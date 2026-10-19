W lipcu przychody wzrosły o 89 proc., a w sierpniu o 91 proc. Zarząd sygnalizuje, że cały III kwartał był dobry. Również IV powinien być udany – szczególnie biorąc pod uwagę niską bazę z ubiegłego roku.

Grupa nie ujawnia prognoz i planów finansowych.

W listopadzie zacznie prace nad przyszłorocznym budżetem.

Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową.

Paliwem wyników grupy jest rozwój sztucznej inteligencji oraz wszelkich komponentów i produktów z nią związanych. Spada natomiast popyt na komputery osobiste.

Asbis nie poszukuje inwestora ani finansowania zewnętrznego. Kapitał na rozwój pozyskuje z bieżącej działalności operacyjnej.

W zeszłym roku grupa przejęła Samsung Brand Store. Zapowiada dalsze zakupy.

W planach jest dalszy rozwój organiczny. Obecnie Asbis jest oficjalnym dystrybutorem produktów Apple’a w 25 krajach. Grupa zapowiada rozwój sprzedaży na tych rynkach, które już zostały jej przez Apple’a przyznane.

Niedawno Asbis wszedł do krajów Afryki Zachodniej. Liczy, że staną się one istotnym źródłem przychodów. Kluczowe znaczenie dla struktury przychodów będą miały również Uzbekistan oraz kraje sąsiednie.

Jak wasza spółka ocenia miniony, trzeci kwartał? Coś zaskoczyło pozytywnie lub negatywnie?

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przychodów wypracowanych w trzecim kwartale. 89-proc. wzrost w lipcu oraz 91-proc. w sierpniu to naprawdę bardzo dynamiczne wzrosty i to nie tylko w naszej branży.

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Jakie są perspektywy na czwarty kwartał i na 2027 r.? Czy przy tak wysokiej bazie wyników uda się dalej zwiększać przychody?

Perspektywy na czwarty kwartał pozostają bardzo optymistyczne. Biorąc pod uwagę znacznie niższą bazę z ubiegłego roku, spodziewamy się bardzo dobrych wyników.

Jeśli chodzi o 2027 r., sytuacja jest niezwykle dynamiczna i zmienia się z miesiąca na miesiąc, więc jest zbyt wcześnie na jakiekolwiek prognozy. Prace nad budżetem rozpoczniemy w listopadzie, warto jednak zaznaczyć, że zawsze szukamy sposobów na rozwój i osiąganie coraz lepszych wyników.

Które rynki są dla was najciekawsze? Które są największe, a na których widać najwyższą dynamikę?

Obecnie rośniemy niemal wszędzie. Największe dynamiki wypracowujemy na rynkach dla nas nowych, jednak są to wzrosty na bardzo niskiej bazie. Nasze tradycyjne, duże rynki – takie jak Kazachstan, Ukraina, Słowacja czy Zjednoczone Emiraty Arabskie – utrzymują silną pozycję i wykazują bardzo wysokie tempo. Również rynki Europy Zachodniej (Niemcy, Holandia) rozwijają się w tempie znacznie przewyższającym średnią, co wynika ze sprzedaży komponentów ukierunkowanej na rozwiązania AI i obsługę danych.

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Na jakie nowe rynki ostatnio weszliście?

Do krajów Afryki Zachodniej. Wierzymy, że staną się one dla nas bardzo istotnym źródłem przychodów. Kluczowe znaczenie dla struktury naszych przychodów będą miały również Uzbekistan oraz kraje sąsiednie.

Odnotowujemy też znaczące ożywienie działalności w Republice Południowej Afryki. Kraj ten zyskuje na znaczeniu dla naszej grupy.

Jakie znaczenie ma dla was współpraca z Apple i jak się układa?

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów Apple w 25 krajach, a także prowadzimy ponad 36 salonów w 7 krajach obszaru WNP (Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Armenia, Mołdawia, Ukraina i Azerbejdżan). Współpraca zaowocowała ostatnio kolejnymi 14 krajami, w których zostaliśmy oficjalnym dystrybutorem produktów Apple.

Jakie są dalsze plany?

Oczywiście mamy apetyt na więcej, więc poszukujemy nowych możliwości, które pozwolą nam wzmocnić zarówno naszą pozycję, jak i relacje z tym wiodącym na świecie przedsiębiorstwem technologicznym. Obecnie jednak naszym celem jest rozwinięcie sprzedaży na tych rynkach, które już zostały nam przez Apple przyznane.

Jakie trendy widać obecnie w światowej branży IT? Które działy rosną najszybciej, a które mają zadyszkę lub spadają?

Rozwój sztucznej inteligencji oraz wszelkie komponenty i produkty z nią związane napędzają obecnie trendy w branży IT. Popyt na podzespoły wykorzystywane w systemach AI utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i oczekuje się, że będzie rósł jeszcze przynajmniej w 2027 i 2028 r., a sam wzrost rynku AI jest szacowany na 35-55 proc. rocznie.

Jednocześnie spada zapotrzebowanie na komputery osobiste, co przekłada się na mniejszy popyt na określone podzespoły, takie jak procesory do komputerów stacjonarnych.

Jak na to wszystko wpływają sytuacja geopolityczna i zawirowania cen?

Gwałtowny wzrost cen paliw i energii spowodował bezprecedensowy wzrost kosztów, czyniąc niektóre produkty zbyt drogimi dla wielu podmiotów. Mimo to tak wysoki poziom cen nie wpływa negatywnie na rzeczywiste wydatki ponoszone przez głównych inwestorów w przypadku AI.

Wróćmy do Asbisu. Jak zarząd ocenia kondycję finansową i płynność spółki? Czy inwestorzy mogą nadal spodziewać się dywidendy?

Obecnie mamy najzdrowszy przepływ środków pieniężnych w całej naszej 36-letniej historii. Jesteśmy w stanie poradzić sobie ze zmniejszeniem dni należności, a przy szybko rotujących zapasach zyskujemy na pozycji gotówkowej.

Planujemy kontynuować politykę dywidendową.

W ostatnich kwartałach wycena akcji Asbisu na giełdzie mocno wzrosła. Czy według menedżerów i wiodących akcjonariuszy kurs ma jeszcze potencjał do zwyżek? Czy odzwierciedla już sytuację fundamentalną i perspektywy?

Nie komentujemy wyceny ani jej potencjału. Zawsze wierzyliśmy w zdolność rynku do doceniania dobrych firm i „nagradzania” wyższymi wycenami tych, które na to naprawdę zasługują. Wzrost wartości Asbisu nie był przypadkowy – wynikał z konsekwentnego budowania wyników grupy oraz dotrzymywania składanych obietnic. Zamierzamy utrzymać ten kierunek.

Czy Asbis nie szuka inwestora? Czy wokół spółki nie kręcą się inwestorzy branżowi, albo finansowi, na przykład fundusze PE?

Nie, Asbis nie poszukuje inwestora ani finansowania zewnętrznego. Spółka finansuje swój rozwój z bieżącej działalności operacyjnej i nie prowadzi rozmów w tym zakresie.

Jeśli chodzi o zainteresowanie inwestorów branżowych czy funduszy private equity - jako spółka notowana na giełdzie Asbis jest naturalnie przedmiotem zainteresowania rynku kapitałowego, co jest normalne dla każdej spółki publicznej. Nie notujemy zainteresowania dużych funduszy private equity.

Asbis zamierza przejmować czy stawia raczej na rozwój organiczny?

Obie te formy wzrostu są dla nas bardzo istotne. Rozwijamy się organicznie, ale jednocześnie uważnie obserwujemy rynek i poszukujemy nowych, atrakcyjnych możliwości, które wzbogacą nasz portfel w konkretnych krajach i zapewnią nam tam lepsze perspektywy wzrostu. Przykładem może być przejęcie Samsung Brand Store, które zrealizowaliśmy w ubiegłym roku w Polsce.

Czytaj więcej Technologie Asbis kupuje sklepy Samsunga Asbis podpisał z Matrix Media list intencyjny dotyczący przejęcia sieci sklepów detalicznych Samsung Brand Store działających w Polsce.

Cyfrowa transformacja nabrała tempa i napędza wyniki dystrybutorów IT

Asbis powstał w 1990 r. W 1995 r. spółka została zarejestrowana na Cyprze i od tego czasu prowadzi działalność z tego kraju. Ma dwa główne centra dystrybucyjne zlokalizowane w Czechach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dwa regionalne (Gruzja, RPA), filie w 34 krajach i około 2700 pracowników. W 2025 r. grupa wypracowała prawie 3,9 mld USD przychodów.

Akcje Asbisu są notowane na GPW od jesieni 2007 r. Początkowo kurs poruszał się w wieloletnim trendzie bocznym. Mocne wybicie nastąpiło wraz z początkiem 2026 r. W styczniu za akcję dystrybucyjnej spółki trzeba było zapłacić około 30 zł. W kwietniu ponad 50 zł. Latem kurs przebił poziom 100 zł i rósł nadal. Kilkanaście dni temu wyznaczył historyczne maksimum na poziomie niemal 199 zł. Potem spadł i obecnie oscyluje w okolicach 170–180 zł. Jest powyżej średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji.

Spółka regularnie dzieli się z rynkiem danymi dotyczącymi miesięcznej sprzedaży. Lada dzień poda statystyki za wrzesień. W sierpniu wypracowała 604 mln USD przychodów wobec 316 mln USD w sierpniu 2025 r., co oznacza wzrost o 91 proc. rok do roku. Był to najlepszy sierpień w historii Asbisu. Miejsca na podium pod względem najlepszej miesięcznej sprzedaży utrzymały Ukraina, Kazachstan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Narastająco w całym I półroczu 2026 r. przychody grupy wzrosły o 76 proc. do prawie 3 mld USD, a zysk netto sięgnął 80,6 mln USD, czyli był o 315 proc. wyższy niż przed rokiem.

Asbis regularnie wypłaca dywidendę. Z zysku za 2025 r. dywidenda (uwzględniająca zaliczkę wypłaconą w listopadzie 2025 r.) wyniosła 0,55 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości ponad 30 mln USD.

Wyniki Asbisu napędza postępująca transformacja cyfrowa, a w szczególności rozwój sztucznej inteligencji (ona jest paliwem dla szybko rosnącego rynku centrów danych, w tym dla sprzętu – serwerów itp.). Globalną wartość rynku AI w zeszłym roku oszacowano na niemal 250 mld USD. Według prognoz do 2030 r. urośnie do 1 bln USD. Według koncernu Anthropic całkowity globalny rynek, który może zostać zagospodarowany przez AI, przekracza 30 bln USD. To kwota trzydzieści razy wyższa od PKB Polski.

Również z najnowszego raportu firmy McKinsey wyłania się wniosek, że to właśnie AI jest fundamentem najistotniejszych technologicznych trendów. Analitycy wytypowali ich czternaście. Na liście znalazły się m.in. tworzenie oprogramowania agentowego, a także rozwój infrastruktury oraz półprzewodników dedykowanych konkretnym zastosowaniom.