W poniedziałek po zamknięciu giełdowej sesji producent obuwia specjalistycznego Protektor pokazał wstępne wyniki zapisów na nowe akcje emitowane w ramach emisji z prawem poboru.

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Czytaj więcej Handel i konsumpcja Akcjonariusze Protektora zdecydują o dużej emisji Lubelski producent obuwia chce pozyskać z emisji akcji niecałe 10 mln zł. Może ona potencjalnie oznaczać jednak istotne zmiany w akcjonariacie.

Zgodnie z decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z sierpnia oraz dokumentem ofertowym grupa dostarczająca obuwie m.in. służbom mundurowym starała się uplasować około 19,1 mln akcji serii I po cenie 0,5 zł za jedną z prawem poboru, zwiększając kapitał do około 51 mln walorów.

Wstępne wyniki emisji akcji serii I Protektora. To jeszcze nie koniec

W poniedziałek zarząd Protektora poinformował, że inwestorzy nie objęli wszystkich przewidzianych dla nich akcji, a tylko pulę odpowiadającą około 67 proc. wszystkich, czyli około 12,8 mln sztuk za 6,4 mln zł.

To jeszcze nie koniec. Teraz zarząd zaprosi wybranych inwestorów do objęcia pozostałych 6,27 mln akcji. Zapisy potrwają do 16 października.

W pierwszym etapie, uprawnieni do objęcia nowych akcji byli akcjonariusze Protektora posiadający walory 4 września. Prawami poboru można było handlować do końca minionego miesiąca. Przewidywały one, że na każde 5 posiadanych walorów przypadały 3 nowe.

Czy Luma Holding zwiększy zaangażowanie w lubelską spółkę?

Największym akcjonariuszem Protektora jest Luma Holding, firma inwestycyjna założona przez Radosława Miśkiewicza. Ma 40,5 proc. wszystkich akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

To ten akcjonariusz uczestniczył we wcześniejszych emisjach Protektora. Według zarządu, od marca 2025 r. firma pozyskała w ten sposób 6,4 mln zł. Jeśli to Luma obejmie większość emisji, jej udział w akcjonariacie spółki może wzrosnąć. Jeśli przekroczy próg 50 proc., będzie zobowiązana do ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe walory.

Według prezesa Radosława Rogackiego, emisja jest potrzebna, aby móc spłacić pożyczki zaciągnięte na zakup surowców, wzmocnić sytuację kapitałową grupy i unormować jej relacje z dostawcami.

Już po publikacji dokumentu ofertowego, na mocy którego spółka emituje nowe akcje, zarząd poinformował, że zamierza sprzedać spółki zagraniczne, produkujące buty pod niemiecką marką Abeba. Ich zakłady są zlokalizowane w Mołdawii.

Prezes Rogacki tłumaczył nam, że intencją polskiej spółki jest koncentracja na produkcji obuwia taktyczno-militarnego.

We wtorek na giełdzie akcja lubelskiej firmy kosztuje 0,887 zł, a kurs lekko rośnie.