniu rynkowym w poprzednim kwartale.

„Nasze strategiczne kategorie, w szczególności QMS i napoje, osiągają dobre wyniki i w coraz większym stopniu przyczyniają się do wzrostu sprzedaży. Konsekwentnie rozwijamy ofertę gastronomiczną, wprowadzając nowe produkty i smaki odpowiadające na zmieniające się preferencje konsumentów” – powiedział.

„Jednocześnie poszukujemy również nowych sposobów łączenia rozwoju produktów z angażującą komunikacją, wykorzystując partnerstwa z influencerami i ekspertami. Wdrażamy narzędzia pozwalające jeszcze skuteczniej rozpoznawać potrzeby klientów i precyzyjniej dopasowywać do nich ofertę. Grupa rozszerza także działalność o nowe formaty sprzedaży. Rok po uruchomieniu format vendingowy obejmował już 275 automatów, które obsłużyły prawie 1 milion transakcji, co pokazuje rosnące zainteresowanie klientów tym rozwiązaniem” – dodał.

Mocny bilans i niższe zadłużenie

Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka, podała, że dobra kondycja finansowa Grupy Żabka po trzech kwartałach 2026 r. odzwierciedla skuteczność działań operacyjnych.

„Przy wzroście sprzedaży do klienta końcowego (StEC) o 12,5 proc. rok do roku odnotowaliśmy poprawę rentowności dzięki korzyściom skali oraz większym usprawnieniom operacyjnym. (...) Silne przepływy pieniężne potwierdzają solidne fundamenty grupy i pozwalają finansować dalszy rozwój” – powiedziała.

„Jednocześnie wysoka zdolność do generowania gotówki przyczyniła się do obniżenia wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA (post-rent, bez zobowiązań leasingowych) o 0,4x rok do roku, do poziomu 0,7x. Towarzyszył temu spadek długu finansowego netto (bez zobowiązań leasingowych) o 682 mln zł, czyli 23 proc. rok do roku, do 2 260 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2026 r., co jest tym bardziej warte podkreślenia, że w tym roku po raz pierwszy wypłaciliśmy dywidendę, przeznaczając na ten cel 530,75 mln zł” – dodała.

Sprzedaż do klienta końcowego (StEC) po dziewięciu miesiącach 2026 r. wyniosła 26.180 mln zł, czyli o 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W trzecim kwartale br. wzrosła o 12,3 proc., do 9.564 mln zł. StEC obejmuje segment Ultimate Convenience (sklepy Żabka) oraz Nowe Silniki Rozwoju (NGE), w tym działalność w Rumunii i Biznesy Cyfrowe (DCO).

Jak podano, wspierany innowacjami segment NGE kontynuował wzrost, zwiększając sprzedaż do klienta końcowego o 30,3 proc. do 1.464 mln zł w trzech kwartałach 2026 r. Triki – mobilny kontroler do gier – osiągnął sprzedaż blisko 200 tys. sztuk po ogólnopolskim wdrożeniu.

Jush! i delio rozszerzyły działalność na aglomerację katowicką, czwarty region w Polsce objęty pełną ofertą Lite e-Commerce, a przychody tego segmentu wzrosły o 64 mln zł rok do roku. Sprzedaż kawy, poszerzona o nowe warianty smakowe, przekracza 50 mln kubków rocznie. Rok po uruchomieniu format vendingowy obejmował 275 automatów, które obsłużyły blisko 1 mln transakcji.

Przejęcie przez Couche-Tard na ostatniej prostej

31 lipca 2026 r. kanadyjska Alimentation Couche-Tard, jeden z największych na świecie operatorów sklepów convenience, działający m.in. pod marką Circle K, zawarła umowę dotyczącą nabycia akcji Grupy Żabka i zapowiedziała dobrowolne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, formalnie ogłoszone 26 sierpnia. Wezwanie objęło wszystkie istniejące akcje spółki po cenie 32 zł za akcję, co implikuje wycenę kapitału własnego na około 32,6 mld zł.

Na dzień 27 października 2026 r. spełnione były dwa z trzech warunków regulacyjnych wezwania: uzyskano zgodę rumuńskiego organu ds. bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz decyzję Komisji Europejskiej o braku sprzeciwu na podstawie przepisów dotyczących subsydiów zagranicznych. Do spełnienia pozostaje warunek uzyskania zgody na koncentrację przez właściwy organ antymonopolowy.