Uwagę inwestorów przyciągają nie tylko banki, choć są one sporą konkurencją nawet dla zdecydowanie bardziej dynamicznych biznesów. Wygląda na to, że inwestorzy wierzą nie tylko w podwyższone stopy procentowe w kolejnych kwartałach, ale także w silnego konsumenta. Przykładowo z większych spółek w ostatnich tygodniach rewelacyjnie wypadło LPP.

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Foto: parkiet.com/at

Świetną passę, choć nieco dłuższą, kontynuuje Allegro.eu. Przypomnijmy, że od sierpnia 2025 r. włącznie do marca tego roku akcje Allegro każdy miesiąc kończyły pod kreską. W kwietniu nastąpiło jednak przebudzenie, a ostatnie miesiące przynoszą nawet dwucyfrowe zwyżki. Tak było choćby w dopiero co zakończonym wrześniu, ale też w lipcu, maju oraz kwietniu.

Nic zatem dziwnego, że we wtorek Allegro ponownie o sobie przypomniało, wychodząc na najwyższy w tym roku poziom, tj. 51,38 zł. Są to jednocześnie najwyższe pułapy notowań Allegro od pięciu lat. Przypomnijmy, że Allegro zawitało na GPW w 2020 r.

Trudno dyskutować z trendem. Allegro od ponad pół roku porusza się w mocno wypiętrzonym ku górze kanale wzrostowym, a obecnie wspina się blisko jego ograniczenia. To pierwsze kluczowe wsparcie dla notowań. Kolejny szczyt jest zaś najlepszym dowodem trwającego trendu wzrostowego. Ciężko znaleźć też niepokojące sygnały układu obrotów. Ich lokalny szczyt ukształtował się w drugiej połowie września. Wyjście notowań na najwyższy poziom tego roku powinno zatem zmobilizować kapitał.

Na ten moment kurs ma otwartą drogę do kolejnych zwyżek, szczególnie że kanał wzrostowy jest dość szeroki.

Na początku miesiąca podano, że rada dyrektorów Allegro proponuje podwyższenie maksymalnej ceny w ramach skupu akcji własnych do 65 zł z wcześniejszych 50 zł, a wszystkie pozostałe warunki programu skupu akcji pozostają bez zmian.