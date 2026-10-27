Akcjonariusze Dino przeżyli dzisiaj rano chwile grozy. Co prawda akcje firmy mają za sobą dwa dni spadków, jednak to, co wydarzyło się we wtorek rano mogło wzbudzić wielką konsternację. Zaraz po otwarciu handlu akcje Dino spadły o 7,4 proc. Tego typu sytuacje to zazwyczaj pokłosie niekorzystnych informacji rynkowych czy to rozczarowujących wyników finansowych. Tym razem jednak z niczym takim nie mieliśmy do czynienia. Co więcej: chwilę później akcje Dino momentalnie odrobiły poranne straty i wyszły nawet na symboliczny plus. Po godz. 11.00 znów pojawił się kolor czerwony, ale skala przeceny wynosiła zaledwie około 1 proc.

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Co wydarzyło się z akcjami Dino?

Pytanie: co wydarzyło się rano, nabiera więc jeszcze większej mocy. Zapytaliśmy o to maklerów, którzy obsługują klientów instytucjonalnych. Część z nich sygnalizuje, że mieliśmy do czynienia z omyłkowym zleceniem, które w slangu rynkowym określany jest jako „fat finger”. – Ktoś będzie miał dzisiaj ciężki dzień – wskazywał jeden z maklerów. Jeszcze inni wskazują, że dużą rolę w tym ruchu mógł odegrać handel automatyczny. – Trochę wygląda to tak, że ktoś od rana mocno poszedł z automatycznymi zleceniami. Te zaczęły czyścić stop lossy, a że rynek z rana był jeszcze mało płynny mocno uderzyło to w rynek. Wszystko w zasadzie wydarzyło się w jednej sekundzie: zjazd z otwarcia na poziomie 38,98 zł do 36,16 zł. Tak się dzieje, kiedy ktoś ma stop lossa po każdej cenie i określony kurs go uruchomi, a przy małej płynności ruch w dół jest potęgowany. Alternatywnie mógł to być po prostu jakiś błąd – mówi kolejny z naszych rozmówców.

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Dino „straciło” prawie 3 mld zł

Poranny zrzut akcji sprawił, że w krótkiej chwili wartość rynkowa Dino spadła o 2,85 mld zł. Tak jak jednak zostało to wspomniane, szybko straty zostały odrobione. Wszystko działo się tak szybko, że w niektórych serwisach nie widać na wykresie porannego spadku. Błędne zlecenia na giełdach nie są zaś niczym nowym. W jednej z rozmów w Parkiet TV najlepsi maklerzy instytucjonalni w Polsce wspominali m.in. zlecenie kupna 100 tys. akcji KGHM. Problem jednak w tym, że klient wysłał do brokera zlecenie...sprzedaży akcji.

– Pamiętam sytuację, kiedy zamiast sprzedać 100 tys. akcji KGHM… kupiliśmy je. Trzeba było odkręcać transakcję. Co ciekawe – przy takich błędach statystyka zawsze działa przeciwko człowiekowi. Mieliśmy też sytuację z pomyleniem tickerów spółek. Po tym wydarzeniu stworzyliśmy nawet specjalną listę podobnych oznaczeń z ostrzeżeniami – wspominał Paweł Szczepański z Trigon DM. Marcin Borciuch, który obecnie pracuje w BM Pekao wspominał z kolei. – Pamiętam swoją pierwszą dużą transakcję blokową na małej spółce. Nie wstawiłem zlecenia. Kiedy je już wstawiłem, to druga strona transakcji zniknęła. Do dziś pamiętam to „maklerskie ciepło”. Konsekwencje wizerunkowe tego typu wpadek są najgorsze. Jeśli to dla klienta było coś naprawdę ważnego to przez dłuższy czas możemy nie mieć z nim kontaktu – mówił Borciuch.