Gospodarka Japonii skurczyła się po raz pierwszy od roku, m.in. dlatego, że wydatki konsumpcyjne zostały stłumione przez wyższe koszty utrzymania
Japoński PKB spadł w trzecim kwartale o 0,1 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym), po wzroście o 1,7 proc. w poprzednich trzech miesiącach. Średnio prognozowano wzrost o 0,3 proc. Licząc kwartał do kwartału, wzrost był zerowy, a w ujęciu rocznym wyniósł 1,1 proc.
Eksport Japonii przekroczył oczekiwania w dwóch z trzech miesięcy kwartału, jednak eksport netto obciążał gospodarkę z powodu wyższych kosztów importu energii, odejmując 0,6 punktu procentowego od wzrostu gospodarczego.
Czy te dane skłonią Bank Japonii do bardziej ostrożnej polityki? Zdania na ten temat wśród analityków są podzielone.
- Dzisiejsze dane o PKB to w żadnym razie nie jest zielone światło dla Banku Japonii do podwyżki w grudniu – ocenia Krishna Bhimavarapu, ekonomista w State Street Investment Management.
- Wygląda na coraz bardziej prawdopodobne, że Bank Japonii będzie musiał zacieśniać politykę bardziej agresywnie, niż przewidywaliśmy, ponieważ inflacja ma zaraz silnie wzrosnąć – uważa natomiast Marcel Thieliant, analityk firmy badawczej Capital Economics.
Gospodarka Japonii skurczyła się po raz pierwszy od roku, m.in. dlatego, że wydatki konsumpcyjne zostały stłumione przez wyższe koszty utrzymania, a Tokio doświadczyło najdłuższego okresu deszczów od początku pomiarów w 1886 r.
Konsumpcja prywatna spadła o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, częściowo z powodu wygaśnięcia subsydiów na klimatyzatory i samochody, które napędzały sprzedaż w okresie od kwietnia do czerwca. Konsumpcja prywatna stanowi ponad połowę produkcji gospodarczej Japonii.
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Niektórzy analitycy twierdzili, że niesprzyjająca pogoda pod koniec sierpnia i na początku października była jednym z czynników spadku konsumpcji. Doszło bowiem do serii tajfunów i nieprzerwany 37-dniowy okres deszczów w stolicy. Sieci sprzedaży detalicznej wskazywały na wpływ pogody w ostatnich raportach wynikowych. Spowolnienie sprzedaży napojów bezalkoholowych i lodów uderzyło w 7-Eleven, największą sieć sklepów w Japonii, gdzie wzrost sprzedaży w tych samych sklepach spadł z 2 proc. w pierwszym kwartale do 0,3 proc. w pięciu miesiącach kończących się w październiku. Tomohiro Akutsu, prezes Seven-Eleven Japan, powiedział podczas konferencji wynikowej, że „niekorzystna letnia pogoda mocno nas uderzyła i boleśnie zdajemy sobie sprawę, że nie mamy jeszcze siły, by przeciwstawić się, gdy warunki obrócą się przeciwko nam”.
Stefan Angrick, szef ds. Japonii w Moody’s Analytics, przestrzegł przed przypisywaniem słabych wyników pogodzie, dodając, że związek z niższą konsumpcją nie jest prosty. – Zbyt wygodnie jest obwiniać nietrafioną prognozę o niesprzyjającą pogodę. Jeśli pada, ludzie mogą iść do kina zamiast do zoo albo wziąć taksówkę zamiast jechać rowerem. To generuje aktywność gospodarczą i w zasadzie powiększa PKB – stwierdził Angrick.
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Analitycy wskazali, że kluczową kwestią, która wciąż nie została w pełni odzwierciedlona w konsensusowych prognozach, jest fakt, że choć płace w Japonii rosną, wzrost ten nie jest wystarczająco silny, by poprawić nastroje konsumentów wobec rosnących cen. Gospodarstwa domowe mają trudności z wiązaniem końca z końcem, a stopa oszczędności jest w większości ujemna od połowy 2023 r. Po publikacji danych o PKB premier Japonii Sanae Takaichi napisała w mediach społecznościowych: „Będziemy nadal zapewniać ciągłe wsparcie wobec rosnących cen i mocno pracować nad stworzeniem środowiska sprzyjającego podwyżkom płac”.
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