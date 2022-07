Powrót do lat 80-tych

Gdy w 1986 roku ówczesny szef Rezerwy Federalnej – Paul Volcker – zbliżał się do końca swojej drugiej kadencji, zapewne nie zakładał, że niespełna 40 lat później w kinach ponownie zagości Top Gun, piosenką wchodzącą na szczyt top listy będzie „Running up That Hill” od Kate Bush, Stany Zjednoczone znajdą się w czymś w rodzaju wojny zastępczej z Rosją, a inflacja znów zbliży się do wartości dwucyfrowych. Paradoksalnie, widząc obecny stopień uniezależnienia energetycznego USA, chyba najtrudniej byłoby mu uwierzyć akurat w to, że szalejąca inflacja ponownie wpycha kraj w objęcia recesji. A jednak. Czerwcowe dane rozwiewają złudzenie, że presja inflacyjna w Stanach Zjednoczonych zaczęła wygasać i to w warunkach dwóch kwartałów spadku PKB z rzędu. W takim otoczeniu obecny szef Fed – Jerome Powell – dopuścił możliwość wzrostu bezrobocia jako efektu ubocznego walki ze wzrostem cen. Z uwagi na wciąż rozszerzającą się dysproporcję w dynamice wynagrodzeń i produktywności pracy, zmniejszenie luki pomiędzy podażą a popytem na pracę w USA wydaje się bowiem jedyną drogą do zatrzymania presji inflacyjnej. Niestety, jak na złość Fed, czerwcowy raport wykazał, że amerykański rynek pracy ma się dobrze. Tym samym, tak jak w latach 80-tych, potencjalna recesja w USA jawi się nie tyle jako skutek gwałtownej walki z inflacją, co swego rodzaju narzędzie do obniżenia oczekiwań inflacyjnych, a przez to schłodzenia dynamiki cen w dłuższym horyzoncie.

Rosnąca presja na Fed

Warto przypomnieć, że w miarę pogłębiania się recesji Volcker spotykał się z wielokrotnymi wezwaniami Kongresu do poluzowania polityki pieniężnej, ale utrzymywał, że brak obniżenia długoterminowych oczekiwań inflacyjnych skutkowałby „poważniejszymi konsekwencjami gospodarczymi w znacznie dłuższym okresie”. Taka sama determinacja wydaje się potrzebna i dziś. Niewiadomą pozostaje tylko to, czy w obliczu ogromnego długu publicznego Stanów Zjednoczonych bezkrytyczna walka z inflacją w ogóle jest możliwa. I druga kwestia – czy widzący to rynek finansowy, przyzwyczajony do tego, że Fed obok inflacji dba również o stan największej gospodarki na świecie, w taki scenariusz jest skory uwierzyć. Nawet jeśli inwestorzy wciąż otrzymują zestaw danych utwierdzających w przekonaniu, że Rezerwa Federalna może pozostać zdecydowana na drodze agresywnej podwyżki stóp procentowych, to w dłuższym horyzoncie rynek długu nie zdradza wiary w to, że krańcowa stopa Fed może istotnie przekroczyć 3 proc. To tylko pogłębia inwersję krzywej amerykańskiego długu (sytuację w której rentowności 2-letnich papierów są wyższe niż 10-letnich odpowiedników), która już jest najgłębsza od ponad 20 lat. W efekcie temat zakończenia bessy zdaje się sprowadzać do odpowiedzi na pytanie, jak głębokie i długotrwałe spowolnienie gospodarcze w USA zostało już przez Wall Street zdyskontowane. Z pomocą przychodzi roczna dynamika S&P500, która ze sporą precyzją odzwierciedla zmiany w aktywności gospodarczej w USA (Wykres 1). Ostatnie wskazania z rynku akcji sugerują, że pod koniec II kw. 2022 gospodarka Stanów Zjednoczonych zanotowała spadek zbieżny z szacunkami modelu GDPNow (Atlanta Fed), które wynoszą -1,2% (stan na 8 lipca). To z kolei byłoby… świetną wiadomością dla Rezerwy Federalnej.

Wykres 1. Wyprzedzający charakter zmian Na Wall Street względem realnej gospodarki USA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg

Wykres 2. WIG po minięciu maksimum PKB, na ścieżce bessy z 2008 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg; stan na 12 lipca 2022 r.

Recesja drogą do schłodzenia inflacji

Jeśli szacunki oddziału Fed z Atlanty potwierdzą się, wówczas otrzymamy bowiem projekcję dynamicznego schłodzenia odczytów inflacji w drugiej połowie br. Posługując się historycznymi wzorcami (w myśl których dynamika PKB wyprzedza średnio o 6-7 miesięcy dynamikę CPI), inflacja konsumencka w USA zbliżyłaby się do celu Fed najdalej w I kw. 2023 roku (!). To dość szokująca teza, jeśli spojrzymy na oczekiwania rynkowe jak i dotychczasową komunikację Fed. Efekt zacieśniania warunków monetarnych przychodzi jednak z opóźnieniem i w pierwszym kroku odciska piętno na kondycji konsumenta, a dopiero później znajduje ujście w cenach. Spadek nastrojów konsumentów do poziomów najniższych od dekady nie powinien być zatem marginalizowany. Proces ubożenia gospodarstw domowych w USA jest już bowiem zauważalny, dynamiczny i obejmuje wszystkie przedziały wiekowe konsumentów. Po pierwsze według Centrum Badań Emerytalnych w Boston College, przecena na rynku akcji i obligacji wymazała prawie 3 biliony USD z amerykańskich kont emerytalnych, co oznacza, że wielu Amerykanów będzie musiało odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę. Po drugie, krach walut cyfrowych w znacznym stopniu może ograniczyć skłonność do konsumpcji wśród młodszych kohort Amerykanów. Zgodnie z szacunkami Goldman Sachs, amerykańskie gospodarstwa domowe są bowiem właścicielami jednej trzeciej światowego rynku kryptowalut. Stopień narodowej ekspozycji na głęboką wyprzedaż walut cyfrowych jest zatem niebagatelny. Po trzecie, pomimo wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych prawie do 6 proc., w czerwcu ceny domów w Stanach Zjednoczonych nadal rosły, a roczna dynamika wartości przeciętnej transakcji wyniosła +23,4 proc., co obniżyło przystępność domów o 1/3 (!). To w zasadzie „gwarantuje” zamrożenie popytu na dobra i usługi cykliczne związane choćby z remontem, wykończeniem i wyposażeniem domu. Zwłaszcza, że prawdziwa zapaść konsumpcji prywatnej w USA przychodzi dopiero z momentem spadku cen nieruchomości. Póki co, nie jesteśmy nawet na początku tej drogi…

Rynek długu wyznaczy moment przesilenia

Kiedy zatem koniec bessy? Zjawisko inwersji krzywej na amerykańskim długu jest zgrabnym narzędziem do jego prognozowania. Istotny jest jednak moment normalizacji krzywej rentowności. Wall Street zalicza bowiem przesilenie z zadziwiającą precyzją ok. sześciu miesięcy po ponownym pojawieniu się premii czasowej. Powtórka z historii oznaczałaby, że rynek niedźwiedzia przeciągnie się do I kw. 2023 r. Koniec spadków nie musi przy tym oznaczać nagłego powrotu hossy na Starym Kontynencie i to nawet, gdy „za rogiem” czai się już trzeci (najlepszy w cyklu) rok prezydencki, który w przypadku pierwszej kadencji demokraty jest wyjątkowo hojny dla posiadaczy akcji (S&P500 zyskuje wówczas przeciętnie ponad 25 proc.). Różnice w wyzwaniach poszczególnych banków centralnych (Fed w połowie cyklu, EBC na jego początku i już z alarmującym spreadem rentowności Grecji czy Włoch w stosunku do obligacji niemieckich) może bowiem doprowadzić do dysproporcji w tempie odbudowy na rynkach akcji. Z resztą krajowemu rynkowi akcji również jest bliżej do scenariusza długotrwałego spowolnienia. Polska gospodarka minęła bowiem maksimum aktywności na przełomie II i III kw. 2021 r., a od tego czasu realizowana jest ścieżka typowego zachowania WIG w warunkach mocnego hamowania PKB, przy czym największą korelację utrzymujemy z wariantem z lat 2007-2009 (Wykres 2). Oznaczałoby to, że WIG znajduje się dopiero w pierwszej połowie 2008 (!), czyli z opcją jeszcze ok. 9-miesięcznej bessy. Powtórka z kryzysu finansowego wymagałaby jednak czegoś więcej, niż tylko technicznej recesji w globalnej gospodarce. Kandydatem do tegorocznego Lehmana mogłoby być… bankructwo energetyczne Europy. A skoro spowolnienie w otoczeniu polskiej gospodarki jest dominującym czynnikiem wpływającym na kształt obecnej projekcji inflacji i PKB, wówczas stagflacyjny wydźwięk lipcowego raportu o inflacji NBP dość szybko uległby dezaktualizacji (na gorszy rzecz jasna). Miedź, o której mówi się, że ma doktorat z ekonomii, scenariusz ten już dyskontuje, schodząc na nowe minima trendu, w oczekiwaniu na gwałtowny spadek wydatków konsumenckich i działalności przemysłowej w miarę pogłębiania się kryzysu energetycznego. Kontynuacja odwrotu od ryzyka jest zatem scenariuszem bazowym, a kwestią do rozstrzygnięcia wydaje się jedynie moment nadejścia kapitulacji i wyznaczenia emocjonalnego dna bessy. W minionych 50-latach ostatni miesiąc bessy przynosił spadek S&P500 przeciętnie o 17,2 proc. (!), tylko raz (w 1982 roku) nie przekraczając -10 proc. Wydarzenie te trudno będzie zatem ominąć.

