Z tego artykułu dowiesz się: Które czynniki, od cen energii po wydatki konsumentów, wpłynęły na niespodziewane skurczenie się japońskiej gospodarki.

Jaki wpływ na wyniki gospodarcze miały rekordowe opady deszczu i dlaczego analitycy są w tej kwestii podzieleni.

Na czym polega kluczowy problem japońskich konsumentów, związany z relacją płac i rosnących cen.

Przed jakim dylematem w polityce monetarnej stoi Bank Japonii w obliczu sprzecznych sygnałów z gospodarki.

Japoński PKB spadł w trzecim kwartale o 0,1 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym), po wzroście o 1,7 proc. w poprzednich trzech miesiącach. Średnio prognozowano wzrost o 0,3 proc. Licząc kwartał do kwartału, wzrost był zerowy, a w ujęciu rocznym wyniósł 1,1 proc.

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Eksport Japonii przekroczył oczekiwania w dwóch z trzech miesięcy kwartału, jednak eksport netto obciążał gospodarkę z powodu wyższych kosztów importu energii, odejmując 0,6 punktu procentowego od wzrostu gospodarczego.

Czy te dane skłonią Bank Japonii do bardziej ostrożnej polityki? Zdania na ten temat wśród analityków są podzielone.

- Dzisiejsze dane o PKB to w żadnym razie nie jest zielone światło dla Banku Japonii do podwyżki w grudniu – ocenia Krishna Bhimavarapu, ekonomista w State Street Investment Management.

- Wygląda na coraz bardziej prawdopodobne, że Bank Japonii będzie musiał zacieśniać politykę bardziej agresywnie, niż przewidywaliśmy, ponieważ inflacja ma zaraz silnie wzrosnąć – uważa natomiast Marcel Thieliant, analityk firmy badawczej Capital Economics.

Dlaczego PKB Japonii spadł?

Gospodarka Japonii skurczyła się po raz pierwszy od roku, m.in. dlatego, że wydatki konsumpcyjne zostały stłumione przez wyższe koszty utrzymania, a Tokio doświadczyło najdłuższego okresu deszczów od początku pomiarów w 1886 r.

Konsumpcja prywatna spadła o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, częściowo z powodu wygaśnięcia subsydiów na klimatyzatory i samochody, które napędzały sprzedaż w okresie od kwietnia do czerwca. Konsumpcja prywatna stanowi ponad połowę produkcji gospodarczej Japonii.

Niektórzy analitycy twierdzili, że niesprzyjająca pogoda pod koniec sierpnia i na początku października była jednym z czynników spadku konsumpcji. Doszło bowiem do serii tajfunów i nieprzerwany 37-dniowy okres deszczów w stolicy. Sieci sprzedaży detalicznej wskazywały na wpływ pogody w ostatnich raportach wynikowych. Spowolnienie sprzedaży napojów bezalkoholowych i lodów uderzyło w 7-Eleven, największą sieć sklepów w Japonii, gdzie wzrost sprzedaży w tych samych sklepach spadł z 2 proc. w pierwszym kwartale do 0,3 proc. w pięciu miesiącach kończących się w październiku. Tomohiro Akutsu, prezes Seven-Eleven Japan, powiedział podczas konferencji wynikowej, że „niekorzystna letnia pogoda mocno nas uderzyła i boleśnie zdajemy sobie sprawę, że nie mamy jeszcze siły, by przeciwstawić się, gdy warunki obrócą się przeciwko nam”.

Stefan Angrick, szef ds. Japonii w Moody’s Analytics, przestrzegł przed przypisywaniem słabych wyników pogodzie, dodając, że związek z niższą konsumpcją nie jest prosty. – Zbyt wygodnie jest obwiniać nietrafioną prognozę o niesprzyjającą pogodę. Jeśli pada, ludzie mogą iść do kina zamiast do zoo albo wziąć taksówkę zamiast jechać rowerem. To generuje aktywność gospodarczą i w zasadzie powiększa PKB – stwierdził Angrick.

Analitycy wskazali, że kluczową kwestią, która wciąż nie została w pełni odzwierciedlona w konsensusowych prognozach, jest fakt, że choć płace w Japonii rosną, wzrost ten nie jest wystarczająco silny, by poprawić nastroje konsumentów wobec rosnących cen. Gospodarstwa domowe mają trudności z wiązaniem końca z końcem, a stopa oszczędności jest w większości ujemna od połowy 2023 r. Po publikacji danych o PKB premier Japonii Sanae Takaichi napisała w mediach społecznościowych: „Będziemy nadal zapewniać ciągłe wsparcie wobec rosnących cen i mocno pracować nad stworzeniem środowiska sprzyjającego podwyżkom płac”.