Pod koniec sierpnia br. kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, właściciel sieci stacji paliw Circle K, ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Żabka Group. Zapisy rozpoczęły się 27 sierpnia i pierwotnie miały potrwać do 25 września. W połowie września termin ich zakończenia przesunięto na 26 października, a teraz został on ponownie wydłużony.

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Zgodnie z najnowszym harmonogramem zapisy będą przyjmowane do 2 grudnia 2026 r. Zawarcie transakcji planowane jest na 7 grudnia, a jej rozliczenie – na 10 grudnia 2026 r. Jak poinformowano w komunikacie, pozostałe warunki wezwania nie uległy zmianie. Podmiotem bezpośrednio nabywającym akcje będzie spółka Circle K Polska.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami inwestor zamierza przejąć pełną kontrolę nad Żabka Group, a docelowo nabyć do 100 proc. akcji spółki i głosów na jej walnym zgromadzeniu. Alimentation Couche-Tard nie wyklucza również podjęcia działań zmierzających do wycofania spółki z obrotu giełdowego.

Na podstawie wcześniej zawartych porozumień spółki Heket oraz PG Investment Company nieodwołalnie zobowiązały się do odpowiedzi na wezwanie i sprzedaży posiadanych pakietów akcji. Analogiczne zobowiązania złożyli członkowie ścisłej kadry menedżerskiej Żabka Group: Tomasz Suchański, Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok.

Założona przez Mariusza Świtalskiego Żabka należy dziś do największych sieci handlowych w Polsce. Działa w modelu franczyzowym i skupia ponad 13 tys. sklepów.

Mimo że indeksy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od czterech lat znajdują się w trendzie wzrostowym, wysokie wyceny spółek nie zniechęcają inwestorów do przejęć. Z szacunków „Parkietu” wynika, że w ostatnich tygodniach ogłoszono wezwania o łącznej wartości przekraczającej 70 mld zł. W całym 2026 r. z warszawskiego parkietu może zniknąć nawet kilkanaście spółek.

Ożywienie jest widoczne również na szerzej rozumianym rynku fuzji i przejęć. Jak wynika z najnowszego raportu firm Fordata i Navigator Capital, w III kwartale bieżącego roku w Polsce odnotowano 86 transakcji fuzji i przejęć. Oznacza to wyraźny wzrost zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem (73 transakcje), jak i analogicznym okresem 2025 r. (76 transakcji).