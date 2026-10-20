Z tego artykułu dowiesz się: Co się działo wczoraj z kursem Asbisu.

Ile wyniosły wrześniowe przychody.

Jakie są plany spółki.

Ile warte są jej akcje.

Notowania Asbisu rozpoczęły wtorkową sesję od wzrostów. Przed południem kurs rośnie o prawie 6 proc. do 163,7 zł. Zwyżce towarzyszy wysoki obrót. Jego wartość przekroczyła już od rana poziom 80 mln zł. To dziś drugi co do wartości obrót na GPW – wyższy ma tylko KGHM.

Reklama Reklama

Rynek odreagowuje dziś wczorajsze spadki na Asbisie. Na finiszu notowań akcje straciły aż 10,5 proc. Również przy wysokim obrocie. Spółka nie podawała wczoraj informacji, które mogłyby uzasadniać taką przecenę. Niewykluczone, że inwestorzy – po mocnej tegorocznej fali wzrostowej – zdecydowali się na realizację zysków.

Czytaj więcej Giełda Giełda w Warszawie w dół pod wpływem zagranicznych rynków Z początkiem nowego tygodnia inwestorzy handlujący na krajowej giełdzie postanowili zrealizować część zysków wykorzystując słabość pozostałych park...

Jaką sprzedaż miał Asbis we wrześniu

Natomiast łatwiej wskazać przyczyny dzisiejszych wzrostów – oprócz odreagowania wczorajszych spadków, inwestorzy mogą dziś też dyskontować dobrą informację dotyczącą przychodów za wrzesień. Po raz pierwszy w historii Asbisu przekroczyły poziom 1 mld zł. Wyniosły 1,05 mld USD , wobec 332 mln USD we wrześniu 2025 r., co oznacza wzrost o 216 proc.

– Przychody na poziomie 1,05 mld USD i wzrost o 216 proc. rok do roku potwierdzają ogromny potencjał naszej spółki, skalę naszej działalności oraz możliwości, jakie daje nam obecność na wielu rynkach. Co szczególnie istotne, osiągnięty wynik jest efektem naszej regularnej działalności operacyjnej i pokazuje siłę naszego modelu biznesowego, szerokiego portfolio produktów oraz relacji z globalnymi producentami i partnerami handlowymi – komentuje Serhei Kostevitch, prezes Asbisu. Dodaje, że rosnący popyt na rozwiązania AI, infrastrukturę obliczeniową i nowoczesne technologie tworzy nowe perspektywy dla całej branży.

– Mamy dobre perspektywy dalszego rozwoju, a nasz portfel zamówień potwierdza kontynuację rosnącego popytu na rozwiązania AI – sygnalizuje szef Asbisu.

We wrześniu największy udział w przychodach miały Kazachstan, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Ukraina. Tuż za nimi uplasowały się Słowacja i Polska. W ujęciu produktowym największy wzrost sprzedaży we wrześniu zanotowano w segmencie serwerów i komponentów serwerowych, bardzo dobrze radził sobie również segment smartfonów.

Jakie plany ma Asbis

Władze Asbisu patrzą w przyszłość z optymizmem, o czym możemy przeczytać na łamach poniedziałkowego „Parkietu”. Wiceprezes Costas Tziamalis, w wywiadzie udzielonym naszej redakcji, informuje, że perspektywy na czwarty kwartał pozostają bardzo optymistyczne.

– Biorąc pod uwagę znacznie niższą bazę z ubiegłego roku, spodziewamy się bardzo dobrych wyników. Jeśli chodzi o rok 2027, sytuacja jest niezwykle dynamiczna i zmienia się z miesiąca na miesiąc, więc jest zbyt wcześnie na jakiekolwiek prognozy. Prace nad budżetem rozpoczniemy w listopadzie, warto jednak zaznaczyć, że jako Asbis zawsze szukamy sposobów na rozwój i osiąganie coraz lepszych wyników – powiedział wiceprezes. Zasygnalizował również, że Asbis będzie kontynuował politykę hojnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

– Asbis radzi sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o zarządzanie cyklem gotówkowym i obecnie mamy najzdrowszy przepływ środków pieniężnych w naszej 36-letniej historii. Jesteśmy w stanie poradzić sobie ze zmniejszeniem dni należności, a przy szybko rotujących zapasach zyskujemy na pozycji gotówkowej. Asbis jest więc w bardzo dobrej kondycji i planuje kontynuować tę samą politykę dywidendową w przyszłości. Doceniamy zaangażowanie inwestorów – podkreślał wiceprezes.