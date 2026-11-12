Do odwołania Huanga ze stanowiska może dojść po ujawnieniu jego romansu z domniemaną agentką chińskiego wywiadu, którą miała być Alice Huang (Huang Le), szefowa zarejestrowanej w Singapurze firmy Megaspeed. „New York Times” poinformował, że Huang miał też romans z podwładną, wiceprezeską firmy ds. opieki zdrowotnej, Kimberly Powell.

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W handlu posesyjnym akcje Nvidii potaniały o 8,6 proc., podczas gdy w ciągu dnia ich kurs wzrósł o blisko 2,9 proc. odbijając po kilkudniowej przecenie.

Zarząd Nvidii „omawia przyszłość” Jensena Huanga. Problemem jest brak następcy

W związku z tymi doniesieniami zarząd Nvidii – do niedawna największej pod względem wyceny giełdowej na świecie – zebrał się, by „omówić przyszłość” Huanga. Według „WSJ” i CNN, członkowie zarządu przygotowują się do zwolnienia Huanga. Problemem ma być jednak brak planów sukcesji po współzałożycielu firmy, który od dekad był z nią utożsamiany i był centralną postacią boomu inwestycyjnego AI. Brak następców jest efektem świadomej polityki Huanga, który dysponuje 3,6 proc. akcji w spółce.

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Afera związana z romansem Huanga z Kimberly Powell zatacza coraz szersze kręgi. Według doniesień mediów Alice Huang, z którą romansował prezes Nvidii, pracowała dla chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego i przekazywała chińskiemu wywiadowi informacje na temat Nvidii oraz zachęcała Huanga do lobbingu na rzecz rozluźniania restrykcji dotyczących eksportu najnowszych chipów AI do Chin. To m.in. pod wpływem Huanga prezydent USA Donald Trump miał podjąć decyzję o złagodzeniu restrykcji eksportowych chipów Nvidii do Chin.

Kierowana przez Alice Huang i jej rodzinę sieć spółek miała bezpośrednio przekierowywać duże ilości zaawansowanych podzespołów Nvidii, omijając amerykańskie restrykcje.

Donald Trump miał zignorować doniesienia o romansie Jensena Huanga z chińską agentką

Szef Nvidii utrzymywał bliskie stosunki zarówno z prezydentem USA, jak i sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem. Ten drugi, według doniesień portalu Axios, miał konsekwentnie blokować nakładanie sankcji na Megaspeed.

Firma Megaspeed od dawna była podejrzewana o omijanie sankcji, jednak administracja Donalda Trumpa nie podjęła jak dotąd żadnych działań przeciwko niej. Sam Trump miał być ponadto co najmniej dwukrotnie informowany o związku Huanga z podejrzaną o szpiegostwo kobietą, lecz zignorował te doniesienia. Teraz sprawą zajmuje się FBI.

Jensen Huang urodził się na Tajwanie, a do Stanów Zjednoczonych trafił jako dziecko. Nvidię założył w 1993 r. Firma przez większość istnienia była znana przede wszystkim jako producent procesorów graficznych GPU używanych głównie do gier komputerowych. Dopiero masowe zastosowanie GPU do tworzenia modeli AI w ostatnich latach wyniosło spółkę na sam szczyt największych światowych firm.