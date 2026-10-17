Z tego artykułu dowiesz się: Jak agenty AI rewolucjonizują ścieżkę zakupową klienta, przejmując rolę wirtualnych doradców?

Z jakich powodów znane marki tracą widoczność?

Dlaczego szczegółowy opis produktu i dane strukturalne stają się ważniejsze od tradycyjnej reklamy?

Jaka jest kondycja polskiego e-commerce w obliczu rewolucji AI?

Korzystanie z czatbotów drastycznie zmienia e-zakupy – statystyki pokazują, że liczba ludzi odwiedzających sklepy online gwałtownie topnieje, a wyszukiwaniem ofert coraz mocniej zajmują się boty.

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– Walka o półkę przenosi się do okienka czatu – mówi Dawid Pelczarski, prezes OpenBrand, członek AI Chamber.

Tylko jak w nim się znaleźć? Dziś walka o konsumenta online to w praktyce rywalizacja o przyciągnięcie uwagi agentów AI, którzy finalnie zarekomendują użytkownikowi dany produkt czy sklep. Ci, którym się to uda, wygrają. Potwierdzają to analizy Hexagon AI – 5 proc. najlepiej przystosowanych pod agenty AI marek przejmuje aż 73 proc. wszystkich cytowań produktowych, pozostawiając pozostałym 95 proc. graczy pole do walki o 27 proc. ekspozycji.

Opis ważniejszy niż reklama

Piotr Kawecki, prezes ITBoom, przyznaje: AI może ograniczyć liczbę wejść do sklepu, ponieważ porównanie produktów odbywa się wcześniej, w rozmowie z asystentem. Zauważa jednak i drugą stronę medalu.

– Klient, który trafia na stronę po takiej rozmowie, może być bliżej decyzji zakupowej. Największym ryzykiem nie jest więc sam spadek kliknięć, ale brak obecności produktu w zestawie ofert, które agent w ogóle bierze pod uwagę – wyjaśnia.

Michał Lidzbarski, założyciel Krajowego Centrum Badań Sztucznej Inteligencji, zwraca uwagę, że kluczowe staje się to, czy agenty AI będą potrafiły prawidłowo odczytać ofertę sklepu i uznać ją za odpowiednią.

– Sekretem będzie robienie rozbudowanych specyfikacji produktu, tak, żeby tworząc porównanie nie odpaść w kalkulacji AI. Szczegółowość opisu będzie niezwykle istotna – komentuje. – Jeśli AI będzie filtrować oferty przed człowiekiem, sklep może przegrać walkę o klienta jeszcze zanim ten zobaczy jego stronę. Dlatego firmy powinny już dziś myśleć o tym, jak ich oferta wygląda z perspektywy AI – radzi.

To wyzwanie, przed którym staje dziś rodzimy e-commerce. Ale zdaniem Jarosława Sokolnickiego, współzałożyciela exeAI, polskie sklepy są dopiero na początku tej drogi.

– Wiele z nich ma już dane produktowe dla wyszukiwarek i marketplace’ów, ale niewiele jest przygotowanych na bezpośrednią, kontrolowaną współpracę agentów z katalogiem, stanem magazynowym i procesem zakupu – zaznacza.

Tymczasem, w sytuacji gdy, jak pokazuje raport Elephate, ruch organiczny w polskim e-commerce gwałtownie się kurczy – analiza 4670 aktywnych sklepów internetowych wykazała spadek o ponad 11 proc. rok do roku – obecność w wynikach wyszukiwania w czatbotach to biznesowa konieczność. Szacuje się, iż sklepy, które dostosowały dane i stały się dla botów źródłem cytowań w podsumowaniach AI, zanotowały o 35 proc. więcej tzw. wysokiej jakości kliknięć niż podmioty pominięte przez sztuczną inteligencję. Badania opracowane przez OptimizeGEO, SparkToro i Similarweb są alarmujące: jeśli e-sklep nie został uwzględniony przez AI jako źródło odpowiedzi, jego organiczny wskaźnik klikalności (CTR) spada aż o 61 proc.

Znane logo to za mało

To, że bot nie dostrzega sklepu, to efekt tzw. próżni danych semantycznych – brak zweryfikowanych, ustrukturyzowanych parametrów zmusza model do powoływania się z reguły na globalne platformy handlowe i marketplace'y, które dysponują masą danych. Jerzy Krawczyk z TrustMate nie ma wątpliwości: w czasach, gdy algorytmy rekomendacyjne przejmują rolę wirtualnych doradców, jeśli producent nie potwierdzi jakości swoich produktów niezależnymi opiniami z realnych transakcji, sztuczna inteligencja odeśle kupującego do zagranicznej konkurencji.

– Brak danych przygotowanych pod silniki AI będzie oznaczał dla e-sklepu utratę klientów na ostatniej prostej koszyka – alarmuje.

Dla rodzimego e-commerce to zła wiadomość – z analizy Geoboard.ai wynika, że prawie 58 proc. polskich stron internetowych jest dla botów niemal nieczytelnych. Przyznano im klasę D i F, a żadna z badanych domen nie osiągnęła najwyższej klasy A. Średni ogólny wynik Polski wyniósł 40/100, ale w e-commerce wskaźnik GRI (mierzy właśnie tzw. czytelność strony dla silników LLM i systemów RAG) był jeszcze niższy, bo ledwie 32,5/100. Co prawda, w ramach Geoboard Readiness Index przeanalizowano w ten sposób blisko 370 polskich domen, więc niektórzy mogą zarzucać, iż wynik nie jest miarodajny, ale analitycy nie mają wątpliwości, że polski e-handel ma problem z botami.

O tym, że coraz popularniejsze wyszukiwanie towarów przez czatboty może eliminować wielu sprzedawców z wyników tych poszukiwań, mówi nam m.in. Pelczarski.

– AI zawęża wybór do kilku nazw, a niewidoczni znikają – ostrzega i przywołuje dane z raportu Delante. Wynika z niego, że 8 z 15 znanych polskich marek odzieżowych w odpowiedziach AI w ogóle się nie pojawia.

– Mają ruch i znane logo, a dla modeli te marki nie istnieją. Dlaczego? Powód jest dość prosty: dane. Model poleca to, co potrafi odczytać, czyli parametry, skład, opinie i spójny opis. Wiele sklepów latami traktowało opis produktu jak „zapchajdziurę”, teraz za to płaci – wyjaśnia Pelczarski.

Specjaliści twierdzą, że rodzime sklepy internetowe mają wysoką sprawność pod kątem tradycyjnego SEO (niemal 77/100), ale komponent danych strukturalnych pod AI to faktyczny problem – firmy nie opisują oferty językiem maszynowym ani nie dostarczają ustrukturyzowanych danych porównawczych, przez co boty traktują je jak informacyjną pustynię. Na tym polu wiele rodzimych sklepów sromotnie przegrywa z zagraniczną konkurencją.

– Polski sprzedawca może mieć lepszy produkt i lepszą cenę, a mimo to nie pojawić się wśród rekomendacji AI. Stanie się tak, jeśli system nie będzie w stanie zweryfikować dostępności produktu, ceny końcowej, czasu dostawy czy zasad zwrotu. Szczególnie narażeni mogą być mniejsi sprzedawcy, których dane są trudniejsze do odczytania i porównania – potwierdza Emiliano Caradonna, prezes mPay.

Gen Z nie szuka w wyszukiwarce

Nowy trend w e-zakupach rośnie w siłę. Najnowszy raport Emplifi i Semrush (analiza 126 mln zapytań w ChatGPT, Gemini i Google AI) pokazuje, iż dwie trzecie konsumentów regularnie wykorzystuje asystentów AI do badania parametrów produktów i poszukiwania inspiracji zakupowych przed wejściem do konkretnego sklepu. Wedle najnowszych badań Gemius/PBI, w Polsce w grupie wiekowej Gen Z odsetek e-kupujących używających AI na etapie weryfikacji ofert i porównywania asortymentu przekracza nawet 80 proc.

Na razie AI bierze się za rekomendacje, ale przyszłością mogą stać się autonomiczne zakupy. Na razie rodzimi internauci nie są zwolennikami tej wizji. Jak podaje Gemius, choć z różnego rodzaju narzędzi AI korzysta już 65 proc. Polaków, to 71 proc. badanych nie chce powierzyć botom samodzielnego podejmowania decyzji zakupowych. Sztuczna inteligencja wciąż ma więc ograniczoną sprawczość. To jednak tylko pozór, gdyż – choć konsumenci chcą zachować kontrolę nad tym, co ostatecznie trafi do ich koszyka – i tak często rezygnują z własnego researchu, a wybierają z ofert, które przedstawia im AI. Według Gemiusa 36 proc. Polaków sięgających po AI na e-zakupach wykorzystuje takie narzędzie do porównywania produktów, 28 proc. – do sprawdzania szczegółów określonego towaru, a jedna czwarta do tłumaczenia opisów i opinii lub szukania inspiracji czy znajdowania zamienników bądź innych marek. Badani sięgają po czatbota, by szukać za jego pomocą promocji, a co dziesiąty z pomocą AI przygotowuje reklamacje i wiadomości do sklepu.

To wciąż jednak początkowy etap rewolucji w e-commerce. Adam Kubarski, dyrektor w Senetic, wskazuje, że polski e-commerce nie radzi sobie jeszcze zbyt dobrze z wyszukiwaniem przez AI.

Czytaj więcej Rynki Hamulec na AI Rynek AI przypomina dziś wyścig zbrojeń, gdzie żadna firma nie chce zwolnić jako pierwsza.

– Jesteśmy raczej na początku zmiany, którą część rynku już zauważa, ale dla wielu firm nie jest to jeszcze jeden z kluczowych tematów. Dziś wejścia z ChatGPT czy Gemini stanowią tylko niewielką część ruchu w sklepach internetowych, choć rosną bardzo szybko. Dlatego warto potraktować ten obszar poważnie już teraz, zamiast czekać bezczynnie, aż zacznie odpowiadać za dużą część sprzedaży – radzi.

Łukasz Ciastek, dyrektor ds. transformacji customer experience w Univio, mówi wprost: polskie sklepy nie przegrały wyścigu o AI-commerce, ale gotowość rynku jest nierówna.

– Z naszych obserwacji wynika, że AI buduje osobno shortlistę produktów i wskazuje miejsce zakupu, jednak silna obecność marki nie gwarantuje, że ruch trafi do jej sklepu – często przejmują go retailerzy i marketplace’y. Nie wygrywa po prostu ten, kto ma najwięcej treści. Liczą się zgodność z intencją klienta, spójne dane produktu, cena, dostępność, opinie i obecność w źródłach, z których korzystają modele – podsumowuje.