Fed podwyższył we wrześniu główną stopę procentową o 25 pb., do przedziału wynoszącego 3,75–4 proc. Podczas październikowego posiedzenia pozostawił ją bez zmian, ale rynek uznał, że podwyżka jest pewna w grudniu
Inflacja konsumencka w USA wyhamowała (licząc w ujęciu miesięcznym) z 0,6 proc. we wrześniu do 0,4 proc. w październiku. Była jednak wyższa od średniej prognoz mówiącej o wzroście cen o 0,3 proc. Inflacja bazowa (czyli nieobejmująca cen żywności, paliw i energii) pozostała na poziomie 0,3 proc., choć średnio prognozowano, że wyniesie 0,2 proc. Amerykańskie Biuro Statystyk Pracy (BLS) nie podało szacunków inflacji w ujęciu rocznym, gdyż duża część października 2025 r. była dotknięta tzw. zamknięciem rządu, czyli odcięciem finansowania dla administracji federalnej, podczas którego nie zbierano danych.
– To był raport, na który rynek ze wszystkich sił nie mógł sobie teraz pozwolić. Wyższy od oczekiwań odczyt inflacji rodzi na nowo pytania o to, czy Rezerwa Federalna zrobiła wystarczająco dużo, by powstrzymać presję cenową, oraz wzmacnia ryzyko, że stopy procentowe będą musiały wzrosnąć i utrzymać się na wyższym poziomie przez dłuższy czas – ocenia Karen Manna, strateg ds. inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie w Federated Hermes.
"Inflacja w USA wprawdzie wyhamowała, ale nie tak mocno, jak oczekiwano. Co więcej, inflacja bazowa już trzeci miesiąc z rzędu wynosi 0,3 proc. m/m. Fed ma więc mocne argumenty za kolejną podwyżką stóp, szczególnie, że amerykański rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji – w październiku przybyło 165 tys. miejsc pracy, a bezrobocie wyniosło 4,1 proc." – oceniają analitycy platformy inwestycyjnej Portu.
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Czy to jednak oznacza dłuższą serię podwyżek stóp? Fed podwyższył we wrześniu główną stopę procentową o 25 pb., do przedziału wynoszącego 3,75 proc. – 4 proc. Podczas październikowego posiedzenia pozostawił ją bez zmian, ale rynek uznał, że podwyżka jest pewna w grudniu. We wtorek, przed publikacją danych o inflacji z USA, barometr CME FedWatch wskazywał, że ryzyko podwyżki głównej stopy o 25 pb. w grudniu wynosiło aż 97 proc., a w styczniu 65 proc. Tuż po raporcie inflacji ryzyko grudniowej podwyżki było oceniane natomiast na 99 proc., a styczniowej pozostało niemal bez zmian.
Gubernator Rezerwy Federalnej Christopher Waller zasugerował jednak we wtorek, że w grudniu mogłaby być uzasadniona większa niż zwykle podwyżka o pół punktu procentowego. Występując w Londynie, powiedział, że „skłania się” ku podwyżce stóp w grudniu, nawet jeśli dane o inflacji za październik okażą się niższe od oczekiwań — i poparłby „bardziej zdecydowane działania”, gdyby odczyty były wyższe od prognoz.- W takim przypadku uważam, że na posiedzeniu grudniowym należy rozważyć podwyżkę stopy polityki pieniężnej o 50 pb. Podwyżka tylko o 25 pb naraziłaby naszą wiarygodność na ryzyko, którego nie chcę podejmować – ocenił Waller.
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– Wzrost bazowego wskaźnika CPI w październiku o 0,3 proc. – silniejszy niż oczekiwano – był podobny do wrześniowego pod tym względem, że miał bardzo szeroki charakter, a nie wynikał z czynników jednorazowych czy tymczasowych. Powinno to właściwie przypieczętować grudniową podwyżkę stóp, a skala presji inflacyjnej z ostatnich dwóch miesięcy zwiększa ryzyko, że Fed zdecyduje się na większy ruch o 50 punktów bazowych zamiast 25 pb – na co jako na możliwy scenariusz wskazał dzisiaj Waller w swoim jastrzębim wystąpieniu. Tym niemniej uważamy, że większość członków Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) wciąż opowiadałaby się za bardziej stopniowym krokiem – prognozują natomiast analitycy firmy badawczej Capital Economics.
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