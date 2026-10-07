SmartLunch złożył już prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast nie ujawnia jeszcze warunków oferty. O tym, że wybiera się na giełdę „Parkiet” pisał jako pierwszy. Możliwa jest emisja akcji jak też sprzedaż walorów przez obecnych akcjonariuszy. W spółce blisko 20-proc. udział ma giełdowy Benefit Systems.

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Benefit sprzeda swój pakiet?

–Debiut na warszawskiej giełdzie jest elementem naszej strategii. Sporo zależy teraz od kwestii proceduralnych, ale liczymy, że uda nam się wejść na główny parkiet jeszcze w tym roku – zapowiada prezes Tomasz Popów. SmartLunch wywodzi się z Wrocławia, a głównym zadaniem firmy jest łączenie większych, zatrudniających ponad 50 osób zakładów pracy i biurowców z restauratorami i firmami cateringowymi. Na barkach tych drugich jest zrealizowanie zamówienia na dostawę jedzenia, w którym pośredniczy SmartLunch, pobierając prowizję.

– Rozpoczęliśmy działalność w 2014 r., początkowo finansując się ze środków własnych. Wśród akcjonariatu nie ma żadnego większego funduszu, natomiast w 2024 r. dołączył do nas Benefit Systems – relacjonuje Popów. Udział Benefitu Systems w kapitale sięga 19,16 proc.

W 2025 r. przychody SmartLunch wzrosły rok do roku o ponad 36 proc., do 50,2 mln zł. W tym samym okresie ARR (roczny przychód cykliczny) zwiększył się o ponad 36 proc., z 24,9 mln zł do 33,9 mln zł. W okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2026 r. łączna wartość wszystkich transakcji platformy wyniosła około 307 mln zł, a ARR około 39 mln zł. Spółka zakłada osiągnięcie trwałej rentowności operacyjnej od stycznia 2027 r. oraz dodatniego skonsolidowanego wyniku netto w 2027 r.

Spółka nie ujawnia jeszcze planów dotyczących oferty w ramach IPO, ale zapowiada emisję akcji i prawdopodobnie częściową sprzedaż walorów przez obecnych właścicieli. W 2024 r. Benefit Systems wyłożył 6,5 mln zł na akcje od sprzedających udziałowców, a także 32 mln zł na akcje nowej emisji SmartLunch. Elementem transakcji było również przejęcie Lunching.pl. Na tej podstawie można oszacować ówczesną wartość spółki na 320 mln zł.

– Jest jeszcze nieco za wcześnie na ujawnianie warunków oferty. Rozumiemy jednak, że inwestorzy oczekują minimum 30 proc. akcji w obrocie giełdowym – przyznaje Popów. Jak mówi, środki z emisji posłużyłyby do „mikro” akwizycji, głównie spółek technologicznych, zarówno w kraju, jak i za granicą. - Chodziłoby o przejęcie raczej spółek technologicznych, z bardzo niszowym komponentem technologicznym, o których wciąż jeszcze niewiele słychać – tłumaczy Popów.

– Przez ostatnie lata zbudowaliśmy technologię, skalę działalności i sieć partnerów, które dają nam solidne podstawy do dalszego wzrostu. Wejście na rynek publiczny postrzegamy jako naturalny krok w rozwoju SmartLunch i otwarcie kolejnego rozdziału w historii spółki. Chcemy dalej wzmacniać naszą pozycję w Polsce i rozwijać działalność na rynkach zagranicznych – dodaje prezes SmartLunch. Firma niedawno rozpoczęła działalność w Czechach.

Czy sprzedającym akcje może być Benefit Systems? - Nie komentujemy szczegółów dotyczących naszych planów inwestycyjnych ani potencjalnych przyszłych decyzji związanych ze SmartLunch. Wszelkie informacje istotne z punktu widzenia rynku przekazujemy zgodnie z obowiązującymi zasadami raportowania. Jednocześnie trzymamy kciuki za powodzenie planowanego IPO SmartLunch oraz dalszy rozwój – usłyszeliśmy w biurze prasowym Benefitu Systems.

Najpierw Czechy, później Niemcy

Podstawową grupę klientów SmartLunch stanowią średnie i duże przedsiębiorstwa, w szczególności zakłady produkcyjne, centra logistyczne i biurowce. Według szacunków spółki w obecnych lokalizacjach, gdzie SmartLunch jest dostępny, działa 17 tys. firm.

– Zbudowaliśmy biznes o dużej skali, ale kiedy patrzymy na liczbę przedsiębiorstw, które mogą korzystać z naszego rozwiązania, widzimy przed sobą nadal znaczącą przestrzeń do wzrostu. Szczególnie istotne jest to, że tysiące potencjalnych klientów znajdują się już na rynkach lokalnych, na których jesteśmy obecni i koncentrujemy nasze działania. Możemy więc dalej zagęszczać sieć, którą konsekwentnie budowaliśmy przez ostatnie lata – tłumaczy Popów.

Jak dodaje, SmartLunch to przede wszystkim platforma organizująca proces żywienia pracowników, łącząc pracodawców, pracowników oraz lokalnych partnerów gastronomicznych. Spółka nie prowadzi własnych restauracji, nie przygotowuje posiłków ani nie rozwija własnej floty logistycznej.

SmartLunch powstał w 2014 r. Pierwsze rozwiązanie umożliwiało pracownikom odbieranie zamówionych posiłków w restauracjach w biurowcach. W kolejnych latach spółka rozwijała technologię, produkt i własny zespół IT, stopniowo budując obecną skalę działalności.

– Przeszliśmy drogę od startupu szukającego najlepszego sposobu na rozwiązanie problemu żywienia w miejscu pracy do platformy realizującej około 90 tys. zamówień dziennie. Dziś mamy technologię, skalę, rozwiniętą sieć partnerów i doświadczenie, które chcemy wykorzystać do dalszego rozwoju SmartLunch w Polsce i za granicą – zapowiada Mateusz Tałpasz, członek zarządu SmartLunch. Zarząd szacuje potencjał polskiego rynku na około 2 mln aktywnych uczestników.

Pierwszym rynkiem zagranicznym SmartLunch są Czechy, charakteryzujące się wysokim udziałem zatrudnienia w przemyśle. W dalszej perspektywie SmartLunch dostrzega potencjał rozwoju na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w regionie DACH.

Spółka rozwija też w Polsce projekt inteligentnych lodówek – samoobsługowych punktów żywieniowych w zakładach pracy, a także pośredniczy w sprzedaży produktów poprzez automaty vendingowe.