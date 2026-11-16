Z tego artykułu dowiesz się: Kto i dlaczego w Dolinie Krzemowej tworzy „sztab kryzysowy”, by przywrócić na stanowisko byłego szefa Nvidii.

Jakie poważne zarzuty wobec firmy i jej byłego lidera wysuwa amerykański Departament Skarbu.

Dlaczego lojalność pracowników i wsparcie inwestorów mogą nie wystarczyć do ponownego objęcia przez niego sterów w firmie.

W jaki sposób walka o fotel prezesa Nvidii może wpłynąć na przyszłość i wycenę giganta oraz cały ekosystem AI.

Ponad 160 tys. ludzi podpisało się już pod petycją internetową wzywającą do przywrócenia Jensena Huanga na stanowisko prezesa Nvidii. Kampania „Stand with Jensen” („Murem za Jensenem”) zyskała poparcie m.in. prezesa Tesli Elona Muska, prezesa Epic Games Tima Sweeneya oraz prezesa Y Combinator Garry’ego Tana.

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Musk był jednym z najbardziej prominentnych szefów firm technologicznych, którzy publicznie poparli przywrócenie Huanga, deklarując na platformie X, że podpisze petycję wzywającą do powrotu byłego szefa Nvidii. „Trwa zbieranie podpisów pod petycją o przywrócenie Jensena i ja również ją podpisuję” – napisał Musk na X. Wcześniej stwierdził również, że zatrudnienie Huanga byłoby dla niego „zaszczytem”.

Tymczasem według „Financial Timesa”, Huang omawiał możliwość powrotu na stanowisko szefa Nvidii z bliskimi współpracownikami. Jeden z jego sojuszników powiedział „FT”, że zwolennicy byłego prezesa tworzą w Dolinie Krzemowej „sztab kryzysowy” złożony z menedżerów wysokiego szczebla, aby lobbować za jego przywróceniem, i będą zabiegać o poparcie Białego Domu.

Dlaczego Dolina Krzemowa chce powrotu Huanga?

Jensen Huang był jednym z założycieli Nvidii. Kierował tą spółką przez 33 lata i zyskał duże uznanie jako wizjonerski prezes, który zbudował prawdziwego giganta rynkowego, odgrywającego ogromną rolę w rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Nic dziwnego więc, że wielu przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej chciałoby jego powrotu na stanowisko prezesa Nvidii.

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Niektórzy pracownicy Nvidii również publicznie wyrazili poparcie dla Huanga, a jeden z inżynierów poinformował, że po odejściu prezesa postanowił opuścić firmę. Darrell Dai, który przedstawił się jako inżynier robotyki w Nvidii, powiedział, że wizja Huanga i stworzona przez niego kultura inżynieryjna były głównymi powodami, dla których pozostawał w spółce. Inna pracownica Nvidii, Vartika Singh, która stwierdziła, że przepracowała u producenta chipów blisko osiem lat, pochwaliła przywództwo Huanga oraz osobiste wsparcie, jakiego udzielił jej podczas kryzysu zdrowotnego w rodzinie.„Nigdy nie pracowałam dla nikogo takiego jak Jensen Huang i wątpię, żebym kiedykolwiek jeszcze pracowała” – napisała Singh na X, opisując jego zaangażowanie na rzecz pracowników, badaczy i startupów.

Inicjatywa zyskała także poparcie wśród głównych akcjonariuszy. W piątkowym liście otwartym prezes Altimeter Capital Brad Gerstner oraz Gavin Baker z Atreides Management wezwali zarząd Nvidii do rozważenia wszystkich opcji, w tym potencjalnego powrotu Huanga. Inwestorzy zaapelowali o wyważone podejście do wyboru kolejnego lidera Nvidii, argumentując, że Huang zasługuje na rzetelny proces przed podjęciem przez zarząd jakiejkolwiek ostatecznej decyzji.

– Ewentualny powrót Huanga byłby korzystny dla kursu akcji Nvidii. Rytm pracy Jensena uczynił ten ekosystem AI takim, jaki jest obecnie. Bilionowe nakłady inwestycyjne, wydawane każdego roku, muszą być kontynuowane, aby ten pociąg nadal jechał – ocenił w rozmowie z CNBC Neil Shah, wiceprezes ds. badań w firmie Counterpoint Research.

Anthony Scaramucci, założyciel firmy inwestycyjnej SkyBridge i były dyrektor ds. komunikacji w Białym Domu, wskazuje jednak, że powrót Huanga na stanowisko jest niemożliwy, dopóki może on być celem dochodzeń. „FBI nie przyjmuje petycji” – napisał Scaramucci na platformie X.

„Jesteśmy w trakcie wyboru firmy rekrutacyjnej do obsadzenia stanowiska CEO NVIDII. Nie podjęliśmy formalnych rozmów z żadnymi potencjalnymi kandydatami” – napisał natomiast rzecznik Nvidii. Dodał, że wszelkie spekulacje na temat konkretnych kandydatów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, są przedwczesne.

Jak Departament Skarbu wpływa na wybór prezesa Nvidii?

Ewentualny powrót Jensena Huanga na stanowisko prezesa Nvidii mógłby spotkać się również z negatywną reakcją Departamentu Skarbu USA. Scott Bessent, sekretarz skarbu USA, stwierdził, że zarząd spółki powinien rozważyć wybór nowego prezesa spoza jej obecnych struktur. Zasugerował również, że pozostali członkowie kierownictwa powinni zostać poddani kontroli pod kątem przestrzegania przez Nvidię amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu.

- Chcę wciąż wracać do pytania, jaka była kultura organizacyjna w Nvidii i czy naciskano tam na tę pozornie nielegalną sprzedaż, aby sztucznie napompować przychody i zyski? – powiedział Bessent w wywiadzie dla Fox News.

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Bessent zasugerował również, że Nvidia dopuszczała się poważnych naruszeń amerykańskich sankcji. – Gdyby to był bank i nie przestrzegałby przepisów w taki sposób, natychmiast wkroczyłoby tam OCC (Biuro Kontrolera Waluty), a wielu menedżerów zostałoby usuniętych ze stanowisk” – dodał sekretarz skarbu USA. Zakwestionował on także sprawozdawczość finansową Nvidii, wskazując na gwałtowny wzrost raportowanych przychodów z Singapuru w czasie, gdy spadała sprzedaż spółki w Chinach. Nvidia zaprzestała osobnego raportowania przychodów z Singapuru w listopadzie 2025 roku, tłumacząc, że nowa metodologia – oparta na lokalizacji siedzib głównych klientów, a nie adresach do fakturowania – lepiej odzwierciedla geograficzny rozkład jej sprzedaży.

Szef Departamentu Skarbu ponownie wskazał na sekretarza handlu Howarda Lutnicka jako na odpowiedzialnego za decyzje w sprawie spółki Megaspeed, którą Departament Skarbu chciał wpisać na czarną listę. – Jak już mówiłem, wiele innych resortów na to naciskało, a to Departament Handlu trzymał pióro [miał decydujący głos]” – powiedział Bessent. Megaspeed miała być zaangażowana w nielegalne dostawy czipów Nvidii do Chin. Alice Huang, była prezes Megaspeed, miała być kochanką Huanga i zarazem agentką tajnych służb ChRL.

We wtorek, po zamknięciu sesji na Wall Street, Nvidia ma opublikować wyniki za swój ostatni kwartał obrachunkowy. Inwestorzy będą uważnie przyglądali się zarówno jej wynikom, jak i prognozom, gdyż będą one dużą wskazówką co do popytu na komponenty do budowy infrastruktury AI.