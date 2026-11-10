Z tego artykułu dowiesz się: Jaką wartość może osiągnąć Anthropic i co wpływa na jego rekordową wycenę giełdową.

Którzy technologiczni giganci inwestują w spółkę i na czym polega nietypowa struktura jej oferty.

Jak kondycja finansowa firmy i premiera nowych modeli AI wpływają na jej pozycję rynkową.

Jak wynika z zaktualizowanego wniosku opublikowanego we wtorek, Anthropic zaoferuje 825 milionów akcji w nadchodzącej ofercie publicznej, w przedziale cenowym od 70 do 78 USD za walor. Spółka planuje wycenę akcji 18 listopada, a rozpoczęcie handlu 19 listopada – podała CNBC, powołując się na informatorów.

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Anthropic celuje w około 20-procentowy przydział dla inwestorów indywidualnych, co jest znacznie wyższym odsetkiem niż w przypadku typowego IPO, gdy wynosi on od 5 proc. do 10 proc. Przy górnej granicy przedziału Anthropic pozyskałby w ramach IPO do 64,35 mld USD. Wycena spółki po pełnym rozwodnieniu akcji mogłaby sięgnąć nawet 1,405 bln USD, co stanowi wzrost w stosunku do wyceny na poziomie 965 mld USD, ogłoszonej w maju w ramach rundy finansowania.

Anthropic podał, że zawarł porozumienie z firmami Advanced Micro Devices, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia oraz Taiwan Semiconductor Manufacturing Company na zakup akcji zwykłych serii N o łącznej wartości 26 mld USD w ramach oferty prywatnej (private placement), po cenie za akcję równej cenie z IPO. Akcje sprzedane w ofercie prywatnej nie zostaną zarejestrowane w publicznej ofercie i nie będą podlegać umowom typu lock-up z gwarantami emisji.

Czy debiut giełdowy Anthropica ma duże szanse na sukces?

Jeśli Anthropic zadebiutuje na giełdzie Nasdaq w tym miesiącu zgodnie z planem, pod symbolem „ANT”, nastąpi to pięć miesięcy po tym, jak na giełdę weszła spółka SpaceX w ramach rekordowej oferty, która przyniosła 85,7 mld USD. Popyt inwestorów instytucjonalnych na akcje Anthropica jest obecnie jeszcze silniejszy niż w przypadku SpaceX na tym samym etapie procesu – podała CNBC. Księga popytu na akcje w przedziale od 70 do 78 USD za sztukę jest już w pełni pokryta.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Spółki technologiczne znów zaczęły mocno przyciągać inwestorów Na giełdzie Nasdaq widać było w ostatnich dniach wyraźną poprawę nastrojów. Jednym z impulsów do większego optymizmu były dobre wyniki południowoko...

Prezes Anthropica Dario Amodei założył to laboratorium AI w 2021 r. wraz z grupą badaczy po ich odejściu z OpenAI, które jest obecnie głównym rywalem firmy. Anthropic słynie przede wszystkim z rozwoju rodziny modeli AI o nazwie Claude i sprzedaje swoje produkty oraz usługi głównie klientom biznesowym.

W poniedziałek Anthropic zaprezentował dwa nowe modele AI: Claude Fable 5.2 oraz Claude Mythos 5.2. To pierwsze wydanie tzw. modeli „przełomowych” (frontier models) od czasu, gdy we wrześniu Amodei apelował o spowolnienie tempa rozwoju sztucznej inteligencji. Firma przekazała, że modele przeszły rygorystyczne testy bezpieczeństwa i spójności (alignment), a przed ich premierą opracowano nowe narzędzia do ewaluacji i monitorowania po wdrożeniu.

Za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września Anthropic wygenerował 33,24 mld USD przychodu, co stanowi wzrost o około 1200 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spółka wykazała straty netto w wysokości 104 mld USD za ten okres, przy czym większość z tej kwoty wynikała ze zmiany wartości godziwej obligacji zamiennych i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych. Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 r. Anthropic odnotował stratę w wysokości 25,1 mld USD. W zaktualizowanym wniosku złożonym we wtorek Anthropic podał, że jego skorygowana roczna stopa przychodów wynosiła pod koniec października około 81 mld USD, co oznacza wzrost o 10 mld USD w stosunku do poprzedniego miesiąca.

„Naszym celem jest pomoc ludzkości w bezpiecznym przejściu przez tę ewolucję technologiczną, otwieranie nowych granic odkryć oraz doprowadzenie do ery cudów. Każdy, kto posiada nasze akcje – czy to instytucja, czy osoba prywatna – staje się częścią tego dążenia. Mamy nadzieję, że podzielacie naszą ambicję, by doprowadzić je do końca” – napisali współzałożyciele Anthropica w prospekcie emisyjnym.