Akcjonariusze giełdowego dystrybutora materiałów elektrotechnicznych i urządzeń OZE zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za zakończony niedawno rok obrotowy 2025/26 (trwa od kwietnia do marca). Wydarzenie to zapewne umknęłoby uwadze rynku, gdyby nie to, że spółka wróciła do wypłacania dywidendy po czterech latach przerwy. Stąd podczas środowej sesji inwestorzy nieco łaskawiej spoglądali na akcje spółki, których cena zwyżkowała o ponad 2 proc.

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Jest dywidenda Grodno

Walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,6 mln zł pochodzących z zeszłorocznego zysku, co oznacza wypłatę 0,17 zł na akcję. To kwota zgodna z rekomendacją zarządu spółki. Przy kursie wynoszącym 14,35 zł daje to stopę dywidendy na poziomie około 1,2 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 27 października, a jej wypłata nastąpi 19 listopada.

– Realizujemy nasze zapowiedzi i chcemy powrócić do wypłaty dywidendy. Historycznie Grodno było spółką dywidendową – tak komentował niedawno propozycję zarządu dot. podziału zysku Andrzej Jurczak, prezes Grodna. Po raz ostatni dywidendę Grodno wypłaciło w 2022 r. Wówczas do kieszeni akcjonariuszy trafiło rekordowe prawie 13 mln zł, co dało wypłatę 0,84 zł na jedną akcję. Wcześniej spółka niemal co roku dzieliła się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami przez kilkanaście lat, począwszy od 2011 r.

Powrót do wypłaty dywidendy to efekt poprawiających się wyników dystrybutora, które po okresie posuchy wróciły na wzrostową ścieżkę, głównie za sprawą ożywienia na rynku elektrotechnicznym.

Ambitne cele Grodno

Zarząd Grodna jednak ma apetyt na więcej i celuje w bieżącym roku w ok. 20-proc. wzrost sprzedaży. Przedstawiciele firmy liczą, że dzięki wzrostowi skali sprzedaży przy wykorzystaniu efektu dźwigni operacyjnej nastąpi zauważalna poprawa rentowności. Celem w długim okresie jest poziom 5 proc. rentowności EBITDA. Znalazł się on w opublikowanej rok wcześniej strategii Grodna obok założenia osiągnięcia 2 mld zł przychodów do 2029/30 r.

Potencjał sprzedaży Grodna dodatkowo zwiększy zapowiedziane niedawno przejęcie około 10 oddziałów przedsiębiorstwa prowadzącego sieć hurtowni elektrotechnicznych, o łącznym rocznym potencjale przychodowym szacowanym na około 60 mln zł. Finalizacja transakcji, po spełnieniu warunków zawartych w umowie, spodziewana jest do końca miesiąca. Przejęcie rozszerzy sieć sprzedaży grupy o nowe lokalizacje, w tym miasta, w których Grodno nie było dotychczas obecne.

Po sześciu miesiącach roku obrotowego 2026/27 przychody spółki zwiększyły się rok do roku o 23 proc., osiągając poziom blisko 744 mln zł. W roku obrotowym 2026/27 Grupa Grodno miała 1,22 mld zł przychodów, 32,3 mln zł zysku EBITDA i 11,4 mln zł zysku netto.