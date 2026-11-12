PKB kwartalne zwiększyło się o 0,7 proc. w okresie od lipca do września. To najlepszy odczyt od pierwszego kwartału 2024 r.

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„Gospodarka odnotowała solidny wzrost w trzecim kwartale, niemal w całości dzięki silnemu i szeroko zakrojonemu wzrostowi w sektorze usług” – podkreślił główny ekonomista ONS Grant Fitzner w komentarzu publikowanym na platformie X. Fitzner dodał, że przyrost sektora usług o 0,9 proc. był z kolei w pewnej mierze „napędzany” przez firmy z szeroko pojętego sektora sztucznej inteligencji oraz branży programowania.

Gospodarka Wielkiej Brytanii rośnie mimo niestabilności geopolitycznej

Minister finansów John Healey podkreślił, że dane pokazują, że gospodarka Królestwa potrafi rozwijać się mimo niestabilności geopolitycznej. – Choć konflikt na Bliskim Wschodzie uderzył we wzrost gospodarczy na całym świecie, to brytyjska gospodarka wykazuje wyjątkową odporność” – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami minister.

W poprzednim kwartale – od kwietnia do czerwca – wzrost gospodarczy wyniósł 0,5 proc.

Choć Bank Anglii podwyższył w zeszłym tygodniu prognozy wzrostu gospodarczego na ten i przyszły rok (z 1,1 proc. w obu przypadkach do 1,6 proc. dla 2026 r. i 1,3 proc. dla 2027 r.), to część ekonomistów ostrzega, że utrzymujące się podwyższone ceny paliw, rosnące rachunki za energię oraz niedawne podwyższenie stóp procentowych negatywnie wpływają na gospodarkę pod koniec roku. – Przewidujemy, że w czwartym kwartale straci ona impet – podkreśliła w rozmowie z telewizją Sky News Yael Selfin, główna ekonomistka firmy doradczej KPMG.