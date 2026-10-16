Na początku października Asbis zbliżył się do pułapu 200 zł. Dla porównania na koniec ubiegłego roku (uwzględniając odcięcie dywidendy) kurs sięgał 32,3 zł. Październikowy rekord notowań wyznaczyła jednak czerwona świeca, przypominająca spadającą gwiazdę. Formacja ta została potwierdzona w kolejnych dniach, a kontratak popytu został szybko zduszony. Na otwarciu czwartkowej, ciężkiej dla Asbisu sesji kurs zameldował się poniżej poprzedniego szczytu, czyli okolic 179 zł, a następnie jeszcze pogłębił spadki. Na ten moment możemy zatem mówić o przełamaniu trendu wzrostowego w krótkim okresie. W najbliższym czasie może to sprowadzić notowania Asbisu w okolice 162 zł, gdzie rysują się ważne wsparcia. Po pierwsze jest to dolna linia kilkumiesięcznego kanału spadkowego. Do tego dochodzi 23,6-proc. zniesienie fali wzrostowej, zapoczątkowanej w marcu tego roku, a także średnia pięćdziesięciosesyjna. Zasięg spadku do około 162 zł wynika także z prawdopodobnie rysowanej formacji RGR.

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Asbis coraz bliżej wsparcia Foto: parkiet.com/at

Połączenie tych kilku wsparć byłoby ciężkim przejściem dla niedźwiedzi. Jeśli jednak się zmobilizują, kolejne wsparcie wynikające z geometrii Fibonacciego to okolice 137 zł. Zanegowanie wyżej opisanego scenariusza nastąpiłoby w przypadku szybkiego powrotu ponad szczyt z poniedziałku 12 października.

Zapowiada się na potężną poprawę zysków

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał Asbisu ma się pojawić 5 listopada. W ostatnim komunikacie wskazano, że przychody grupy za sierpień wyniosły około 604 mln USD, co oznacza wzrost o 91 proc. rok do roku. - Sierpień to kolejny rekordowy miesiąc pod względem przychodów w tym roku. Tym razem prawie podwoiliśmy naszą ubiegłoroczną sprzedaż. Oznacza to kontynuację bardzo dobrej dynamiki wzrostu po naprawdę świetnym pierwszym półroczu. Jak widać, III kwartał również zapowiada się imponująco – wskazał Serhei Kostevitch, prezes Asbisu.

Z danych Bloomberga wynika, że prognozowany zysk netto spółki za 2026 r. sięgnie 445,2 mln zł wobec 228,4 mln zł w 2025 r.