Dla kogo akcje lubelskiego Protektora

Tydzień temu dom maklerski BDM zakończył przyjmowanie zapisów na zakup nowych akcji lubelskiej spółki Protektor, do której należą marki obuwia ochronnego Protektor, Grom i Abeba. Zarząd pod kierunkiem Radosława Rogackiego spodziewał się wyników oferty w poniedziałek 12 października. Do zamknięcia tego wydania „Parkietu” nie zostały jednak opublikowane.

Zgodnie z decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z sierpnia oraz dokumentem ofertowym grupa dostarczająca obuwie m.in. służbom mundurowym starała się uplasować około 19,1 mln akcji serii I po cenie 0,5 zł za jedną z prawem poboru, zwiększając kapitał do około 51 mln walorów.