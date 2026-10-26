Z tego artykułu dowiesz się: Czego chcą inwestorzy mniejszościowi.

Na jakim etapie jest delisting.

Ile warte są akcje Kernela.

Dlaczego sprawa budzi tak duże emocje.

Już od kilku lat trwa batalia związana z planowanym przejęciem Kernela przez wiodącego akcjonariusza i wycofaniem spółki z giełdy. Właśnie pojawił się nowy wątek: czterech inwestorów mniejszościowych zaskarżyło decyzję luksemburskiego nadzoru finansowego (CSSF), kwestionując ustaloną cenę odkupu akcji.

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26 października miało się odbyć posiedzenie sądu administracyjnego w tej sprawie. Do czasu publikacji tego artykułu nie pojawiły się żadne informacje w sprawie decyzji sądu.

Ile warte są akcje Kernela

Inwestorzy mniejszościowi złożyli dwa wnioski. Pierwszy dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji CSSF z lipca 2026 r., według której cenę w przymusowym odkupie ustalono na 19,93 zł (nie jest to przymusowy wykup – ale odkup, inicjatywa leży po stronie inwestorów). Akcjonariusze mniejszościowi domagają się ponownego rozpatrzenia sprawy i ustalenia przez CSSF ceny odpowiadającej wartości godziwej, w oparciu o nową wycenę akcji.

Drugi wniosek dotyczy wstrzymania wykonania decyzji CSSF o zgodzie na przymusowy odkup do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia.

W obu postępowaniach stroną pozwaną jest CSSF. Do postępowań przystąpił również Namsen, będący większościowym akcjonariuszem spółki, w charakterze – jak informuje Kernel – „zainteresowanej strony trzeciej”.

W ocenie Kernela i Namsena poprzednia cena ustalona przez CSSF odpowiada wartości godziwej akcji, ustalonej w oparciu o raporty GrantThornton Audit & Assurance i KPMG Tax and Advisory.

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Czy Kernel zniknie z GPW

Kernel to spółka rolnicza działająca w Ukrainie, zarejestrowana w Luksemburgu. Kurs akcji na GPW wynosi obecnie 19,7 zł, a kapitalizacja całej firmy 5,8 mld zł. Namsen, kontrolowany przez oligarchę Andrija Werewskiego, dąży do delistingu. W wezwaniu ogłoszonym wiosną 2023 r. oferował 18,5 zł za akcję. Potem, w sierpniu 2023 r. Kernel przeprowadził kontrowersyjną emisję akcji (po 0,2777 USD, czyli 1,15 zł), której Namsen był głównym beneficjentem. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego działający przy GPW orzekł, że Kernel naruszył zasadę dobrych praktyk m.in. w zakresie prawa wszystkich akcjonariuszy do równego traktowania. Decyzja ta – oprócz kwestii wizerunkowej – nie miała jednak realnego przełożenia na dalsze losy dotyczące emisji. Kernel zdania nie zmienił i nadal podtrzymuje, że przeprowadził ją w sposób właściwy.

W 2025 r. rozpoczął procedurę odkupu akcji po 19,45 zł. Na tyle wartość godziwą akcji wyceniło KPMG (była to opinia zamówiona i opłacona przez Namsena). Następnie latem 2026 r. pojawiło się ogłoszenie dotyczące wspomnianego już odkupu akcji po cenie wynoszącej 19,93 zł i ono nadal obowiązuje. Rozpoczęcie przyjmowania żądań rozpoczęło się 10 sierpnia i potrwa do 29 grudnia 2026 r. – chyba że luksemburski sąd przychyli się do roszczeń inwestorów mniejszościowych i wstrzyma wykonanie decyzji CSSF o zgodzie na odkup akcji do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia.

Postępowanie delistingowe prowadzone przez KNF pozostaje nadal zawieszone z uwagi na fakt, że postępowanie sądowe w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał rady dyrektorów z 13 kwietnia 2023 r. (w tym uchwały delistingowej) nie zostało dotychczas rozstrzygnięte przez sąd w Luksemburgu.

Zatem mimo ogłoszonego wykupu sytuacja nadal jest patowa. Bez wyroku sądu w Luksemburgu problematyczne jest nawet ustalenie jaki jest faktyczny udział Namsena. Jeśli emisja była zgodna z prawem, to inwestor kontroluje ponad 95 proc., w przeciwnym wypadku ma zdecydowanie mniejszy udział.

Akcjonariusze mniejszościowi, wspierani przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, podtrzymują swoje stanowisko i zapowiadają dalszą walkę o uczciwą wycenę.