Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób pozamałżeński romans prezesa Nvidii stał się elementem rywalizacji supermocarstw.

Jaką rolę w sprawie odegrała administracja prezydenta USA i amerykańskie agencje wywiadowcze.

Dlaczego odejście Jensena Huanga może wstrząsnąć nie tylko firmą, ale całą branżą AI.

Czy lobbing technologicznego giganta mógł wpłynąć na śledztwo w sprawie łamania sankcji.

Rezygnacja Jensena Huanga z kierowania Nvidią to koniec pewnej ery. Na wieść o niej, akcje Nvidii traciły w czwartek nawet 14 proc., by zamknąć się 4 proc. na minusie. Huanga najpierw obciążała sprawa zbyt bliskich relacji z Alice Huang, bizneswoman z Singapuru podejrzewaną o bycie agentką chińskich tajnych służb. Potem wyszedł na jaw jego pozamałżeński romans z Kimberly Powell, wiceszefową działu Nvidii odpowiedzialnego za produkty ochrony zdrowia, a później też związek z kolejną podwładną. Znalezienie godnego następcy dla Huanga będzie zadaniem tytanicznym. Colette Kress, dyrektor finansowa Nvidii, która została tymczasową prezes, była porównywana przez Huanga do jelenia zdezorientowanego światłami samochodu...

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Czytaj więcej Technologie Jensen Huang źle oceniał nową szefową Nvidii Colette Kress została porównana przez Jasona Huanga, założyciela Nvidii do jelenia zdezorientowanego przez reflektory samochodu. Miał on wątpliwośc...

Historia relacji

W październiku 2025 r. Elon Musk, właściciel m.in. Tesli i SpaceX, wrzucił na platformie X nagłówek artykułu z „The Times” mówiącego, że Chiny oraz Rosja wysyłają do Doliny Krzemowej atrakcyjne kobiety, by uwodziły i szpiegowały pracowników sektora technologicznego. Opatrzył to komentarzem sugerującym, że, jeśli kobieta jest w „10” w dziesięciopunktowym rankingu urody, to pewnie znajdujący się u jej boku mężczyzna jest celem operacji wywiadowczej. Wielu ludzi przypomniało sobie o tym wpisie Muska, gdy Jensen Huang przyznał się, że zdradzał żonę z Alice Huang (Huang Le), szefową singapurskiej firmy Megaspeed. Jej spółka dostarczała mocy obliczeniowych w chmurze internetowej i reklamowała się jako „kluczowy partner biznesowy Nvidii”. Firma ta została założona w 2023 r., działała początkowo jako filia 7Road International i miała powiązania z chińskim kapitałem państwowym. Amerykańscy śledczy przyglądają się jej od 2024 r. i podejrzewają o łamanie restrykcji na sprzedaż najnowocześniejszych czipów Nvidii do Chin. 5 listopada Komisja Izby Reprezentantów ds. Chin nazwała Alice Huang „publicznie ujawnionym chińskim aktywem wywiadowczym” i wezwała Jensena Huanga na zaplanowane na 18 listopada spotkanie mające określić, w jakim stopniu zostało narażone na szwank bezpieczeństwo narodowe USA w wyniku jego relacji z tą tajemniczą Chinką.

Jensen Huang i jego kochanka zostali po raz pierwszy sfotografowani razem w czerwcu 2024 r. w Tajpej, na afterparty po konferencji technologicznej. Kolejne ich wspólne zdjęcie powstało w maju 2025 r., również w Tajpej, na prywatnej kolacji po innej konferencji. Najprawdopodobniej poznał ich ze sobą Kang Wei, chiński finansista będący mężem Alice Huang. Później chwalił się tym, że jego żona jest bardzo blisko prezesa Nvidii.

W październiku 2025 r. „The New York Times” donosił natomiast, że amerykańscy śledczy przyglądają się firmie Megaspeed oraz relacjom pomiędzy Jensenem Huangiem oraz Alice Huang. „NYT” niedawno napisał również o tym, że wiosną 2026 r. Marco Rubio, sekretarz stanu USA, napisał tajny dokument, w którym ostrzegał amerykańskich oficjeli, że prezes Nvidii utrzymuje bliskie relacje z chińską agentką. To miał być powód tego, że początkowo pominięto Huanga na liście prezesów koncernów towarzyszących prezydentowi Trumpowi podczas wizyty w Pekinie.

Afera dotycząca relacji Huanga z domniemaną chińską agentką wybuchła na przełomie października i listopada. Huang przyznał się do relacji pozamałżeńskiej z szefową Megaspeed 8 listopada. Dzień później Trump powiedział, że zapytał prezesa Nvidii o to, czy miał świadomość tego, że spotyka się z chińską agentką. – On powiedział, że nie miał pojęcia, że ona jest szpiegiem. Ja mu naprawdę wierzę – stwierdził prezydent Trump.

Czy jednak FBI również tak łagodnie oceni prezesa Nvidii? Nie jest żadną tajemnicą, że Nvidia lobbowała za tym, by poluzować restrykcje dotyczące sprzedaży jej czipów do Chin. Wyjaśnienia wymaga jednak to, czy ten lobbing miał również wpływ na dochodzenia dotyczące Megaspeed. Według „NYT”, pod koniec zeszłego roku Departament Handlu wstrzymał śledztwo dotyczące tej singapurskiej spółki. Zostało ono przeniesione do Departamentu Sprawiedliwości. Zmiana nastąpiła po tym, jak śledczy Departamentu Handlu pracujący nad tą sprawą otrzymali e-mail od głównego prawnika Nvidii, który prosił o informacje na temat dochodzenia w sprawie Megaspeed. Z doniesień portalu Axios wynika natomiast, że Howard Lutnick, sekretarz handlu USA opóźniał wprowadzenie ograniczeń na eksport chipów Nvidii do Chin.

Czy Alice Huang zostanie przesłuchana w sprawie tej afery? Według nieoficjalnych informacji przebywa obecnie w Pekinie, ale nie wiadomo, czy jest nadal prezesem Megaspeed. W oficjalnych rejestrach spółek figurowała jako dyrektor generalna tej firmy do listopada 2026 r.

„Narracja o tzw. chińskich szpiegach jest całkowicie oparta na spekulacjach pozbawionych podstaw. To nic więcej niż oszczerstwa i kalumnie” – mówi oficjalne stanowisko chińskiego MSZ. W mediach społecznościowych przychylnych Państwu Środka pojawiła się natomiast narracja wskazująca, że Alice Huang była nie tyle szpiegiem, co lobbystką namawiającą prezesa Nvidii, by wymógł na władzach USA poluzowanie restrykcji na dostawy czipów do Chin.

Bank centralny AI

Elon Musk zadeklarował już na platformie X, że będzie dla niego „wielkim honorem” możliwość zatrudnienia u siebie Jensena Huanga. „Chiny chcą, by Jensen odszedł, więc ja chcę, by został” – napisał natomiast Palmer Luckey, prezes spółki Anduril, czyli wiodącego amerykańskiego start-upu zbrojeniowego. Dla branży technologicznej Jensen Huang jest bez wątpienia legendą. Bez niego nic nie będzie już takie samo.

– Nvidia działała jak nieoficjalny i nieregulowany bank centralny branży AI. Wynika to głównie z przywództwa Huanga. Jeśli odejdzie, mogłoby to położyć kres finansowaniu okrężnemu, które w ostatnich miesiącach stanowiło kontrowersyjny element ekspansji AI – przypomina Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.