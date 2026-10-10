Kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Żabka Group 26 sierpnia 2026 r. Uzyskanie decyzji o braku sprzeciwu stanowi spełnienie jednego z wymogów prawnych zawartych w dokumencie wezwania. Wcześniej, we wrześniu, zielone światło dla transakcji dał rumuński organ kontroli inwestycji zagranicznych (FDI) – Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe. Finalizacja wezwania zależy od wydania zgody na koncentrację przez odpowiedni urząd antymonopolowy.

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Zapisy na akcje Żabki ruszyły 27 sierpnia i pierwotnie miały zakończyć się 25 września 2026 r. Jednak 17 września poinformowano o wydłużeniu tego terminu do 26 października 2026 r. Zgodnie z aktualnym harmonogramem zawarcie transakcji planowane jest na 29 października, a jej rozliczenie nastąpi 3 listopada 2026 r.

W ramach zawartych wcześniej porozumień spółki Heket oraz PG Investment Company zobowiązały się nieodwołalnie do odpowiedzi na wezwanie i sprzedaży wszystkich posiadanych walorów. Analogiczne zobowiązania złożyli członkowie kadry menedżerskiej: Tomasz Suchański, Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok.

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Bezpośrednim nabywcą akcji w wezwaniu będzie Circle K Polska sp. z o.o.

Jak podkreśla Alimentation Couche-Tard, przejęcie to element długoterminowej strategii inwestycyjnej oraz kolejny krok w rozwoju koncernu na rynku europejskim. Kanadyjski gigant jest właścicielem m.in. sieci stacji paliw Circle K, a także sklepów Couche-Tard w Kanadzie oraz Ingo w krajach skandynawskich.