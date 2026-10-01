"Z upoważnienia udzielonego zarządowi przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w czerwcu 2026 r., maksymalna cena nabycia została określona na poziomie 50 zł za akcję. W związku z niedawnym wzrostem kursu akcji spółki, wynikającym z dobrych wyników finansowych i poprawy perspektyw, akcje osiągały ceny zbliżone do tego limitu. W związku z tym obecny pułap cenowy może uniemożliwić pełną realizację pozostałej części Programu o wartości 800 mln zł, utrudniając tym samym zwrot nadwyżki kapitału akcjonariuszom. Przy kursie akcji na poziomie równym lub wyższym od tego pułapu program mógłby ulec zastojowi na dłuższy czas, podczas gdy polityka alokacji kapitału spółki, zakładająca zwrot nadwyżki kapitału akcjonariuszom, opiera się na utrzymaniu wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanego EBITDA na poziomie około 1,0x" – czytamy w projektach uchwał na walne.

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Czytaj więcej Handel i konsumpcja Allegro ogłosiło kolejna fazę programu skupu akcji własnych Allegro ogłosiło drugą fazę programu skupu akcji własnych, w ramach której zamierza nabyć maksymalnie 42,1 mln walorów po cenie wynoszącej maksymal...

"W związku z tym rada dyrektorów proponuje podwyższenie maksymalnej ceny nabycia do 65 zł za akcję. Wszystkie pozostałe warunki Programu Skupu Akcji pozostają bez zmian, w tym łączna maksymalna kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 1,6 mld zł oraz maksymalna liczba akcji, które mają zostać nabyte. Rada uważa, że podwyższenie maksymalnej ceny leży w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy jako całości" – podano.

Allegro wydało już 800 mln zł na akcje własne. Czas na II fazę realizacji programu skupu akcji własnych

We wrześniu Allegro zdecydowało o przyjęciu II fazy realizacji programu skupu akcji własnych, w ramach której chce skupić do 42,11 mln akcji, przeznaczając na ten cel do 800 mln zł. Rozpoczęcie fazy II miało rozpocząć się 23 września 2026 r., a zakończenie nastąpić nie później niż 25 czerwca 2027 r.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Allegro podnosi prognozy. Akcje drożeją Po udanym I półroczu i dobrym początku III kwartału handlowa grupa zdecydowała się na podniesienie całorocznych planów. - Nasze koło zamachowe kręc...

We wrześniu spółka informowała też, że w ramach I fazy programu nabyła 17,88 mln akcji własnych (1,76 proc. kapitału zakładowego i 1,76 proc. ogólnej liczby głosów) łącznie za 799 999 982,52 zł po średniej cenie 44,74 zł za akcję. Po zakończeniu fazy I spółka ma łącznie 18 054 526 akcji własnych, stanowiących 1,77 proc. jej kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, z czego 175 196 akcji własnych przeznaczonych jest do realizacji Programu Motywacyjnego Allegro (Allegro Incentive Plan).

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.