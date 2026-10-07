Nieco ponad miesiąc temu poznaliśmy wyniki półroczne AmRestu Holdings, które jednak nie poprawiły nastawienia rynku. Od tego czasu kurs osunął się o kolejnych kilka punktów procentowych. AmRest jest jednak w trendzie spadkowym nie tylko w krótkim, ale także średnim oraz długim horyzoncie. Przez dwa ostatnie lata akcje przepołowiły się, a wynik trzyletni to niemal 60 proc. zniżki.

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Foto: parkiet.com/at

Nikłe zyski Amrest

Wyniki za III kwartał mamy poznać 12 listopada. Czy może być to przełom? Ostatnie kwartały przynoszą raczej spadki sprzedaży, a przy marnej marży generowane zyski są nikłe, a wręcz – jak to było w I półroczu – pod kreską. Przy okazji publikacji wyników zarząd ocenił, że otoczenie rynkowe jest wymagające i ostrożnie podchodził do założeń na 2026 rok, spodziewając się lekko pozytywnego wzrostu przychodów i rentowności. "Kiedy przedstawialiśmy nasze prognozy na ten rok, zakładaliśmy jednocyfrowy wzrost zarówno przychodów, jak i rentowności. Biorąc pod uwagę wyniki za pierwsze półrocze, wolniejsze ożywienie ruchu klientów na wybranych rynkach oraz utrzymującą się presję na dźwignię operacyjną, obecnie spodziewamy się, że wzrost przychodów i rentowności w 2026 r. będzie lekko dodatni, a nie jednocyfrowy" - mówił Eduardo Zamarripa, dyrektor finansowy holdingu.

W ostatnich dniach notowania AmRestu dotarły w okolice majowego minimum, kiedy rynek reagował na wyniki za I kwartał. Od tamtego czasu kurs miewał lepsze momenty, natomiast byki nie zdołały uporać się z poziomem 11,5 zł, atakowanym dwukrotnie. Po wyrysowaniu formacji podwójnego szczytu kurs wrócił do spadków. W ostatnich tygodniach obroty już niemal zamarły, a notowania ustabilizowały się w bardzo wąskim zakresie wahań. Technicznie utrzymanie obecnego wsparcia może zaowocować wyprowadzeniem kolejnego ataku na wspomniany opór 11,5 zł. Jeśli jednak podaż sprowadzi kurs poniżej majowego dołka, trudno będzie zanegować scenariusz dalszych spadków, w ramach kanału spadkowego.