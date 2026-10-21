65 proc. polskich firm może ograniczyć inwestycje z powodów geopolitycznych – wynika z badania Opinium Research na zlecenie CRIF, międzynarodowej firmy oceniającej zdolność kredytową. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w sektorze odzieżowym, mającym silną reprezentację na warszawskiej giełdzie. Pod lupę wzięliśmy takie czynniki, jak rosnący kurs dolara i potencjalnie wyższe stopy procentowe. Co do zasady widać, że przyszły rok może przynieść faktycznie niższe wydatki inwestycyjne sektora po okresie boomu, ale powody tej sytuacji są indywidualne. Nie brakuje także projektów nowych.

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Dolar i stopy procentowe w górę. Co to oznacza dla spółek odzieżowych?

W drugiej połowie 2026 r. za dolara trzeba było zapłacić już nawet 3,91 zł. Gdy powstaje ten tekst, jest on nieco tańszy, ale i tak sporo droższy (o około 7 proc.) niż w końcu października 2025 r. To nie najlepsza wiadomość dla specjalizujących się w handlu odzieżą i obuwiem spółek z GPW, które są najczęściej importerami i zakupy towarów robią w amerykańskiej walucie.

Z drugiej strony czynnikiem, który może wpływać na rozwojowy rozmach części firm z sektora będą – potencjalnie rosnące – koszty obsługi zadłużenia. Dotyczy to szczególnie tych podmiotów, które już teraz mają spore długi lub które zamierzają zaciągnąć nowe kredyty na poczet planowanych inwestycji.

Na potrzeby tego materiału sprawdzaliśmy, jakim obciążeniem dla nich, według najnowszych sprawozdań za pierwsze półrocze br., są zobowiązania finansowe. Analizowaliśmy dane dot. wskaźnika dług netto do EBITDA. To zobowiązania z tytułu kredytów, obligacji, faktoringu, a w niektórych wypadkach także leasingu w relacji do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację z ostatnich 12 miesięcy.

Od razu zastrzeżenie: spółki stosują nadal różne standardy rachunkowości, prezentując inwestorom dane finansowe, stąd też nie zawsze można je porównywać między sobą. Główna różnica polega na stosowaniu (lub nie) standardu MSSF16, który ma wpływ zarówno na wynik EBITDA, jak i poziom zobowiązań.

Poziom tego wskaźnika zależy, jak widać, od zysków. Zatem te firmy, które miały w ostatnich kwartałach z nimi problem, najczęściej mają też problem z poziomem zadłużenia. Najwyższy wskaźnik dług netto/EBITDA, mocno odstający od całej branży, wykazał po półroczu lubelski Protektor (właśnie zakończył emisję nowych akcji): w jego wypadku było to ponad 60. Spółka ta przy tym nie jest zależna od kursu dolara (produkuje w kraju i w Mołdawii).

Protektor to jednak wyjątek. Jak wynika z naszego zestawienia, średni poziom tego wskaźnika wśród graczy z WIG-odzież to 1,1.

Z naszych wyliczeń wynika, że dotyczy to dwóch spółek: rozpędzonej pod względem inwestycji, ale rewidującej założenia i plany Grupy Modivo oraz także będącego w fazie wzrostu Answear.com (w obu wypadkach, z pominięciem zobowiązań leasingowych uzyskaliśmy wartości około 2,5). Łukasz Wachełko z Wood&Company uważa, że wskaźniki zadłużenia grupy Modivo będą wyglądać lepiej po czwartym kwartale br.

Inwestycje gigantów wyhamowują

W 2027 r. spaść mają inwestycje gdańskiego giganta – LPP. Plan zakłada, że wyniosą 2 mld zł wobec 2,5 mld zł w bieżącym roku. Spadek ten to efekt zakończenia najbardziej kapitałochłonnych inwestycji w sieć magazynów logistycznych grupy. Magdalena Kopaczewska, szefowa działu relacji inwestorskich mówi, że skala inwestycji nie będzie zależeć od kursu dolara dzięki finansowaniu, które grupa pozyskała, a które przewidywało wydatki w złotych i euro. Według niej dobre przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej i duże zapasy w limitach kredytowych to silny fundament, który sprawia, że nie tylko nie są zagrożone inwestycje, ale też dywidenda.

Natomiast już wcześniej z powodu wyższych kosztów zakupów gdański gigant LPP, prognozując wyniki 2027 r. założył, że marża brutto na sprzedaży będzie nieco niższa niż w tym roku (ma się mieścić w widełkach 55-56 proc., podczas gdy w tym roku wynieść nawet 57 proc.).

Poziomu planowanych na przyszły rok inwestycji nie zdradza Grupa Modivo. Zdaniem Sylwii Jaśkiewicz z Domu Maklerskiego BOŚ po zapisach w sprawozdaniu półrocznym grupy można się spodziewać wydatków rzędu 676 mln zł, czyli zbliżonych do tegorocznego obniżonego już poziomu (około 700 mln zł według wiceprezesa Łukasza Stelmacha).

Answear.com i Wittchen uruchamiają inwestycje w magazyny

– Na przyszły rok planujemy rozpoczęcie inwestycji w automatyzację magazynu. Cały projekt, rozpisany na lata 2027-2028 pochłonie ok. 80-100 mln zł. Koszty finansowania nie są hamulcem, jesteśmy na etapie dopinania finansowania długoterminowego pod ten projekt, a jego opłacalność i okres zwrotu w pełni uzasadniają jego realizację – komentuje Jacek Dziaduś, wiceprezes ds. finansowych Answear.com.

Pytany o drugi z czynników makro, czyli kurs dolara, tłumaczy, że w wypadku tej firmy nie ma on dużego znaczenia. – Kurs dolara bezpośredniego wpływu na nas nie ma, ponieważ kupujemy ofertę od dystrybutorów marek w Polsce lub w Unii Europejskiej głównie złotym i euro – mówi Jacek Dziaduś.

To nie oznacza jednak, że krakowska firma e-commerce jest zupełnie wolna od ryzyk związanych z drożejącym dolarem. – Można domniemywać, że jeśli marki mają wyższe lub niższe koszty wytworzenia produktu, to ma to wpływ na ich marże. Potencjalnie mogą być bardziej lub mniej skłonne do poprawiania naszych warunków handlowych we współpracy z nimi, ale nie obserwujemy znaczącego wpływu na naszą rentowność tego zjawiska – mówi Dziaduś.

Do nowej inwestycji w magazyn przygotowuje się podwarszawski Wittchen. Paweł Urbaniak, wiceprezes Wittchenu zapewnia, że plan ten jest aktualny. – Rozbudowa centrum logistycznego w Palmirach jest realizowana na podstawie umów w złotych, a jej skala wynika z potrzeb magazynowych spółki. Inwestycja ma zapewnione finansowanie bankowe i wszystkie wymagane pozwolenia, a jej rozpoczęcie planujemy w czwartym kwartale tego roku – podtrzymuje Paweł Urbaniak.

– Niezależnie od poziomu kursu dolara nie przewidujemy potrzeby pozyskania dodatkowego finansowania na tę inwestycję. Pozostałe nakłady inwestycyjne, dotyczące głównie IT, e-commerce i modernizacji salonów, dostosowujemy na bieżąco do sytuacji rynkowej – dodaje natomiast.

Zapowiada, że Wittchen będzie bronić marży brutto na sprzedaży. – W przypadku osłabienia złotego spółka będzie dostosowywać politykę cenową i promocyjną, tak aby utrzymać marżę brutto na założonym poziomie – zapowiada wiceprezes Wittchenu.

– Obecnie spółka nie planuje istotnych nakładów inwestycyjnych o charakterze kapitałowym w 2027 r. – informuje natomiast Beata Michalik, odpowiedzialna za relacje inwestorskie w Grupie CDRL, do której należą takie marki jak Coccodrillo, Lemon Explore, czy Mokida. Michalik zapewnia jednak, że nie ma to związku z takimi czynnikami, jak kurs dolara czy koszty finansowania.

Moody's: lepsza perspektywa

Przed sektorem odzieżowym doroczne żniwa, co zauważa w opublikowanej na początku października nowej – wyższej niż wcześniejsza – ocenie dla sektora handel detaliczny i odzież ratingowa agencja Moody’s. Analitycy, pisząc z perspektywy rynku amerykańskiego zmienili ocenę perspektyw branży z negatywnej na stabilną.

Moody’s oceniła, że kondycja konsumenta na świecie jest ogólnie dobra, choć zróżnicowana i że przyczynia się do stabilizacji firm z branży. Patrząc na najbliższą przyszłość, należy oczekiwać, że nadchodzący sezon świąteczny będzie zdominowany przez promocje, jako że konsumenci – bardziej niż dotychczas dbający o swój budżet – dokonują zakupów rozważnie i z wyprzedzeniem – oceniono

Głównym powodem, dla którego agencja zmieniła perspektywę z negatywnej na stabilną było poluzowanie obciążeń celnych oraz obraz płynący z rynków pracy.

Moody’s uważa, że w ciągu 12-18 miesięcy branża może powiększać przychody o 2-4 proc. rocznie, ale jej zysk operacyjny będzie poprawiać się wolniej o 0-2 proc. To i tak poprawa wobec wcześniejszych szacunków mówiących o spadku o maksymalnie 2 proc. w br.

Raport ostrzega jednak, że „nierównomierny popyt konsumencki, wolniejszy wzrost płac realnych, wyższe stopy procentowe oraz ryzyka geopolityczne stanowią istotne zagrożenia”.

Zdaniem Moody’s, wzrost konsumpcji będzie napędzany głównie przez gospodarstwa domowe o wyższych dochodach. Te o niższych i średnich dochodach są pod presją rosnących kosztów utrzymania mieszkania, ubezpieczeń, żywności oraz energii. Moody’s przewiduje, że w takich warunkach rynkowych dobrze radzić sobie powinny sieci dyskontowe, sklepy typu „off-price” oraz placówki oferujące towary w niskich cenach.