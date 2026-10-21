Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są perspektywy dla polskiej gospodarki.

Jak małe reaktory modułowe mogą rozwiązać problem luki energetycznej.

Skąd powinien pochodzić kapitał na inwestycje.

Jak radzi sobie rynek M&A i czy będą nowe debiuty.

Zacznijmy od Ukrainy. Wojna z Rosją trwa już ponad cztery lata. Na razie droga do zawarcia pokoju wydaje się daleka, ale może właśnie teraz należy się pozycjonować na tym rynku?

Moment teraz jest gorszy niż rok czy dwa lata temu. Ataki rosyjskie się nasiliły i wiele biznesów zostało fizycznie dotkniętych wojną. Z drugiej strony na Ukrainie, jeśli popatrzymy na ostatnie dwa lata, cały czas bardzo dużo się dzieje i nie brakuje ciekawych transakcji.

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Na przykład jakich?

Ponad rok temu Kyivstar, czyli jeden z największych telekomów na Ukrainie, wszedł na amerykański rynek Nasdaq poprzez formułę SPAC i ma obecnie wielomiliardową wycenę. Nasza firma była doradcą przy tej transakcji. Sporo dzieje się też w sektorze finansowym.

Miesiąc temu rząd ukraiński rozpoczął prace nad prywatyzacją dwóch dużych banków – Sense Banku i Ukrgasbanku i właśnie zaczyna rozmowy z zainteresowanymi inwestorami. Doradzamy rządowi ukraińskiemu przy tych transakcjach.

Te przykłady symbolicznie pokazują, że w ukraińskim biznesie – mimo wojny – cały czas się dużo dzieje. Aktualnie doradzamy też grupie PZU przy przejmowaniu MetLife, czyli firmy, która kontroluje ponad 50 proc. ukraińskiego rynku ubezpieczeń na życie. Jest też sprzedawany bank we Lwowie – Bank Lviv. Kupuje go Credit Agricole. A on, nawiasem mówiąc, jest uznawany za instytucję dosyć konserwatywną. To wszystko daje do myślenia i przemawia za faktem, że mimo trwającej wojny jest to moment, w którym należy sobie wyrabiać pozycję biznesową na ukraińskim rynku.

Nie jest to chyba proste w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Niezależnie od różnych problemów i zawirowań politycznych, jeśli chodzi o inwestycje na Ukrainie, inwestorzy mogą liczyć na całkiem dobre wsparcie rządu. Np. KUKE oferuje bardzo dobry pakiet ubezpieczeń dla polskich inwestorów. Te ubezpieczenia znacząco zmniejszają konsekwencje finansowe fizycznych ataków na aktywa. To rzadkość – standardowe ubezpieczenia z reguły nie obejmują ryzyk wojennych.

Ukraina rzeczywiście jest dla Polski ciekawym miejscem do inwestycji?

To rynek ludnościowo wielkości Polski. Rynek, który jest efektywny kosztowo i dobry kadrowo. Są też znaczące synergie, jeśli chodzi o logistykę. Wszystkie kanały transportowe i zaopatrzeniowe łączą nasze kraje.

Istotnym obszarem do zagospodarowania jest tamtejsza energetyka. Ukraiński system energetyczny (źródła ciepła i elektryczności) jest w około 80 proc. zniszczony. Tak naprawdę najbezpieczniejsze są elektrownie atomowe, obecnie na Ukrainie działa już tylko jedna. Zbudowana na technologii rosyjskiej i obsługiwana przez Rosatom. Jest objęta paktem o nieagresji ze względu na możliwe ryzyko zanieczyszczeń, których skutki mogłyby dotknąć nie tylko Ukrainę, ale też kraje sąsiednie.

To wszystko sprawia, że Ukraina potrzebuje dostaw energii elektrycznej, produktów ropopochodnych i chemicznych, co otwiera duże możliwości dla Polski i innych krajów Europy.

Ale sama Polska ma chyba braki, jeśli chodzi o energetykę.

I tu znów pojawia się wątek energii atomowej. Jeśli chodzi o Polskę i Europę Centralną, to przy odchodzeniu od paliw kopalnych, w tym gazu, nie dziwi fakt, że w każdym z krajów regionu realizowane są projekty atomowe. Analogicznie w Skandynawii, np. w Szwecji.

Jak te projekty odpowiadają na obecne zapotrzebowanie?

Teraz dzięki OZE osiągamy pewien bilans energii na rynku europejskim. Ale prognozowane jest rosnące zapotrzebowanie na energię, a źródła atomowe będą gotowe dopiero za co najmniej kilka lat. I tu pojawia się „dziura”. Zrealizowanie konwencjonalnych projektów (duże reaktory, typu 1200 MW), a takie planowane są m.in. w Czechach, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce w Choczewie, zajmie około dziesięciu lat.

Jaka jest alternatywa?

W Europie rozwijana jest technologia SMR, w której pierwszy obiekt budowany jest w Kanadzie. Jest już też projekt szwedzki, brytyjski, w Rumunii i w Polsce. Okres budowy jest tu krótszy i wynosi około 4 lat. To bardziej realistyczny termin.

Budowa w technologii SMR wpisuje się również w trend coraz mocniejszego odcinania się od technologii rosyjskiej. Myślę, że Węgry jako pierwsze dadzą znak i projekt Paks II nie ruszy na technologii od Rosatomu.

Warto podkreślić, że w przypadku budowy elektrowni konwencjonalnych i SMR-owych różnica jest nie tylko w czasie trwania projektów, ale również w ich finansowaniu. I tak np. w przypadku budowy konwencjonalnej dużej elektrowni Sizewell C w Wielkiej Brytanii szacowany koszt to około 50 mld funtów. Zebranie takiej kwoty przekracza możliwości finansowe pojedynczych krajów. Mniejsze projekty są znacznie łatwiejsze do sfinansowania. Jeden reaktor SMR-owy to koszt rzędu 2 mld euro. To nowy trend inwestycyjny, który już został zauważony przez biznes i dostawców reaktorów.

W Polsce też będą SMR-y?

Projekty są już przygotowywane przez Orlen i Synthos. Myślę, że to kwestia dwóch lat, kiedy będą zamknięcia finansowe i podpisywane wieloletnie umowy na dostawę energii.

Jak można finansować duże projekty infrastrukturalne? Polska powinna postawić na partnerstwa publiczno-prywatne? Czy inne źródła?

Nie ma sensu żeby państwo brało udział, w szczególności w 100 proc., w projektach, które są de facto komercyjne. SMR-y będą podłączone zarówno do Polskich Sieci Energetycznych jak i całego systemu energetycznego, ale mogą też dostarczać energię do dużych kompleksów przemysłowych czy do miast. Przy dużych i licznych potrzebach finansowanych z budżetu państwa, dlaczego państwo miałoby się angażować w SMR-y? Rola państwa powinna być głównie regulacyjna, a także dotyczyć zapewnienia przyłączeń do sieci i warunków długoterminowego kontraktu z siecią (tzw. umowy różnicowe).

Czyli skąd powinien pochodzić kapitał?

Od instytucji prywatnych, zarówno międzynarodowych funduszy, które specjalizują się w inwestycjach w energetykę, jak również od inwestorów strategicznych będących np. w łańcuchach dostaw. Ale są też źródła lokalne kapitału, takie jak family office.

Jaka jest specyfika takich inwestorów?

Family office to organizacja tworzona przez przedsiębiorców, którzy z reguły odnieśli sukces w jakiejś dziedzinie biznesowej i mają nadwyżkowy kapitał, który chcą inwestować w inną działalność, np. w celu dywersyfikacji. W Europie Zachodniej i USA tacy inwestorzy działają praktycznie od zawsze. W Polsce dopiero od jednego lub dwóch pokoleń, bo kapitał najpierw musi się zakumulować. Family office nie mają sztywnego horyzontu inwestycyjnego i mogą długo pozostawać zaangażowane w projekty. Projekty atomowe bardzo dobrze pasują do specyfiki tej grupy inwestorów.

Wspomniał pan o akumulowaniu kapitału. Jakie są warunki do tego w Polsce?

Stosunkowo dobre. Oczywiście przydałoby się więcej stabilności, której w naszym kraju notorycznie brakuje, szczególnie to widać, gdy rząd musi szukać nowych źródeł dochodów do budżetu. Kapitał nie potrzebuje preferencji. Potrzebuje stabilności.

Jakie są perspektywy dla naszej gospodarki? Z jednej strony mamy wysokie inwestycje, dobrą dynamikę PKB, z drugiej rosnący dług i deficyt publiczny. A w 2027 r. wybory, więc chyba trudno będzie o stabilność.

Ekonomiści zawsze wieszczą, że będzie gorzej i zwracają uwagę na ryzyka. One są faktem, ale ogólny obraz polskiej gospodarki wcale nie jest zły. Od kilku lat mamy dodatkowe „sterydy”: duże inwestycje, wydatki na zbrojenia, projekty infrastrukturalne, środki unijne, KPO itp. Z czasem one wygasną, ale wtedy pojawią się inne. Pomijając ryzyka globalne (wojny, inflacja, ceny paliw itp.), na które nie mamy wpływu, nie uważam, żebyśmy jako Polska mieli szczególne powody do zmartwienia.

Zastanawiam się, czy to samo dotyczy rynku kapitałowego? Indeksy na GPW od ponad czterech lat rosną. Z jednej strony pojawiają się głosy o nieuchronnej korekcie, a z drugiej struktura wzrostu wydaje się zdrowa – spółki mają solidne fundamenty i rosnące zyski.

Fundamenty polskiej gospodarki są silne i jest to odzwierciedlone na giełdzie. Jest ona zdrowa, na pewno bardziej niż giełda amerykańska. Tam możemy mówić o przeszacowaniu zysków i przewartościowaniu, zwłaszcza w sektorze technologicznym. Na pewno ewentualne obsunięcie indeksów na giełdzie amerykańskiej będzie miało wpływ globalny, chociażby na mnożniki. To nas czeka prędzej czy później, natomiast nie widzę lokalnych czynników, które mogłyby zagrozić naszemu rynkowi kapitałowemu.

Jak radzi sobie w obliczu tych wszystkich zawirowań rynek fuzji i przejęć?

Statystyki są z roku na rok stosunkowo stabilne. W Polsce nie widać w sumie zbytniego wzrostu liczby transakcji, ale np. po naszym pipeline (liczba projektów i transakcji będących obecnie w realizacji – red.) widzimy, że aktywność jest mniej więcej dwa razy wyższa niż rok temu. Właśnie zamknęliśmy transakcję sprzedaży Nexery, czyli operatora światłowodowego. Ponad dwa miesiące temu zamknęliśmy transakcję dla Vectry, też światłowodową. Każda z tych transakcji to rząd kilkuset milionów euro. Nasz klient – Grupa Kęty – ogłosił duże zagraniczne przejęcie. To tylko niektóre z ostatnich przykładów. Do tego dochodzą megatransakcje, jak zapowiedziane przejęcie Żabki. Poza tym na giełdzie odbywały się niedawno duże ABB (przyspieszona budowa księgi popytu, szybka metoda sprzedaży dużego pakietu – red.), niektóre z nich były rzędu kilku miliardów zł. Jeszcze kilka lat temu tak dużych transakcji nie było.

Czego brakuje polskiemu rynkowi kapitałowemu i rynkowi M&A?

Dużych ofert publicznych. One się pojawiają, ale są 2-3, a powinno ich być 10. Osłabła też aktywność firm PE.

Dlaczego?

Bo te pierwszoligowe, największe fundusze dysponują kapitałami rzędu 10 mld euro na fundusz, czyli transakcja minimalna dla nich to kilkaset milionów euro. Takich w Polsce jest kilka, kilkanaście, czyli mało. Równoważymy to natomiast rosnącą popularnością family office, ale one są zainteresowane raczej mniejszymi transakcjami.

Kolejny problem, który się nasila, to przedłużanie się cyklu transakcyjnego.

Z czego wynika to zjawisko?

Po części jest ono „winą” naszego sektora, czyli sprzedających, kupujących i pośredników. Procesy trwają dłużej, jest niepewność. Ale też pomiędzy podpisaniem a zamknięciem transakcji potrafi upłynąć nie tak jak dawniej standardowo 3-4 miesiące, ale nawet 12-18 miesięcy. To głównie kwestie antymonopolowe (np. oczekiwanie na zgody), ale nie tylko.

Wspomniał pan o braku IPO, czy sektor zbrojeniowy mógłby zasilić giełdę?

Oczywiście. Natomiast w Polsce firmy zbrojeniowe dopiero dwa lata temu zaczęły pokazywać dobre wyniki, a teraz również dynamikę i perspektywy wzrostu. Dopiero stają się interesujące dla inwestorów. Myślę, że obecnie są co najmniej 3-4 firmy zbrojeniowe, które już nadawałyby się na IPO. Część z nich, jak Ponar czy WB już to ogłosiła. Nie wiadomo nadal, jak z PGZ, tam żadne decyzje jeszcze nie zapadły, najpierw musi dojść do uporządkowania struktury akcjonariatu.. To generalnie dobry moment na debiuty firm zbrojeniowych. Kontrakty z SAFE zostały podpisane, biznes ma zapewnione zlecenia.

Interesującą grupą firm pod kątem IPO są też firmy technologiczne. Nawet ElevenLabs zgłaszało zainteresowanie notowaniem w Warszawie. Podobnie inne firmy. Tak więc potencjał jest.

Również sektor finansowy, w tym takie podmioty jak Blik czy PayPo sygnalizowały chęć debiutu.

Tak, one również jak najbardziej na giełdę by się nadawały.

Jeszcze na koniec proszę powiedzieć, jak ocenia pan zapowiedziany program OKI. Ruszy oszczędnościami Polaków i pobudzi kapitał na inwestycje czy niekoniecznie?

Każde parę miliardów dodatkowego kapitału jest dobre. Generalnie jestem pozytywnie nastawiony do polskiego rynku kapitałowego i naszej gospodarki. Polska rozwija się w modelu wykładniczym, może niezbyt spektakularnym, ale systematycznym i dającym imponujące wyniki w dłuższym okresie. Jeśli nic strasznego w międzyczasie się nie wydarzy, nasz kraj ma przed sobą naprawdę dobre perspektywy.