Z tego artykułu dowiesz się: Jakie bariery polityczne i prawne stoją na drodze powrotu Wielkiej Brytanii na jednolity rynek.

Które umowy mogą w najbliższym czasie częściowo odwrócić gospodarcze skutki brexitu.

W jaki sposób wyjście z UE paradoksalnie upodobniło brytyjską gospodarkę do strefy euro.

Dlaczego plany zacieśniania relacji z Brukselą napotykają na wewnętrzny opór Brytyjczyków.

– Brytyjczycy powinni poczekać, bo my czekaliśmy już wystarczająco długo na nich. Są za Czarnogórą i Albanią, więc muszą wrócić do podstaw – albański premier Edi Rama zażartował sobie w ten sposób ze spekulacji na temat tego, czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej. Sondaże pokazują, że Brytyjczycy wyraźnie żałują brexitu. Różne badania wskazują, że od 52 proc. do 59 proc. mieszkańców Zjednoczonego Królestwa chciało ponownego przystąpienia ich kraju do Unii Europejskiej. Szybka akcesja wydaje się obecnie nierealna, ale premier Andy Burnham dąży do stopniowego zacieśniania relacji z Brukselą. Tej właśnie kwestii będzie poświęcony szczyt UE-Wielka Brytania, który ma się odbyć 20 listopada. Czy jednak rzeczywiście mogą tam zapaść decyzje prowadzące do odwrócenia części skutków brexitu?

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Foto: Parkiet

Wybiórcza integracja

Swój sceptycyzm, co do powrotu Wielkiej Brytanii do wspólnego rynku, wyraził m.in. Michel Barnier, były unijny negocjator warunków brexitu. Stwierdził w rozmowie z BBC, że „nie istnieje menu jednolitego rynku à la carte”, z którego Wielka Brytania mogłaby wybierać odpowiadające jej elementy. Wyjaśnił, że ponowne wejście na wspólny rynek wymagałoby przyjęcia przepisów mających na celu promowanie przepływu towarów, usług, kapitału i osób, określanych zbiorczo w instytucjach UE jako „cztery swobody”. – Nie będzie możliwości skorzystania z jednej swobody z pominięciem innej. Cztery swobody są wyraźnie czterema warunkami przebywania na jednolitym rynku – stwierdził Barnier.

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Spośród czterech swobód, swobodny przepływ osób – który umożliwia obywatelom UE życie i pracę w innych krajach bloku bez wizy – był kluczową kwestią podczas referendum w sprawie brexitu w 2016 r. Bezpośredni poprzednik Burnhama, Keir Starmer, w programie wyborczym Partii Pracy z 2024 r. wykluczył jego przywrócenie dla Wielkiej Brytanii. Burnham zapowiedział natomiast, że nie przywróciłby swobodnego przepływu osób bez referendum. Partia Pracy nie chce otwierać tej kwestii, gdyż mogłaby ona zwiększać poparcie dla opozycyjnej Partii Konserwatywnej oraz plasujących się bardziej na prawo ugrupowań Reform UK i Restore Britain.

Foto: Parkiet

Jak na razie mowa jest więc jedynie o zawarciu 20 listopada w Brukseli trzech umów lekko zbliżających do siebie Wielką Brytanię i UE. Obejmują one porozumienie rolnicze, które według rządu będzie warte dla brytyjskiej gospodarki ponad 5 miliardów funtów do 2040 r., dostęp do unijnego systemu handlu emisjami, oraz program wiz pracowniczo-turystycznych dla młodzieży. – Umowy mogą zwiększyć PKB nawet o 0,4 proc. A to jest liczba, której nie można zignorować – stwierdził Burnham w rozmowie z magazynem „The Economist”.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, jest otwarta na zacieśnianie relacji UE z Wielką Brytanią. Zwłaszcza, jeśli Brytyjczycy są gotowi na dostosowanie się do standardów unijnych. Foto: Fot. Wiktor Dabkowski/Bloomberg

Zgodnie z proponowaną umową rolniczą brytyjskie firmy i podróżni nie musieliby już uzyskiwać certyfikatu na transport żywych zwierząt, w tym domowych, do Europy. Osoby chcące wwieźć zwierzęta domowe do bloku otrzymałyby paszport dla zwierząt, co wyeliminowałoby potrzebę załatwiania skomplikowanych formalności przy każdej podróży. Odblokowany zostałby w UE handel niektórymi produktami brytyjskimi, takimi jak kiełbaski czy szkockie łososie. Brytyjczycy będą musieli jednak bardziej dostosować swoje normy żywnościowe do unijnych. Ponadto Wielka Brytania zapłaci UE miliardy funtów, aby uniknąć transgranicznego podatku węglowego, który wchodzi w życie w styczniu przyszłego roku. Burnham może też na tym szczycie zgodzić się na wprowadzenie wyższych ceł na chińskie pojazdy.

Foto: Parkiet

Ciężar dyrektyw

Czy jednak ściślejsze związanie Wielkiej Brytanii z unijną polityką neutralności klimatycznej oraz narażenie kraju na wojnę handlową z Chinami rzeczywiście pomoże gospodarce brytyjskiej? Jak na razie wygląda na to, że czekające na podpis umowy nie są popularne nawet w Makerfield, czyli w okręgu wyborczym Burnhama. Brytyjski premier, po swoim zwycięstwie w wyborach uzupełniających w czerwcu zobowiązał się do stosowania „testu Makerfield” podczas rządzenia krajem. Stwierdził, że jeśli dana polityka nie sprawdza się w jego okręgu wyborczym, nie może sprawdzić się w skali całego kraju. Makerfield jest okręgiem, w którym w 2016 r. padło 65 proc. głosów za brexitem, a niedawny sondaż pokazał, że znaczna większość tamtejszych wyborców opowiada się, by kwestie poruszone w szykowanych porozumieniach z UE były regulowane wyłącznie przez rząd brytyjski, a nie przez Brukselę. 74 proc. wyborców z Makerfield opowiada się na przykład za tym, by to Londyn decydował o standardach jakości żywności. Tymczasem umowa fitosanitarna z UE przewiduje, że Wielka Brytania będzie musiała się dostosować do 76 głównych unijnych dyrektyw w tej dziedzinie. Sam proces dostosowawczy może doprowadzić do tego, że spora jej część wejdzie w życie najwcześniej w 2028 r. Jeśli tak ma wyglądać proces stopniowego powrotu Wielkiej Brytanii do Unii, to zapowiada się on podobnie brzydko jak negocjacje brexitowe.

Foto: Parkiet

Brytyjczycy są niekonsekwentni. Doprowadzili do wyjścia swojego kraju z UE, licząc na swobodniejszy handel z resztą świata, wyzwolenie się z wielu uciążliwych unijnych reguł i odzyskanie kontroli nad imigracją. Kolejne konserwatywne rządy przeprowadziły jednak brexit w taki sposób, że Wielka Brytania w pełni nie wykorzystała związanych z nim możliwości oraz pozostała związana skomplikowanymi układami z UE, trzymając się kontrowersyjnej polityki klimatycznej oraz imigracyjnej. Rząd Burnhama, zacieśniając relacje z UE, stawia natomiast powrót do Unii jako kwestię długoterminowa, możliwą do zrealizowania być może dopiero po kolejnych wyborach parlamentarnych, do których może dojść dopiero w 2029 r. Ich wyniku nie da się jednak zagwarantować, a sama UE może się do tego momentu bardzo zmienić.

Wielkim paradoksem jest też to, że po referendum brexitowym z 2016 r. gospodarka brytyjska zaczęła się coraz mocniej upodabniać do gospodarek strefy euro, pod względem profilu wzrostu. Stał się on wyraźnie wolniejszy.

„Gospodarka Wielkiej Brytanii znacząco odstawała od oczekiwań od czasu referendum unijnego w 2016 r., przesuwając się z profilu wzrostu bliższego USA do bliższego strefie euro. Nasza zaktualizowana analiza »Doppelganger« sugeruje, że realny PKB jest o około 6 proc. poniżej swojej ścieżki kontrfaktycznej – więcej niż nasze poprzednie oszacowanie 5 proc. sprzed dwóch lat. Chociaż te dane mogą odzwierciedlać wpływ innych czynników niż brexit, kontrole odporności wskazują na niedostateczne wyniki na poziomie co najmniej 4 proc. Te szacunki są w dużej mierze zgodne z innymi badaniami. Oszacowania kosztów opuszczenia UE oparte na modelach wynoszą średnio około 5 proc., podczas gdy niedawne badania empiryczne wskazują na wpływ rzędu 6–8 proc. Analiza kanałów, przez które brexit mógł wpłynąć na produkcję, również wskazuje na znaczące obciążenie. Wolumeny handlu towarami odstawały o 10–15 proc. od czasu referendum. Handel usługami utrzymał się lepiej, ale niedawne badania mimo to wskazują na istotny negatywny wpływ związany z brexitem. Niższa intensywność handlu prawdopodobnie obniżyła produktywność, zmniejszając PKB o 2–4 proc.” – wskazują analitycy Goldman Sachs.

Dosyć słabym pocieszeniem może być więc to, że londyński indeks FTSE 100 zbliżył się do rekordu z lutego. Od czasu referendum brexitowego z 2016 r. wzrósł o ponad 90 proc., ale przez większość z tych lat słabo sobie radził w porównaniu z innymi rynkami.