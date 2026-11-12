Inflacja konsumencka w USA wyhamowała (licząc w ujęciu miesięcznym) z 0,6 proc. we wrześniu do 0,4 proc. w październiku. Była jednak wyższa od średniej prognoz mówiących o wzroście cen o 0,3 proc. Inflacja bazowa (czyli nieobejmująca cen żywności, paliw i energii) pozostała na poziomie 0,3 proc., choć średnio prognozowano, że wyniesie 0,2 proc. Amerykańskie Biuro Statystyk Pracy (BLS) nie podało szacunków inflacji w ujęciu rocznym, gdyż duża część października 2025 r. była dotknięta tzw. zamknięciem rządu, czyli odcięciem finansowania dla administracji federalnej, podczas którego nie zbierano danych.

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„Inflacja w USA wprawdzie wyhamowała, ale nie tak mocno, jak oczekiwano. Co więcej, inflacja bazowa już trzeci miesiąc z rzędu wynosi 0,3 proc. m/m. Fed ma więc mocne argumenty za kolejną podwyżką stóp, szczególnie że amerykański rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji – w październiku przybyło 165 tys. miejsc pracy, a bezrobocie wyniosło 4,1 proc.” - oceniają analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Czy to jednak oznacza dłuższą serię podwyżek stóp? Fed podwyższył we wrześniu główną stopę procentową o 25 pb., do przedziału wynoszącego 3,75–4 proc. Podczas październikowego posiedzenia pozostawił ją bez zmian, ale rynek uznał, że podwyżka jest pewna w grudniu. We wtorek, przed publikacją danych o inflacji z USA, barometr CME FedWatch wskazywał 97-proc. ryzyko podwyżki głównej stopy w grudniu o 25 pb., a w styczniu 65-proc. Tuż po raporcie o inflacji ryzyko grudniowej podwyżki było oceniane natomiast na 99 proc., a styczniowej pozostało niemal bez zmian.

– Koncepcja silniejszych podwyżek stóp procentowych przez Fed jest konsekwentnie redukowana w oczekiwaniach rynku. Obecnie rynek liczy się z jednym ruchem o 25 pb. i to bardziej w drugiej połowie 2027 r., co można uznać za pewne, formalne dostosowanie w „jastrzębiej” narracji, która najpewniej będzie podtrzymywana przez Kevina Warsha w sytuacji, kiedy inflacja będzie pozostawać podwyższona. Inwestorzy coraz mniej wierzą jednak w to, że Fed będzie zmuszony radykalnie działać. To wyraźna zmiana względem tego, co obserwowaliśmy jeszcze kilka tygodni temu, kiedy to przecież rynki antycypowały trzy ruchy – wskazuje Marek Rogalski, główny analityk rynkowy DM BOŚ.

Gubernator Fedu Christopher Waller zasugerował we wtorek, że w grudniu mogłaby być uzasadniona większa niż zwykle podwyżka o pół pp. Powiedział, że „skłania się” ku podwyżce stóp w grudniu, nawet jeśli dane o inflacji za październik okażą się niższe od oczekiwań i poparłby „bardziej zdecydowane działania”, gdyby odczyty były wyższe od prognoz. – W takim przypadku uważam, że na posiedzeniu grudniowym należy rozważyć podwyżkę stopy polityki pieniężnej o 50 pb. Podwyżka tylko o 25 pb. naraziłaby naszą wiarygodność na ryzyko, którego nie chcę podejmować – ocenił Waller. Austan Goolsbee, prezes oddziału Fedu w Chicago, stwierdził, że Fed musi uważać, by nie pozwolić gospodarce zbyt mocno się rozgrzać, „bo kiedy już się przegrzeje, pozbycie się takiego przegrzania jest niezwykle bolesne”.