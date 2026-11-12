Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kontrowersje stały za nagłą rezygnacją współzałożyciela i prezesa Nvidii.

W jaki sposób skandal z udziałem byłego CEO wpłynął na kwestie bezpieczeństwa narodowego.

Kto przejął stery w jednej z najważniejszych firm technologicznych na świecie.

Jak zmiana na szczycie wpłynęła na notowania giełdowe technologicznego giganta.

Jensen Huang, współzałożyciel i zarazem prezes koncernu Nvidia, ogłosił, że po 33 latach rezygnuje ze stanowiska. Powodem rezygnacji jest skandal obyczajowo-szpiegowski z jego udziałem. Tymczasowym prezesem tego koncernu została Colette Kress, dotychczasowa dyrektor finansowa Nvidii. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że spółka szuka kogoś, kto by zastąpił Huanga.

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63-letni Huang przeprosił w niedzielę za to, że był „niewierny swojej żonie”, choć nie podał żadnych szczegółów dotyczących romansu z bizneswoman Alice Huang, która pracowała dla chińskiej firmy i klientki Nvidii o nazwie Megaspeed. W czwartek dziennik „The New York Times” poinformował, że prezes Nvidii miał również inny romans – tym razem z Kimberly Powell, wiceprezes ds. opieki zdrowotnej w tej firmie. Później tego samego popołudnia „The Times” oraz inne media podały, że zarząd Nvidii zebrał się, aby omówić przyszłość spółki.

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Jensen Huang zaprzeczył zarzutom, jakoby naraził na szwank bezpieczeństwo narodowe lub tajemnice Nvidii po doniesieniach o romansie z Alice Huang. Wiadomości te wywołały obawy, że Nvidia wiedziała, iż firmy z siedzibą w Singapurze i Malezji obchodziły amerykańskie kontrole eksportu, aby uzyskać dostęp do jej technologii.

"Wkład Jensena w rozwój Nvidii jest głęboki. Nvidia to jedna z najbardziej wpływowych firm technologicznych na świecie. Rada dyrektorów oraz cała spółka dziękują Jensenowi za jego nieocenione zasługi dla firmy i całej branży” – głosi komunikat koncernu Nvidia.

Akcje Nvidii traciły w reakcji na tę wiadomość 10 proc. w handlu przedsesyjnym.

Kim jest nowa prezes Nvidii?

Kress, nowa tymczasowa prezes, pełni funkcję wiceprezes wykonawczej oraz dyrektor finansowej (CFO) Nvidii od momentu dołączenia do spółki we wrześniu 2013 roku. Grupa podkreśliła, że odegrała ona kluczową rolę we wzroście i ewolucji Nvidii. Przed dołączeniem do firmy Kress przez blisko 25 lat zajmowała stanowiska finansowe w czołowych przedsiębiorstwach technologicznych, w tym w Cisco i Microsofcie.

Rada dyrektorów Nvidii powołała również Harveya C. Jonesa na swojego pierwszego w historii przewodniczącego. Jones od ponad 30 lat działa jako przedsiębiorca, menedżer w branży technologicznej oraz aktywny inwestor venture capital, pełniąc w przeszłości m.in. funkcję dyrektora generalnego oraz przewodniczącego wykonawczego w firmie Synopsys.

- Colette pomogła poprowadzić Nvidię przez okres nadzwyczajnego wzrostu i doskonale rozumie nasz biznes, klientów, działalność operacyjną oraz sytuację finansową. Wspiera ją doświadczony zespół zarządzający, który odegrał kluczową rolę w realizacji strategii Nvidii i rozwijaniu jej planów technologicznych. Rada ma pełne zaufanie do Colette oraz zespołu kierowniczego i oczekujemy, że działalność operacyjna firmy, zobowiązania wobec klientów oraz harmonogram wdrażania produktów będą kontynuowane bez zakłóceń – stwierdził Jones.

– Siła Nvidii zawsze płynęła z jej ludzi i wraz z naszym zespołem zarządzającym jestem zaangażowana w budowanie na tym niezwykłym fundamencie, który Jensen tworzył przez ostatnie 33 lata. Będziemy kontynuować działania, które uczyniły Nvidię liderem w dziedzinie obliczeń akcelerowanych i sztucznej inteligencji, oraz wykorzystywać nadchodzące szanse. Naszym priorytetem pozostaje służenie naszym klientom, partnerom, programistom i akcjonariuszom – zadeklarowała natomiast Kress.