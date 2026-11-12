Inflacja konsumencka w USA wyhamowała (licząc w ujęciu miesięcznym) z 0,6 proc. we wrześniu do 0,4 proc. w październiku. Była jednak wyższa od średniej prognoz mówiących o wzroście cen o 0,3 proc. Inflacja bazowa (czyli nieobejmująca cen żywności, paliw i energii) pozostała na poziomie 0,3 proc., choć średnio prognozowano, że wyniesie 0,2 proc. Amerykańskie Biuro Statystyk Pracy (BLS) nie podało szacunków inflacji w ujęciu rocznym, gdyż duża część października 2025 r. była dotknięta tzw. zamknięciem rządu, czyli odcięciem finansowania dla administracji federalnej, podczas którego nie zbierano danych.
„Inflacja w USA wprawdzie wyhamowała, ale nie tak mocno, jak oczekiwano. Co więcej, inflacja bazowa już trzeci miesiąc z rzędu wynosi 0,3 proc. m/m. Fed ma więc mocne argumenty za kolejną podwyżką stóp, szczególnie że amerykański rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji – w październiku przybyło 165 tys. miejsc pracy, a bezrobocie wyniosło 4,1 proc.” - oceniają analitycy platformy inwestycyjnej Portu.
Czy to jednak oznacza dłuższą serię podwyżek stóp? Fed podwyższył we wrześniu główną stopę procentową o 25 pb., do przedziału wynoszącego 3,75–4 proc. Podczas październikowego posiedzenia pozostawił ją bez zmian, ale rynek uznał, że podwyżka jest pewna w grudniu. We wtorek, przed publikacją danych o inflacji z USA, barometr CME FedWatch wskazywał 97-proc. ryzyko podwyżki głównej stopy w grudniu o 25 pb., a w styczniu 65-proc. Tuż po raporcie o inflacji ryzyko grudniowej podwyżki było oceniane natomiast na 99 proc., a styczniowej pozostało niemal bez zmian.
Czytaj więcej
Inflacja konsumencka w USA była wyższa od prognoz. Inwestorzy oczekują podwyżki stóp procentowych w grudniu
– Koncepcja silniejszych podwyżek stóp procentowych przez Fed jest konsekwentnie redukowana w oczekiwaniach rynku. Obecnie rynek liczy się z jednym ruchem o 25 pb. i to bardziej w drugiej połowie 2027 r., co można uznać za pewne, formalne dostosowanie w „jastrzębiej” narracji, która najpewniej będzie podtrzymywana przez Kevina Warsha w sytuacji, kiedy inflacja będzie pozostawać podwyższona. Inwestorzy coraz mniej wierzą jednak w to, że Fed będzie zmuszony radykalnie działać. To wyraźna zmiana względem tego, co obserwowaliśmy jeszcze kilka tygodni temu, kiedy to przecież rynki antycypowały trzy ruchy – wskazuje Marek Rogalski, główny analityk rynkowy DM BOŚ.
Gubernator Fedu Christopher Waller zasugerował we wtorek, że w grudniu mogłaby być uzasadniona większa niż zwykle podwyżka o pół pp. Powiedział, że „skłania się” ku podwyżce stóp w grudniu, nawet jeśli dane o inflacji za październik okażą się niższe od oczekiwań i poparłby „bardziej zdecydowane działania”, gdyby odczyty były wyższe od prognoz. – W takim przypadku uważam, że na posiedzeniu grudniowym należy rozważyć podwyżkę stopy polityki pieniężnej o 50 pb. Podwyżka tylko o 25 pb. naraziłaby naszą wiarygodność na ryzyko, którego nie chcę podejmować – ocenił Waller. Austan Goolsbee, prezes oddziału Fedu w Chicago, stwierdził, że Fed musi uważać, by nie pozwolić gospodarce zbyt mocno się rozgrzać, „bo kiedy już się przegrzeje, pozbycie się takiego przegrzania jest niezwykle bolesne”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas