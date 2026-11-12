PKB kwartalne zwiększyło się o 0,7 proc. w okresie od lipca do września. To najlepszy odczyt od pierwszego kwartału 2024 r.
„Gospodarka odnotowała solidny wzrost w trzecim kwartale, niemal w całości dzięki silnemu i szeroko zakrojonemu wzrostowi w sektorze usług” – podkreślił główny ekonomista ONS Grant Fitzner w komentarzu publikowanym na platformie X. Fitzner dodał, że przyrost sektora usług o 0,9 proc. był z kolei w pewnej mierze „napędzany” przez firmy z szeroko pojętego sektora sztucznej inteligencji oraz branży programowania.
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Minister finansów John Healey podkreślił, że dane pokazują, że gospodarka Królestwa potrafi rozwijać się mimo niestabilności geopolitycznej. – Choć konflikt na Bliskim Wschodzie uderzył we wzrost gospodarczy na całym świecie, to brytyjska gospodarka wykazuje wyjątkową odporność” – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami minister.
W poprzednim kwartale – od kwietnia do czerwca – wzrost gospodarczy wyniósł 0,5 proc.
Choć Bank Anglii podwyższył w zeszłym tygodniu prognozy wzrostu gospodarczego na ten i przyszły rok (z 1,1 proc. w obu przypadkach do 1,6 proc. dla 2026 r. i 1,3 proc. dla 2027 r.), to część ekonomistów ostrzega, że utrzymujące się podwyższone ceny paliw, rosnące rachunki za energię oraz niedawne podwyższenie stóp procentowych negatywnie wpływają na gospodarkę pod koniec roku. – Przewidujemy, że w czwartym kwartale straci ona impet – podkreśliła w rozmowie z telewizją Sky News Yael Selfin, główna ekonomistka firmy doradczej KPMG.
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