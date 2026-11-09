„W przyszłym roku dam jedną z moich akcji SpaceX każdemu dziecku w Ameryce. To będzie pierwsza z wielu takich inicjatyw” – napisał 19 października na platformie X Elon Musk, najbogatszy człowiek świata i zarazem właściciel m.in. SpaceX. Powszechnie zrozumiano to jako zapowiedź tego, że dołączy jako darczyńca do programu Kont Trumpa (Trump Accounts), czyli tworzonych przez rząd rachunków inwestycyjnych dla amerykańskich dzieci. Owo przekazanie akcji miałoby być darowizną na cele tego programu. W USA mieszka obecnie 73 mln osób mających mniej niż 18 lat. Gdyby Musk rzeczywiście podarował każdej z nich po 1 akcji SpaceX, to kosztowałoby to go łącznie 10,5 mld USD (licząc po kursie z dnia ogłoszenia tej zapowiedzi). Jeśli jednak będzie robił to poprzez program kont Trumpa, to ta darowizna będzie znacznie niższa, gdyż obejmie tylko dzieci urodzone w latach 2025–2028. I tak jednak będzie to stanowiło cenny prezent, zachęcający do inwestowania na giełdzie w przyszłości. Oczywiście o ile zdominowany przez Demokratów Kongres nie będzie sabotował tego programu ani mocno szkodził spółkom Muska...

Reklama Reklama

Pieniądze na przyszłość

Program Kont Trumpa wygląda jak na razie na poważny sukces obecnego prezydenta, którym chwali się on zadziwiająco mało. Owe rachunki inwestycyjne dla dzieci zaczęły być tworzone od 4 lipca 2026 r., a przewidziane zostały w „wielkiej, pięknej” ustawie fiskalnej z 2025 r. Program Kont Trumpa jest realizowany przez Departament Skarbu. W ramach niego Departament Skarbu wypłaca jednorazowo każdemu amerykańskiemu dziecku urodzonemu między 1 stycznia 2025 r. a 31 grudnia 2028 r. po 1000 USD na specjalny rachunek inwestycyjny. Rachunkiem tym mogą zarządzać rodzice lub opiekunowie dziecka, ale pieniądze mają należeć do niego. Można będzie je wypłacić dopiero po osiągnięciu pełnoletności przez młodego człowieka. Wspomniane 1000 USD na start to tylko część środków, które trafią na Konta Trumpa. Rząd federalny będzie mógł tam wpłacać co roku do 5000 USD, ale ostateczne sumy będą niestety zależały od decyzji Kongresu. Dodatkowe środki na konta będą mogły wpłacać władze stanowe i lokalne, organizacje charytatywne, pracodawcy, członkowie rodzin obdarowywanych dzieci oraz inni darczyńcy prywatni. Darowizny mogą być też udzielane w postaci akcji spółek. Prezydent Trump i jego administracja namówili do wzięcia udziału w tym programie m.in. takich gigantów z Wall Street jak BlackRock, Bank of America, Goldman Sachs czy JPMogan Chase. Konta Trumpa będą wspierać m.in. tacy miliarderzy jak Michael Dell ze swoją małżonką, czy Ray Dalio. (Wizyta Michaela Della w Białym Domu poświęcona programowi Kont Trumpa została niestety wykorzystana propagandowo przeciwko tej inicjatywie. Wielu komentatorów skupiło się na wyśmiewaniu wyglądu jego żony, Susan, zamiast oceniać jej prowadzoną od wielu lat działalność charytatywną.)

Kontom Trumpa mają sprzyjać również przepisy pozwalające na indeksowanie limitów wpłat w powiązaniu z inflacją, a także zwolnienie tych rachunków od podatków. Podatek dochodowy i od zysków kapitałowych ma być naliczany dopiero po tym, jak właściciel konta wypłaci z niego pieniądze po uzyskaniu pełnoletności. Można założyć, że pomimo konieczności uiszczenia tej daniny będzie wówczas dysponował całkiem solidnym kapitałem pomagającym mu wejść w dorosłe życie. Może gdyby ten program wprowadzono dwie dekady wcześniej, poparcie dla kandydatów otwarcie przyznających się do socjalizmu byłoby wśród młodych Amerykanów dużo mniejsze...

Interesy darczyńców

odzice oraz opiekunowie dzieci zapisanych do programu Kont Trumpa mogą zarządzać rachunkami za pomocą specjalnej obligacji. Możliwość sprzedawania przez nich akcji podarowanych przez prywatnych filantropów jest jednak mocno ograniczona. Nie mogą oni odrzucić akcji przekazanych w darowiźnie na Konta Trumpa i zasadniczo nie mogą ich sprzedać do upływu pięciu lat lub do końca roku kalendarzowego, w którym beneficjent ukończy 17 lat (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Przed tym terminem wcześniejsza sprzedaż jest dozwolona jedynie w ograniczonych przypadkach, takich jak określone przekształcenia korporacyjne lub sytuacja, gdy akcje zostaną formalnie wycofane z obrotu na krajowej giełdzie papierów wartościowych – a nie wtedy, gdy pojawią się problemy finansowe lub prawne, które skłoniłyby inwestora do sprzedaży. Tymczasowe regulacje nakładają również wymóg, zgodnie, z którym w przypadku przedwczesnej sprzedaży podarowanych akcji powiernik musi kupić tę samą liczbę i klasę akcji „tak szybko, jak to możliwe”. Miliarderzy przekazujący akcje swoich spółek w donacjach na rzecz tego programu wyraźnie się więc zabezpieczyli przed ewentualną wyprzedażą tych papierów.

– Danie rodzinom większego wyboru i większej możliwości posiadania aktywów, które uważają za najlepsze dla siebie i przyszłości swoich dzieci byłoby dobrą rzeczą. Ale w tym przypadku tak naprawdę z tym się nie spotykamy, ponieważ nie masz wyboru co do aktywów wpłacanych na konto twojego dziecka, a następnie nie masz również możliwości ich sprzedaży przez pięcioletni okres holdingowy – wskazuje Adam Michel, dyrektor ds. badań nad polityką podatkową w Cato Institute.

Na korzyść donatorów działa także to, że mogą oni uzyskać większą ulgę podatkową za darowiznę wypłacaną w akcjach, niż w gotówce. To może być dla nich zachętą – ale nie jedyną. Niektórzy spośród miliarderów wierzą bowiem w to, że przekazując akcje na długoterminowe rachunki inwestycyjne, zwiększają więź dziesiątek milionów Amerykanów ze swoimi spółkami oraz wzmacniają ich markę. I tak właśnie powinno się budować kapitalizm...