Firmy
Notowania
Reklama

Dla kogo akcje lubelskiego Protektora

W poniedziałek zarząd lubelskiego producenta obuwia specjalistycznego spodziewał się wyników emisji akcji z prawem poboru. Grupę czekać mogą duże zmiany.

Publikacja: 13.10.2026 06:00

Dla kogo akcje lubelskiego Protektora

Foto: facebook.com/ProtektorSpolkaAkcyjna

Reklama

Urszula Zielińska

Tydzień temu dom maklerski BDM zakończył przyjmowanie zapisów na zakup nowych akcji lubelskiej spółki Protektor, do której należą marki obuwia ochronnego Protektor, Grom i Abeba.  Zarząd pod kierunkiem Radosława Rogackiego spodziewał się wyników oferty w poniedziałek 12 października. Do zamknięcia tego wydania „Parkietu” nie zostały jednak opublikowane. 

Zgodnie z decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z sierpnia oraz dokumentem ofertowym grupa dostarczająca obuwie m.in. służbom mundurowym starała się uplasować około 19,1 mln akcji serii I po cenie 0,5 zł za jedną z prawem poboru, zwiększając kapitał do około 51 mln walorów.

Pozostało jeszcze 84% artykułu

6 zł tygodniowo przez rok!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama