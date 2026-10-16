Protektor, dostarczający obuwie m.in. służbom mundurowym, zgodnie z decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z sierpnia oraz dokumentem ofertowym, starał się uplasować około 19,1 mln akcji serii I po cenie 0,5 zł za jedną z prawem poboru (liczba akcji miała wzrosnąć do około 51 mln).

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Zarząd spółki poinformował, że inwestorzy nie objęli wszystkich przewidzianych dla nich akcji, a tylko pulę odpowiadającą około 67 proc. całości, czyli około 12,8 mln sztuk za 6,4 mln zł.

To jeszcze nie koniec. Teraz zarząd zaprosi wybranych inwestorów do objęcia pozostałych 6,27 mln akcji. Zapisy potrwają do 16 października.

W pierwszym etapie, uprawnieni do objęcia nowych akcji byli akcjonariusze Protektora posiadający walory 4 września. Prawami poboru można było handlować do końca minionego miesiąca. Przewidywały one, że na każde 5 posiadanych walorów przypadały 3 nowe. Wstępne wyniki emisji inwestorzy giełdowi przyjęli wzrostem notowań akcji już notowanych na GPW. W czwartek papiery były wyceniane na około 0,92 zł.

Największym akcjonariuszem Protektora jest Luma Holding, firma inwestycyjna założona przez Radosława Miśkiewicza. Ma 40,5 proc. wszystkich akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

To ten akcjonariusz uczestniczył we wcześniejszych emisjach Protektora. Według zarządu, od marca 2025 r. firma pozyskała w ten sposób 6,4 mln zł. Jeśli to Luma obejmie większość emisji, jej udział w akcjonariacie spółki może wzrosnąć. Jeśli przekroczy próg 50 proc., będzie zobowiązana do ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe walory.

Według prezesa Protektora Radosława Rogackiego, emisja akcji jest potrzebna, aby móc spłacić pożyczki zaciągnięte na zakup surowców, wzmocnić sytuację kapitałową grupy i unormować jej relacje z dostawcami.

Już po publikacji dokumentu ofertowego, na mocy którego spółka emituje nowe akcje, zarząd poinformował, że zamierza sprzedać spółki zagraniczne, produkujące buty pod niemiecką marką Abeba. Ich zakłady są zlokalizowane w Mołdawii. Prezes Rogacki tłumaczył nam, że intencją polskiej spółki jest koncentracja na produkcji obuwia taktyczno-militarnego.

Protektor nie jest jedyną spółką z GPW, która w tym roku sięga ponownie do kieszeni inwestorów. GPW naliczyła już w tym roku 88 emisji na tzw. rynku wtórnym. Ich wartość sięgnęła ponad 17 mld zł. Przy czym gros tej kwoty przypada na emisje przeprowadzone przez spółki zagraniczne: Banco Santander (ponad 15 mld zł) i Sopharmę (ponad 400 mln zł). Większość emisji spółek krajowych to projekty o wartości do 10 mln zł. Na tym tle wyróżniają się najbardziej Cognor (257 mln zł), DataWalk (116 mln zł), REINO Capital (87,5 mln zł) czy CI Games (70 mln zł).

W trakcie decyzji o emisji są akcjonariusze Mostostalu Warszawa. Miało się nią zająć zwołane na 6 października NWZA, ale decyzji nie podjęło – zostało przerwane do 20 października.