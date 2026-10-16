„Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia przez Circle K Polska Sp. z o.o. wyłącznej kontroli nad Zabka Group S.A. Przejęcie kontroli nastąpi w drodze rozliczenia dobrowolnego wezwania na akcje ogłoszonego 26 sierpnia 2026 r., w ramach którego akcjonariusze mogą zapisywać się na sprzedaż posiadanych przez nich akcji Zabka Group S.A.” - podano w informacji.

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Wniosek wpłynął 14 października, sprawa jest w toku - zaznaczył UOKiK.

Wezwanie na akcje Żabka Group

Pod koniec sierpnia br. wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Zabka Group ogłosiła kanadyjska grupa handlowa Alimentation Couche-Tard, właściciel sieci stacji paliw Circle K w Polsce. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 27 sierpnia i miało potrwać do 25 września br., ale w połowie września zostało przedłużone do 26 października.

Przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia akcji to obecnie 29 października 2026 r., a termin rozliczenia transakcji nabycia akcji - 3 listopada br. Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu będzie Circle K Polska.

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej działającej na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W połowie czerwca 2024 r. Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

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