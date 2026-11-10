Z tego artykułu dowiesz się: Co zarzucają prezesowi Nvidii akcjonariusze i dlaczego sprawa trafiła do sądu federalnego.

Jak skandal wizerunkowy wpłynął na giełdową wycenę giganta i przyszłość całej branży AI.

Na czym polega wątek szpiegowski w aferze i jakie ma on powiązania z wojną technologiczną.

Jaką rolę w sprawie odgrywają amerykańskie służby i dlaczego kluczowe śledztwo zostało wstrzymane.

Grupa akcjonariuszy złożyła w sądzie federalnym w San Jose w Kalifornii pozew przeciwko koncernowi Nvidia. Wskazują oni w tym pozwie, że spółka wprowadziła w błąd akcjonariuszy w sprawie romansu jej prezesa Jensena Huanga z Alice Huang, byłą szefową singapurskiej firmy Megaspeed, i nie ujawniła, że sprawa ta budziła obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, które zagrażały reputacji i perspektywom biznesowym Nvidii. W pozwie wskazano również, że niedopełnienie przez Huanga obowiązku ujawnienia romansu sztucznie zawyżyło cenę akcji Nvidii i mogło naruszyć federalne prawa papierów wartościowych

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Afera z kochanką prezesa Nvidii doprowadziła do ostrej przeceny akcji tej spółki. Papiery te straciły podczas poniedziałkowej sesji 3,2 proc., a jej kapitalizacja zmniejszyła się o około 200 mld USD do 4,3 bln USD. Inwestorzy obawiają się, że prezes Jensen Huang straci stanowisko, a problemy Nvidii zagrożą rozwojowi technologii sztucznej inteligencji.

- Jednym z powodów, dla których Nvidia spadła tak mocno, jest to, że pozycjonowała się jako maskotka, twarz handlu AI. Firma znajduje się w epicentrum boomu AI, dysponując najpotężniejszą – i najdroższą – gamą produktów, umowami finansowymi, wsparciem inwestycyjnym oraz szerszymi zobowiązaniami obejmującymi wiele firm, aby zapewnić napływ zamówień. A prezes Huang był centralną postacią w Nvidii: oprócz dalekosiężnej wizji tego, jak będzie wyglądać AI – i dzięki temu wyprzedzaniu konkurencji w decyzjach biznesowych – angażował się także w politykę i pomagał kształtować decyzje dotyczące polityki Białego Domu wobec Chin w szerszej wojnie technologicznej – twierdzi Ipek Ozkardeskaya, analityczka w Swissquote.

Czy FBI prowadzi śledztwo w sprawie skandalu w Nvidii?

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że FBI przygląda się relacjom Jensena Huanga z Alice Huang. – Wiem, że FBI bada to pod kątem czegoś innego – powiedział Trump.

Amerykański przywódca zapewniał również, że wierzy w osobistą uczciwość prezesa Nvidii, który miał go przekonywać, że nie wiedział o szpiegowskich podejrzeniach wobec swojej kochanki. – Zapytałem go o to i powiedział, że absolutnie nie miał pojęcia, że osoba, o którą chodzi, jest szpiegiem – stwierdził Trump.

Huang przyznał się w niedzielnym e-mailu do pracowników, że miał romans i że będzie współpracować z wewnętrznym dochodzeniem. Rada dyrektorów Nvidii wydała tego samego dnia oświadczenie, że firma wszczyna dochodzenie w związku z doniesieniami, iż Huang był celem zagranicznej operacji wywiadowczej.

Gdy wieści o skandalu rozeszły się w weekend, Elon Musk oraz inni prominentni inwestorzy wyrazili wsparcie dla Huanga. Musk, właściciel m.in. Tesli i SpaceX, napisał „Zgadzam się” w odpowiedzi na obronę Huanga przez Shauna Maguire’a, inwestora z branży venture capital. Maguire argumentował, że prezes Nvidii „zrobił coś niewiarygodnie głupiego”, ale jest „jednym z najwybitniejszych przedsiębiorców tego pokolenia”. „Wierzę, że Jensen jest niezastąpiony dla amerykańskiego przywództwa w AI. (...) Nie niszczmy też naszej branży AI tylko dlatego, że Chiny przeprowadziły udaną operację wywiadowczą” – napisał Maguire.

Amerykańskie agencje wywiadowcze uważają, że Alice Huang, działając w imieniu Pekinu, naciskała na Jensena Huanga, by lobbował u Trumpa za złagodzeniem kontroli eksportu sprzedaży Nvidii do Chin, co ten publicznie robił wielokrotnie. Nvidia oświadczyła w komunikacie, że ani tajemnice handlowe, ani bezpieczeństwo narodowe USA nie zostały naruszone.

Tymczasem „The New York Times” doniósł, że śledczy w Departamencie Handlu byli głęboko zaangażowani w trwające miesiącami dochodzenie dotyczące singapurskiej firmy Megaspeed (kierowanej przez Alice Huang, kochankę prezesa Nvidii), którą podejrzewali o przemycanie chipów sztucznej inteligencji Nvidii do Chin, gdy ich praca nagle została wstrzymana pod koniec ubiegłego roku. Jednak sprawa została nagle przekazana Departamentowi Sprawiedliwości w ubiegłym roku. Zmiana nastąpiła po tym, jak śledczy Departamentu Handlu pracujący nad tą sprawą otrzymali e-mail od głównego prawnika Nvidii, który prosił o informacje na temat dochodzenia w sprawie Megaspeed.