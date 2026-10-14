Największy akcjonariusz Auto Partner Turzyńska Fundacja Rodzinna, podmiot kontrolowany przez prezesa Aleksandra Góreckiego, sprzedał w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu 4 mln akcji spółki, po 27 zł za sztukę. To oznacza ponad 15-proc. dyskonto względem ceny z zamknięcia wtorkowej sesji.

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W odpowiedzi w pierwszej fazie środowego handlu na GPW notowania papierów dystrybutora części samochodowych spadały nawet o ponad 11 proc., a wyprzedaży towarzyszyły bardzo wysokie obroty.

Łącznie sprzedawane akcje stanowią ok. 3,06 proc. kapitału zakładowego spółki, a wartość sprzedanego pakietu akcji wyniosła ok. 108 mln zł. Po rozliczeniu ARR Turzyńska Fundacja Rodzinna będzie posiadała ok. 40,53 proc. akcji spółki. Akcjonariusz zobowiązał się do 540-dniowego okresu lock-up na pozostałe posiadane akcje po rozliczeniu transakcji.

Efektowna zwyżka akcji Auto Partnera

W tym roku akcje Auto Partnera pozytywnie wyróżniają się na tle całego rynku. Przed transakcją były wyceniane niemal dwukrotnie wyżej niż na początku stycznia tego roku. Rynek docenił efektowną poprawę wyników Auto Partnera będącą efektem rozbudowy sieci dystrybucji i ekspansji zagranicznej. Co istotne, dystrybutorowi sprzyjał rosnący rynek napraw i utrzymujące się duże zapotrzebowanie na części na rynku wtórnym. W I półroczu 2026 r. roku dystrybutor zanotował 2,46 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 11 proc. lepszym w porównaniu do analogicznego półrocza 2025 r. EBITDA zwiększyła się rok do roku o blisko 48 proc., do 247,4 mln zł, a zysk netto wzrósł o prawie 61 proc., osiągając 156,2 mln zł.